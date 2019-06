Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b75a884-865f-4d3a-bd8f-cd9967477e9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Kívül zöld, de belül vörös” – ezt mondta Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára Tordai Bencének a parlament keddi ülésnapján.","shortLead":"„Kívül zöld, de belül vörös” – ezt mondta Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti...","id":"20190625_Allamtitkar_Tordai_Bencenek_On_olyan_mint_a_gorogdinnye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b75a884-865f-4d3a-bd8f-cd9967477e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea122d63-1955-4897-810c-7a8aea43f25a","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Allamtitkar_Tordai_Bencenek_On_olyan_mint_a_gorogdinnye","timestamp":"2019. június. 25. 11:39","title":"Államtitkár Tordai Bencének: Ön olyan, mint a görögdinnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb156cf-c474-452f-a49b-d777c9985e53","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszországnak a Krím elcsatolása után vonták meg a szavazati jogát az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében, de most visszakapja.","shortLead":"Oroszországnak a Krím elcsatolása után vonták meg a szavazati jogát az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében, de most...","id":"20190625_Ukran_tiltakozas_ellenere_kapja_vissza_Oroszorszag_a_szavazati_jogat_az_Europa_Tanacs_kozgyuleseben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cb156cf-c474-452f-a49b-d777c9985e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1038d5-8111-4ccc-8654-7f826610aa33","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Ukran_tiltakozas_ellenere_kapja_vissza_Oroszorszag_a_szavazati_jogat_az_Europa_Tanacs_kozgyuleseben","timestamp":"2019. június. 25. 06:06","title":"Ukrán tiltakozás ellenére kapja vissza Oroszország a szavazati jogát az Európa Tanács közgyűlésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy motoros gázolt el egy gyalogost kedden.","shortLead":"Egy motoros gázolt el egy gyalogost kedden.","id":"20190625_Sulyos_baleset_tortent_ejjel_a_Blahan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e91f32f-d3ec-442e-abc4-1c69138f2e86","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_Sulyos_baleset_tortent_ejjel_a_Blahan","timestamp":"2019. június. 25. 05:46","title":"Súlyos baleset történt éjjel a Blahán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soros György fia volt a vendég a CEU diplomaosztóján, ahol arról beszélt: az egyetemet elüldözték az országból. Kovács Zoltán rögvest billentyűt ragadott.","shortLead":"Soros György fia volt a vendég a CEU diplomaosztóján, ahol arról beszélt: az egyetemet elüldözték az országból. Kovács...","id":"20190624_ceu_diplomaoszto_kovacs_zoltan_alex_soros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb03540-7460-4217-8d12-3c37d9414c82","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_ceu_diplomaoszto_kovacs_zoltan_alex_soros","timestamp":"2019. június. 24. 18:17","title":"Visszaszólt Kovács Zoltán a CEU elüldözéséről beszélő Alex Sorosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36b3c4c-1f7c-4c2b-8015-3efcd0ad02f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly hullámokat keltett az, hogy őrizetbe vették azt a floridai asszonyt, aki leadta a rendőrséget válófélben lévő férje pisztolyát, miután a férfit őrizetbe vették családon belüli erőszak vádjával.","shortLead":"Komoly hullámokat keltett az, hogy őrizetbe vették azt a floridai asszonyt, aki leadta a rendőrséget válófélben lévő...","id":"20190625_Lecsuktak_a_floridai_not_aki_leadta_a_rendoroknek_ferje_pisztolyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e36b3c4c-1f7c-4c2b-8015-3efcd0ad02f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7369604-6916-42d7-bb1b-1faa5dbf12ee","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Lecsuktak_a_floridai_not_aki_leadta_a_rendoroknek_ferje_pisztolyat","timestamp":"2019. június. 25. 16:15","title":"Lecsukták a floridai nőt, aki leadta a rendőröknek férje pisztolyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f44275-3bae-483d-8c65-e24cc8c8daa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sátory Károly külön Facebook-bejegyzést írt, amiben meghálálta a munkát.","shortLead":"Sátory Károly külön Facebook-bejegyzést írt, amiben meghálálta a munkát.","id":"20190625_Megkoszonte_a_szombathelyi_fideszes_hogy_ismeretlenek_elbontottak_a_Kutyapart_buszmegallojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03f44275-3bae-483d-8c65-e24cc8c8daa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b55ff5c-0692-444f-acef-3c0498d7ce82","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Megkoszonte_a_szombathelyi_fideszes_hogy_ismeretlenek_elbontottak_a_Kutyapart_buszmegallojat","timestamp":"2019. június. 25. 16:18","title":"Megköszönte a szombathelyi fideszes, hogy ismeretlenek elbontották a Kutyapárt buszmegállóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan jelenleg magas az infláció, és kicsit még nőhet is, de a jegybank középtávon a csökkenésére számít, ezért nem intézkedtek. Ráadásul sok a bizonytalanság, ilyenkor nem érdemes hirtelen lépéseket tenni. Az év második felében tisztulhat a kép, akkor az MNB is jobban fogja látni, kell-e mozdulnia.","shortLead":"Ugyan jelenleg magas az infláció, és kicsit még nőhet is, de a jegybank középtávon a csökkenésére számít, ezért nem...","id":"20190625_A_jegybank_elmagyarazta_miert_nem_leptek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef3d0c1-f0d9-48c6-ba2a-4180e994c13b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_A_jegybank_elmagyarazta_miert_nem_leptek","timestamp":"2019. június. 25. 16:27","title":"A jegybank elmagyarázta, miért nem léptek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ingatlanfejlesztők a kedvezményes lakásáfa hosszabb távú fenntartását javasolják, máskülönben szerintük drágább, elmaradottabb lakások épülnek majd, szűkebb lesz a kínálat, és végső soron a GDP is alacsonyabb lesz.","shortLead":"Az ingatlanfejlesztők a kedvezményes lakásáfa hosszabb távú fenntartását javasolják, máskülönben szerintük drágább...","id":"20190625_Tordofessel_erhet_fel_a_lakasafa_emelese_az_ingatlanfejlesztok_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21533b7b-9ab5-4a49-8caf-a8b6fa616958","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Tordofessel_erhet_fel_a_lakasafa_emelese_az_ingatlanfejlesztok_szerint","timestamp":"2019. június. 25. 06:45","title":"Tőrdöféssel érhet fel a lakásáfa emelése az ingatlanfejlesztők szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]