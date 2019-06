Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50c54277-2bed-4b6c-99ae-f9b71e23ee73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190626_Kaslerek_monumentalis_Attilaemlekmuve_Hasonlithatna_Kover_Laszlora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50c54277-2bed-4b6c-99ae-f9b71e23ee73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13a9941-4ae3-47fd-88ee-0adbcef1febd","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Kaslerek_monumentalis_Attilaemlekmuve_Hasonlithatna_Kover_Laszlora","timestamp":"2019. június. 26. 09:58","title":"Káslerék monumentális Attila-emlékműve? Kövér Lászlóra fog hasonlítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea93d705-2e2e-48d7-b21c-5fccdc83b937","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Katasztrófavédelem oldalán percek alatt jön egy új hír egy balesetről.\r

\r

","shortLead":"A Katasztrófavédelem oldalán percek alatt jön egy új hír egy balesetről.\r

\r

","id":"20190625_Nagy_a_hoseg_sok_a_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea93d705-2e2e-48d7-b21c-5fccdc83b937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50099f69-d981-4ed6-a95c-7a8f9244758f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_Nagy_a_hoseg_sok_a_baleset","timestamp":"2019. június. 25. 17:14","title":"Nagy a hőség, sok a baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"866851a6-2435-4c5e-95aa-a6909b6dcad1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kisebbségi kormányt alakítanak a dán szociáldemokraták, három kisebb baloldali párt külső támogatásával.","shortLead":"Kisebbségi kormányt alakítanak a dán szociáldemokraták, három kisebb baloldali párt külső támogatásával.","id":"20190626_Megegyeztek_a_partok_a_baloldal_alakithat_kormanyt_Daniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=866851a6-2435-4c5e-95aa-a6909b6dcad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afad00a5-bef8-4708-bf97-2cc2e009317c","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Megegyeztek_a_partok_a_baloldal_alakithat_kormanyt_Daniaban","timestamp":"2019. június. 26. 05:04","title":"Megegyeztek a pártok: a baloldal alakíthat kormányt Dániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80265abd-81aa-4b99-8744-958c22395506","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Állítólag már csak a PSG beleegyezése kell.","shortLead":"Állítólag már csak a PSG beleegyezése kell.","id":"20190625_Spanyol_lapertesulesek_szerint_Neymar_megegyezett_a_Barcelonaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80265abd-81aa-4b99-8744-958c22395506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15cd106-7cf9-4ae0-b7e8-553c7162fa46","keywords":null,"link":"/sport/20190625_Spanyol_lapertesulesek_szerint_Neymar_megegyezett_a_Barcelonaval","timestamp":"2019. június. 25. 10:12","title":"Spanyol lapértesülések szerint Neymar megegyezett a Barcelonával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank Monetáris Tanácsa kivárásra játszik, nem lépett semmit.","shortLead":"A jegybank Monetáris Tanácsa kivárásra játszik, nem lépett semmit.","id":"20190625_mnb_alapkamat_kamat_monetaris_tanacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ec0934-b914-4a98-ab4d-13bf0552186f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_mnb_alapkamat_kamat_monetaris_tanacs","timestamp":"2019. június. 25. 14:06","title":"Hiába magas az infláció, az MNB nem lépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefffdad-aae5-438a-b875-16a8eb762d07","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Vannak, akik szinte „hajlamosak” a placebóra.","shortLead":"Vannak, akik szinte „hajlamosak” a placebóra.","id":"20190625_Fajdalomuzes_gyogyszer_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cefffdad-aae5-438a-b875-16a8eb762d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e00b85f-690c-4cc8-bb2d-0d09a6b1cdeb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190625_Fajdalomuzes_gyogyszer_nelkul","timestamp":"2019. június. 25. 07:20","title":"Fájdaloműzés gyógyszer nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b1bbb4-38b5-4e40-b0ff-562762d988d5","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Világszerte, így Európában is több mobilhálózatot támadtak meg azok a hackerek, akik híváslistákhoz fértek hozzá és az ügyfelek mozgását is követni tudták éveken át – jelentette a Cybereason kiberbiztonsági cég.","shortLead":"Világszerte, így Európában is több mobilhálózatot támadtak meg azok a hackerek, akik híváslistákhoz fértek hozzá és...","id":"20190626_operation_softcell_mobilhalozatok_feltorese_kemkedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16b1bbb4-38b5-4e40-b0ff-562762d988d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f243fc7a-6c89-4583-a2fc-f60f28435948","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_operation_softcell_mobilhalozatok_feltorese_kemkedes","timestamp":"2019. június. 26. 08:03","title":"Kiderült, hogy feltörték a mobilszolgáltatók rendszereit, rengeteg mindenhez hozzáfértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c3407a-98cb-4715-842a-a1cf96e1bd16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google új fejlesztése ezúttal a kisebbeket veszi célba: arra igyekszik megtanítani őket egy jópofa játékkal, hogyan ismerjék fel az interneten terjedő valótlanságokat.","shortLead":"A Google új fejlesztése ezúttal a kisebbeket veszi célba: arra igyekszik megtanítani őket egy jópofa játékkal, hogyan...","id":"20190624_google_interland_kamuhir_valotlansag_fake_news_felismerese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64c3407a-98cb-4715-842a-a1cf96e1bd16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa75dd6a-5b16-43fe-ad21-d0f528cff0c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_google_interland_kamuhir_valotlansag_fake_news_felismerese","timestamp":"2019. június. 24. 17:33","title":"Játékos módon segít megtanulni a Google, hogyan lehet kiszűrni a kamuhíreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]