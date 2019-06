Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Megtámadták Tbiliszi belvárosában az orosz állami televízió forgatócsoportját: az újságírót és az operatőrt leköpték majd bántalmazták, a komolyabb incidenst a közbeavatkozó grúz járókelők akadályozták meg. Az oroszellenes hangulat akkor éledt fel Grúziában, amikor a hét közepén egy orosz parlamenti képviselő a tbiliszi parlamentben oroszul szólalt fel, és beült a parlamenti elnök székébe. A két ország viszonya 2008-ban romlott meg, amikor a szakadár grúz területek orosz katonai segítséggel szakadtak Grúziától. Tbilisziben leköpték az orosz tévéseket, akik fel is vették az incidenst 2019. június. 23. 12:17 A strand helyén fizetős, „kutyás élményparkot" és „piknikkertet" hozna létre egy budapesti vállalkozás. Mészáros Lőrinc és Tiborcz István érdekeltségei közben sorra építik, tervezik a város partjain a luxuslétesítményeket, de a kispénzűeknek nem lesz hol fürdeniük – írja a Népszava. A keszthelyi képviselő-testület a közelmúltban Nagy Bálint fideszes alpolgármester javaslatára megszüntette a város utolsó szabadstrandját. Az utolsó keszthelyi szabadstrandot is bezárják 2019. június. 22. 11:55 A tüntetésen a magyar kormányt is bírálták. Andrej Babis kormányfő és Marie Benesová igazságügyi miniszter lemondását, valamint a cseh ügyészség függetlenségének megőrzését követelték vasárnap Prágában. Az 1989 óta legnagyobb tüntetésen követelték Babis lemondását Prágában 2019. június. 23. 20:11 Karácsony Gergely, Kálmán Olga és Kerpel-Fronius Gábor villámkérdésekkel megfogható. Lezajlott az újabb főpolgármester-jelölti vita, ezúttal az ATV stúdiójában. Karácsony Gergely, Kálmán Olga és Kerpel-Fronius Gábor villámkérdésekkel megfogható. "Majd elvágjuk a Karmelita kolostorban a zsinórt" 2019. június. 23. 21:01 Megnéztük, hogy még mindig annyira szerethető-e, mint az induláskor. Negyedik alkalommal rendezik meg a kisfesztiválnak indult, és még mindig kicsi, de mondjuk már kamaszkorba lépett Kolorádót egy bájos és bukolikus budai parkban. Semmi kattogás, semmi feszülés - kinéztunk a Kolorádó fesztiválra 2019. június. 22. 16:15 A súlyosan veszélyeztetett fajhoz tartozó egyedeket vasárnap indítják útnak Csehországból. Öt kelet-afrikai keskenyszájú orrszarvút küldenek három európai vadvédelmi parkból Ruandába. A férfi több budapesti lakásba is betört. Károly nem csak taxizott, lopni is szeretett 2019. június. 23. 08:45 A Richter-skála szerinti 2,3-as erősségű földrengés volt a Heves megyei Tenk közelében vasárnap délután. Kisebb földrengés volt a Heves megyei Tenknél 2019. június. 23. 20:29 Holnap indul öt súlyosan veszélyeztetett orrszarvú Európából Ruandába – videó 2019. június. 22. 15:03