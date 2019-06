Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0e6a7ed-e490-4474-a5db-012ef9ec2f79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaország egész területén intenzív rekordmelegre kell számítani a jövő héten: hétfőtől kezdve egy héten át a hőmérő higanyszála az ország legnagyobb részén napközben 35 és 40 fok közé emelkedik.","shortLead":"Franciaország egész területén intenzív rekordmelegre kell számítani a jövő héten: hétfőtől kezdve egy héten át a hőmérő...","id":"20190623_Franciaorszag_rekordmelegre_keszul_Parizsban_is_precedens_nelkuli_lesz_a_kanikula","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0e6a7ed-e490-4474-a5db-012ef9ec2f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f63a34-fce7-40aa-a907-d223b38d98fa","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Franciaorszag_rekordmelegre_keszul_Parizsban_is_precedens_nelkuli_lesz_a_kanikula","timestamp":"2019. június. 23. 15:26","title":"Franciaország rekordmelegre készül, Párizsban is precedens nélküli lesz a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség még nem erősítette meg a hírt, de a dél-koreai sajtó szerint már folyik az azonosítás.","shortLead":"A rendőrség még nem erősítette meg a hírt, de a dél-koreai sajtó szerint már folyik az azonosítás.","id":"20190623_Megtalalhattak_a_Hableanybaleset_egy_ujabb_aldozatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e60245b-e183-4007-9f87-2f1f0566b76c","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Megtalalhattak_a_Hableanybaleset_egy_ujabb_aldozatat","timestamp":"2019. június. 23. 15:03","title":"Megtalálhatták a Hableány-baleset egy újabb áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62088e6a-070e-4019-950a-3877df5d32d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú videóban magyarázta a fotót (ami nem is szelfi szerinte), és lenyomorultozta az őt ezért kritizáló kommentelőket. \r

","shortLead":"Hosszú videóban magyarázta a fotót (ami nem is szelfi szerinte), és lenyomorultozta az őt ezért kritizáló...","id":"20190623_Temetesen_szelfizett_Schobert_Norbi_majd_videoban_szidta_durvan_a_kritizaloit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62088e6a-070e-4019-950a-3877df5d32d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f3ac8d-ba2f-4f2b-b9e4-9c78a75a72ff","keywords":null,"link":"/elet/20190623_Temetesen_szelfizett_Schobert_Norbi_majd_videoban_szidta_durvan_a_kritizaloit","timestamp":"2019. június. 23. 15:51","title":"Temetésen szelfizett Schobert Norbi, majd videóban szidta durván a kritizálóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9aabdd-3345-4eef-8649-21a6747a7b7a","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"gazdasag","description":"Ha az ajtón kirúgják őket, az ablakon másznak vissza, és próbálnak kormányközeli emberek kegyeibe férkőzni szcientológus vállalkozások vezetői. Az oligarchák körében mintha fogadókészség mutatkozna a szolgálataikra.","shortLead":"Ha az ajtón kirúgják őket, az ablakon másznak vissza, és próbálnak kormányközeli emberek kegyeibe férkőzni...","id":"201925__szcientologusok__kormanykozeli_uzletek__behalozva__tuzkozelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d9aabdd-3345-4eef-8649-21a6747a7b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e71ad61-87d7-4705-b832-c1b762e63ab0","keywords":null,"link":"/gazdasag/201925__szcientologusok__kormanykozeli_uzletek__behalozva__tuzkozelben","timestamp":"2019. június. 22. 10:00","title":"Szcientológus vállalkozások vezetői is felbukkannak a NER közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1479b525-b9a0-4da0-a424-968cbe038e26","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A FedEx amerikai postaszolgálat felkerülhet a megbízhatatlan vállalatok kínai listájára, miután nem szállított le egy Huawei okostelefont tartalmazó csomagot az amerikai címzettnek - írta vasárnap a kínai Global Times hírportál.","shortLead":"A FedEx amerikai postaszolgálat felkerülhet a megbízhatatlan vállalatok kínai listájára, miután nem szállított le...","id":"20190623_Felkerulhet_a_megbizhatatlan_cegek_kinai_listajara_a_FedEx","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1479b525-b9a0-4da0-a424-968cbe038e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f085a43-f4a6-4826-9fe1-e9e4f74f3a3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Felkerulhet_a_megbizhatatlan_cegek_kinai_listajara_a_FedEx","timestamp":"2019. június. 23. 16:19","title":"Felkerülhet a megbízhatatlan cégek kínai listájára a FedEx","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4d5351-52d3-40e5-9042-02f4d46f04e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rossz hír: semmit nem javul évek óta a magyar diákok szövegértési és matematikai készségszintje. Jó hír: nem is romlik. Továbbra is elkeserítő teljesítményt mutatnak a szakiskolás (NER-szómágiával: szakközépiskolás) diákok is.\r

","shortLead":"Rossz hír: semmit nem javul évek óta a magyar diákok szövegértési és matematikai készségszintje. Jó hír: nem is romlik...","id":"20190623_Elszomorito_adat_a_10_evfolyamos_gyerekek_otode_megreked_a_hatodikosok_szintjen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c4d5351-52d3-40e5-9042-02f4d46f04e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3383a750-fef3-48f1-938d-0898ba93720d","keywords":null,"link":"/elet/20190623_Elszomorito_adat_a_10_evfolyamos_gyerekek_otode_megreked_a_hatodikosok_szintjen","timestamp":"2019. június. 23. 09:29","title":"Elszomorító adat: a 10. évfolyamos gyerekek ötöde megreked a hatodikosok szintjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61468fc3-652a-457d-8ccf-67877bd3ec90","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Ujhelyi házának felújításáról hamis híreket közlő sajtópereket sorra nyerte a politikus, most az alaphírt közreadó Délmagyarország című napilapot is elmeszelte a szegedi bíróság.","shortLead":"Az Ujhelyi házának felújításáról hamis híreket közlő sajtópereket sorra nyerte a politikus, most az alaphírt közreadó...","id":"20190621_Ujhelyi_kontra_Delmagyar_sajtoper_A_vereb_az_nem_vereb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61468fc3-652a-457d-8ccf-67877bd3ec90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d2d0ce-8c8c-459a-ae95-7f36112533ba","keywords":null,"link":"/kkv/20190621_Ujhelyi_kontra_Delmagyar_sajtoper_A_vereb_az_nem_vereb","timestamp":"2019. június. 21. 22:09","title":"Ujhelyi kontra Délmagyar sajtóper: A veréb, az nem véreb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed289df-4eec-4f34-9c56-f08b6456939f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mecsek lankái között, egy csodaszép tó mellett zajlik az idei Fishing on Orfű fesztivál is. Nem akar és nem is tud túlnövekedni, de úgy jó ahogy van. Képgalériánk. ","shortLead":"A Mecsek lankái között, egy csodaszép tó mellett zajlik az idei Fishing on Orfű fesztivál is. Nem akar és nem is tud...","id":"20190622_Haverok_buli_Orfu__duborog_a_leghangulatosabb_fesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ed289df-4eec-4f34-9c56-f08b6456939f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0fb20a0-93f4-493c-8a04-7141d8ccc38b","keywords":null,"link":"/elet/20190622_Haverok_buli_Orfu__duborog_a_leghangulatosabb_fesztival","timestamp":"2019. június. 22. 12:33","title":"Haverok, buli, Orfű - dübörög a leghangulatosabb fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]