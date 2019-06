Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff5dd1c5-ed8f-4fdf-a32f-d155bff264e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három és fél év fegyházbüntetést kapott a férfi, aki késsel fenyegetőzve pakolta ki egy józsefvárosi dohánybolt kasszáját.","shortLead":"Három és fél év fegyházbüntetést kapott a férfi, aki késsel fenyegetőzve pakolta ki egy józsefvárosi dohánybolt...","id":"20190619_trafik_dohanybolt_jozsefvaros_kes_fenyegetes_fegyhazbuntetes_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff5dd1c5-ed8f-4fdf-a32f-d155bff264e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7874c88-59b0-4c99-8793-f58a618858c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_trafik_dohanybolt_jozsefvaros_kes_fenyegetes_fegyhazbuntetes_itelet","timestamp":"2019. június. 19. 18:05","title":"Hétfőn kifosztott egy trafikot, szerdán elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef887a7b-23d8-4b39-9cbf-3c98ec0cd6cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legjobb dolog, ami a csicseriborsóval történhet (esetleg a humusz után) – így határozza meg a Google a falafelt, melynek ünnepét rendezték meg ma a kereső főoldalán.","shortLead":"A legjobb dolog, ami a csicseriborsóval történhet (esetleg a humusz után) – így határozza meg a Google a falafelt...","id":"20190618_unnepeljuk_a_falafelt_csicseriborso_humusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef887a7b-23d8-4b39-9cbf-3c98ec0cd6cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ee3941-40dc-4f60-b288-5c4c30826986","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_unnepeljuk_a_falafelt_csicseriborso_humusz","timestamp":"2019. június. 18. 07:03","title":"Miért vannak mosolygó gombócok a Google főoldalán? Ünnepeljük a falafelt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A halászteleki csomópont és a gyáli kijárat közelében araszolnak a kocsik.","shortLead":"A halászteleki csomópont és a gyáli kijárat közelében araszolnak a kocsik.","id":"20190619_Ket_helyen_is_dugo_alakult_ki_az_M0ason_egy_baleset_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64563669-f129-4b4d-b862-dfd89847b60d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_Ket_helyen_is_dugo_alakult_ki_az_M0ason_egy_baleset_miatt","timestamp":"2019. június. 19. 07:50","title":"Két helyen is dugó alakult ki az M0-son baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b57923-5a3a-4a45-a889-f18f7b0256d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kilencen vették fel az aláírásgyűjtő-íveket, de végül csak hárman adtak le elég ajánlást.","shortLead":"Kilencen vették fel az aláírásgyűjtő-íveket, de végül csak hárman adtak le elég ajánlást.","id":"20190618_Kisorsoltak_a_jeloltek_sorrendjet_az_elovalasztasi_szavazolapra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9b57923-5a3a-4a45-a889-f18f7b0256d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7507354b-bcaf-49d7-8615-6bfbdd0a352a","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Kisorsoltak_a_jeloltek_sorrendjet_az_elovalasztasi_szavazolapra","timestamp":"2019. június. 18. 08:41","title":"Kisorsolták a jelöltek sorrendjét az előválasztási szavazólapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A helyszínen belehalt a sérüléseibe a férfi, aki az M0-s úton szenvedett balesetet.","shortLead":"A helyszínen belehalt a sérüléseibe a férfi, aki az M0-s úton szenvedett balesetet.","id":"20190618_Halalra_gazoltak_egy_ferfit_az_M0s_ut_leallosavjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f5d4b5-8ec4-4d2a-993e-9084c2cf2cd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_Halalra_gazoltak_egy_ferfit_az_M0s_ut_leallosavjaban","timestamp":"2019. június. 18. 21:53","title":"Halálra gázoltak egy férfit az M0-s út leállósávjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a1bff3-869f-4d79-a75c-c9c8c8dc1e88","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Kaposvári Kosár Klub felnőtt keretéből több játékos is távozik.","shortLead":"A Kaposvári Kosár Klub felnőtt keretéből több játékos is távozik.","id":"20190618_Minden_kaposvari_kosaras_szerzodeset_felbontottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50a1bff3-869f-4d79-a75c-c9c8c8dc1e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"addddc31-fcce-4407-8235-ad4ee52583c2","keywords":null,"link":"/sport/20190618_Minden_kaposvari_kosaras_szerzodeset_felbontottak","timestamp":"2019. június. 18. 14:33","title":"Minden kaposvári kosaras szerződését felbontották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ba1839-81d8-44d3-842e-9f38b1402eb1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190619_Marabu_FekNyuz_Orban_levele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85ba1839-81d8-44d3-842e-9f38b1402eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c52cce9-ba54-46f4-9fb5-052a8744bb9f","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Marabu_FekNyuz_Orban_levele","timestamp":"2019. június. 19. 10:35","title":"Marabu FékNyúz: Orbán levele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82ed5f8-95e4-4abd-a044-90e3703ef77b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a sofőr egy pillanatra nem előre figyel, gyorsan megeshet a koccanás vagy a gázolás. De szerencsére már az ilyen jellegű balesetek elkerülését is segíti a modern technika. ","shortLead":"Ha a sofőr egy pillanatra nem előre figyel, gyorsan megeshet a koccanás vagy a gázolás. De szerencsére már az ilyen...","id":"20190618_automata_veszfek_mukodese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f82ed5f8-95e4-4abd-a044-90e3703ef77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f014a950-c190-49f1-bb91-bfc566dade34","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_automata_veszfek_mukodese","timestamp":"2019. június. 18. 10:00","title":"Ez 2020-tól minden autóba be fog kerülni: terjedőben az automata vészfék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]