[{"available":true,"c_guid":"f078b2f3-2e70-48d4-b422-f9d0fd8f3b0c","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A Csekély esély pont az a kissé tapló humorú hollywoodi vígjáték, amelyben Charlize Theron és Seth Rogen párosának köszönhetően nagyjából minden működik, ami hollywoodi – és pont azért középszerű, mert minden csak kézikönyvszerűen hollywoodi benne. De ettől még szórakoztató. Kritika.","shortLead":"A Csekély esély pont az a kissé tapló humorú hollywoodi vígjáték, amelyben Charlize Theron és Seth Rogen párosának...","id":"20190621_A_kulugyminiszter_aki_odavan_a_Roxetteert__es_egy_ujsagiroert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f078b2f3-2e70-48d4-b422-f9d0fd8f3b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c611ebac-da6c-4595-bc39-5d56fc51963b","keywords":null,"link":"/kultura/20190621_A_kulugyminiszter_aki_odavan_a_Roxetteert__es_egy_ujsagiroert","timestamp":"2019. június. 21. 20:00","title":"A külügyminiszter, aki odavan a Roxette-ért – és egy újságíróért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2004259f-14fe-447c-a297-81dd6f762cbd","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Bernert Zsolt antropológus váltja július 31-én Korsós Zoltánt a Magyar Természettudományi Múzeum élén – tudta meg lapunk az intézménytől.","shortLead":"Bernert Zsolt antropológus váltja július 31-én Korsós Zoltánt a Magyar Természettudományi Múzeum élén – tudta meg...","id":"20190621_Uj_igazgato_a_koltozes_elott_allo_Termeszettudomanyi_Muzeumban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2004259f-14fe-447c-a297-81dd6f762cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae03b01d-9600-4084-886d-9b4569f37408","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Uj_igazgato_a_koltozes_elott_allo_Termeszettudomanyi_Muzeumban","timestamp":"2019. június. 21. 14:58","title":"Költözés előtt kap új igazgatót a Természettudományi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Kormányinfón tájékoztatja az országot: 4500 ember hagyta el a közigazgatást, ez gondot okoz a Kormányablakok működésében. Akár egymilliárd forint is elmehet szúnyoggyérítésre. Gulyás szerint nem lehet atomenergia nélkül szén-dioxid-kibocsátást csökkenteni. Szóba került az ügynökmúlt, Vikidál Gyula és az infláció is. A Wizz Airt pedig kifejezetten megfenyegette a miniszter. \r

","shortLead":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Kormányinfón tájékoztatja az országot: 4500 ember hagyta el...","id":"20190620_Kormanyinfo_Akar_milliardos_osszegeket_is_fordithat_a_kormany_szunyoggyeritesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02379452-230c-4729-ac3f-4329a5ae8ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Kormanyinfo_Akar_milliardos_osszegeket_is_fordithat_a_kormany_szunyoggyeritesre","timestamp":"2019. június. 20. 11:44","title":"Kormányinfó: Akár milliárdokat is fordíthat a kormány szúnyoggyérítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5adcb3d-444f-48ac-ada4-e8590bbea04e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ha a hőmérséklet meghaladja a jogszabály által meghatározott maximum 30 plusz 5 Celsius-fokot, a járművet a legközelebbi pihentető állomásra irányítják.","shortLead":"Ha a hőmérséklet meghaladja a jogszabály által meghatározott maximum 30 plusz 5 Celsius-fokot, a járművet...","id":"20190621_Tilos_klima_nelkuli_jarmuvekben_allatokat_szallitani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5adcb3d-444f-48ac-ada4-e8590bbea04e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac10e46-d248-460f-8a39-ec5b16ddbec2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_Tilos_klima_nelkuli_jarmuvekben_allatokat_szallitani","timestamp":"2019. június. 21. 12:27","title":"Tilos klíma nélküli járművekben állatokat szállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb4b6ee-cec7-4e39-9099-edbc274b1436","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Immár a modern technika is óvja a strandolókat a Balatonon. ","shortLead":"Immár a modern technika is óvja a strandolókat a Balatonon. ","id":"20190621_Mentodronokat_mutattak_be_a_Balatonon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdb4b6ee-cec7-4e39-9099-edbc274b1436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e707a622-ca90-4b4f-9fb3-ad2b1f1ab3d5","keywords":null,"link":"/elet/20190621_Mentodronokat_mutattak_be_a_Balatonon","timestamp":"2019. június. 21. 20:43","title":"Mentődrónokat mutattak be a Balatonon, ott voltunk, megnéztük, mit tudnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124a1098-3e2e-488b-8bc2-e747932d520a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha a parlament elfogadja a kormány tervezetét, visszahozna egy annak idején Hoffmann Rózsa által szorgalmazott, szakmailag dilettáns és a gyerekek érdekeit semmibe vevő szabályozást.","shortLead":"Ha a parlament elfogadja a kormány tervezetét, visszahozna egy annak idején Hoffmann Rózsa által szorgalmazott...","id":"20190622_Rugalmas_iskolakezdes_A_kormany_ezt_is_eltorolne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=124a1098-3e2e-488b-8bc2-e747932d520a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af229c38-8948-43f9-be28-15613ce270c7","keywords":null,"link":"/elet/20190622_Rugalmas_iskolakezdes_A_kormany_ezt_is_eltorolne","timestamp":"2019. június. 22. 08:10","title":"Rugalmas iskolakezdés? A kormány ezt is eltörölné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4968a82-b043-455e-8a2e-5db4735e62a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindent bevetnek a paparazzók ellen.","shortLead":"Mindent bevetnek a paparazzók ellen.","id":"20190621_Az_Obama_csalad_a_Clooney_csaladdal_talalkozik_ezert_egy_egesz_olasz_kisvarost_lezarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4968a82-b043-455e-8a2e-5db4735e62a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b0834f-64cb-44b3-94c2-3c55aab25613","keywords":null,"link":"/elet/20190621_Az_Obama_csalad_a_Clooney_csaladdal_talalkozik_ezert_egy_egesz_olasz_kisvarost_lezarnak","timestamp":"2019. június. 21. 11:05","title":"Az Obama család a Clooney családdal találkozik, ezért egy egész olasz kisvárost lezárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef15e58d-c2ce-4321-bc05-b9caca594a04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube és a Universal Music Group összefogott, hogy közel 1000 videoklip képi és hangzásvilágát javítsa fel. Több mint százzal már el is készültek.","shortLead":"A YouTube és a Universal Music Group összefogott, hogy közel 1000 videoklip képi és hangzásvilágát javítsa fel. Több...","id":"20190620_youtube_video_hd_minoseg_remastered","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef15e58d-c2ce-4321-bc05-b9caca594a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6b375f-b495-4ce7-bbd6-f3e272a03938","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_youtube_video_hd_minoseg_remastered","timestamp":"2019. június. 20. 16:03","title":"Imádni fogja a YouTube újítását, sokkal szebbek lettek a régi videoklipek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]