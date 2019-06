Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86f5543c-1bd5-4ce1-9da5-7aed611fa5a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az író a 168 Órának adott interjút új regénye apropóján, de közéleti aktualitásokról is beszélt.","shortLead":"Az író a 168 Órának adott interjút új regénye apropóján, de közéleti aktualitásokról is beszélt.","id":"20190622_Peterfy_Gergely_Minden_a_lenyulasrol_szol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86f5543c-1bd5-4ce1-9da5-7aed611fa5a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b3b64e-b897-4c1b-bf8c-b4cbbb7a430a","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Peterfy_Gergely_Minden_a_lenyulasrol_szol","timestamp":"2019. június. 22. 15:24","title":"Péterfy Gergely: Minden a lenyúlásról szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405ad44-e623-4fe7-89a6-91e5b20fa173","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A román külügyminisztérium tudomásul vette, de megalapozatlannak tartja, hogy a magyar Országgyűlés kedden a nemzeti összetartozás évének nyilvánította 2020-at, aTrianoni Békeszerződés 100. évfordulóját.","shortLead":"A román külügyminisztérium tudomásul vette, de megalapozatlannak tartja, hogy a magyar Országgyűlés kedden a nemzeti...","id":"20190622_Romanianak_nem_tetszik_a_nemzeti_osszetartozas_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c405ad44-e623-4fe7-89a6-91e5b20fa173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485b305b-9de2-4f3a-a5a2-b0d5d82506a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190622_Romanianak_nem_tetszik_a_nemzeti_osszetartozas_eve","timestamp":"2019. június. 22. 12:34","title":"Romániának nem tetszik a nemzeti összetartozás éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a1cdd9-09cc-4926-9292-c4934918f008","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többen rosszul lettek a Fishing on Orfűn, mert a Turista forrásból ittak, amelynek vize nem ivóvíz - vette észre az Index.","shortLead":"Többen rosszul lettek a Fishing on Orfűn, mert a Turista forrásból ittak, amelynek vize nem ivóvíz - vette észre...","id":"20190622_Majdnem_szaz_fesztivalozo_rosszul_lett_a_Fishing_on_Orfun_mert_rossz_kutbol_ittak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84a1cdd9-09cc-4926-9292-c4934918f008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c2216c-edeb-4f19-86cd-328fabbf3c30","keywords":null,"link":"/elet/20190622_Majdnem_szaz_fesztivalozo_rosszul_lett_a_Fishing_on_Orfun_mert_rossz_kutbol_ittak","timestamp":"2019. június. 22. 09:55","title":"Majdnem száz fesztiválozó rosszul lett egy kút vizétől a Fishing on Orfűn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab39b2d4-2263-4c33-8cea-9fda558c3a46","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rágyújtották Londonban két, vélhetően Romániából érkezett alkalmi munkásra az általuk lakóhelyként használt sátrat. Egyikük a helyszínen meghalt, a másik összeégett áldozatot egy kórházban ápolják, és mesterséges kómában tartják.","shortLead":"Rágyújtották Londonban két, vélhetően Romániából érkezett alkalmi munkásra az általuk lakóhelyként használt sátrat...","id":"20190622_Roman_alkalmi_munkasokat_gyujtottak_fel_Londonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab39b2d4-2263-4c33-8cea-9fda558c3a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0e554a-ebe9-48d5-bcfc-eb880f6141ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190622_Roman_alkalmi_munkasokat_gyujtottak_fel_Londonban","timestamp":"2019. június. 22. 12:10","title":"Román alkalmi munkásokat gyújtottak fel Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8216ec3e-45b7-42d0-b30e-94e8fefd67b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt kifogásolják, hogy Andy Palmer vezérigazgató évi 1,2 millió font fizetést kap, miközben az autógyár részvényeinek az árfolyama sokat esett a tavalyi tőzsdei bevezetés óta.","shortLead":"Azt kifogásolják, hogy Andy Palmer vezérigazgató évi 1,2 millió font fizetést kap, miközben az autógyár részvényeinek...","id":"20190623_Beragtak_az_Aston_Martin_kisreszvenyesei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8216ec3e-45b7-42d0-b30e-94e8fefd67b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba365a59-479c-4b7c-b381-cfec729b74d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_Beragtak_az_Aston_Martin_kisreszvenyesei","timestamp":"2019. június. 23. 15:07","title":"Berágtak az Aston Martin kisrészvényesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f078b2f3-2e70-48d4-b422-f9d0fd8f3b0c","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A Csekély esély pont az a kissé tapló humorú hollywoodi vígjáték, amelyben Charlize Theron és Seth Rogen párosának köszönhetően nagyjából minden működik, ami hollywoodi – és pont azért középszerű, mert minden csak kézikönyvszerűen hollywoodi benne. De ettől még szórakoztató. Kritika.","shortLead":"A Csekély esély pont az a kissé tapló humorú hollywoodi vígjáték, amelyben Charlize Theron és Seth Rogen párosának...","id":"20190621_A_kulugyminiszter_aki_odavan_a_Roxetteert__es_egy_ujsagiroert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f078b2f3-2e70-48d4-b422-f9d0fd8f3b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c611ebac-da6c-4595-bc39-5d56fc51963b","keywords":null,"link":"/kultura/20190621_A_kulugyminiszter_aki_odavan_a_Roxetteert__es_egy_ujsagiroert","timestamp":"2019. június. 21. 20:00","title":"A külügyminiszter, aki odavan a Roxette-ért – és egy újságíróért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70b5254-5515-4a40-97ad-94d26a82fda3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190622_Jotekonysagi_gurulas_az_esztergomi_korhazert_motoroztak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d70b5254-5515-4a40-97ad-94d26a82fda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd34710-be89-4837-89bf-9da9ad55985b","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Jotekonysagi_gurulas_az_esztergomi_korhazert_motoroztak","timestamp":"2019. június. 22. 19:18","title":"Jótékonysági gurulás: az esztergomi kórházért motoroztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a5dac1-9d47-4cd4-bbff-d5a22171712d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Milák Kristóf és Jakabos Zsuzsanna arany-, Verrasztó Dávid és Késely Ajna pedig ezüstérmet nyert szombaton a római Hét Domb (Sette Colli) elnevezésű nemzetközi úszóverseny második napján.","shortLead":"Milák Kristóf és Jakabos Zsuzsanna arany-, Verrasztó Dávid és Késely Ajna pedig ezüstérmet nyert szombaton a római Hét...","id":"20190622_Aranyermes_Milak_Kristof_es_Jakabos_Zsuzsanna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8a5dac1-9d47-4cd4-bbff-d5a22171712d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"452d55b5-9e20-4e0b-af0c-70c448682d1b","keywords":null,"link":"/sport/20190622_Aranyermes_Milak_Kristof_es_Jakabos_Zsuzsanna","timestamp":"2019. június. 22. 21:33","title":"Aranyérmes Milák Kristóf és Jakabos Zsuzsanna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]