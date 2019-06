Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyilvánosság előtt tiltakoznak a kutatóintézetek átszervezése ellen. ","shortLead":"A nyilvánosság előtt tiltakoznak a kutatóintézetek átszervezése ellen. ","id":"20190627_Mar_a_Corvinus_professzorai_is_kiallnak_az_Akademia_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba647f9e-d452-4ffb-a755-509354edcf68","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Mar_a_Corvinus_professzorai_is_kiallnak_az_Akademia_mellett","timestamp":"2019. június. 27. 12:19","title":"Már a Corvinus professzorai is kiállnak az Akadémia mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idei évről még nem adott ki mérést a főváros, de 2018-ban már tartott az ostrom.","shortLead":"Az idei évről még nem adott ki mérést a főváros, de 2018-ban már tartott az ostrom.","id":"20190628_Nepszava_mar_tavaly_elkezdodott_a_patkanyinvazio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db790e3-116e-4ecc-ae22-1252a974c4c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Nepszava_mar_tavaly_elkezdodott_a_patkanyinvazio","timestamp":"2019. június. 28. 07:32","title":"Népszava: Már tavaly elkezdődött a patkányinvázió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Anthony Radev kerül az egyetem elnöki székébe.","shortLead":"Anthony Radev kerül az egyetem elnöki székébe.","id":"20190627_Orban_ultipartnere_lehet_a_Corvinus_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca199d1-161f-42a7-a5af-4731969a32cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Orban_ultipartnere_lehet_a_Corvinus_elnoke","timestamp":"2019. június. 27. 15:33","title":"Orbán ultipartnere lehet a Corvinus elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad258e2-eea8-4045-baca-f2580c717ac0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fontos változtatásokat szavazott meg a nyári és téli olimpiák helyszínkijelölésének menetéről a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a lausanne-i kongresszusának szerdai napján.","shortLead":"Fontos változtatásokat szavazott meg a nyári és téli olimpiák helyszínkijelölésének menetéről a Nemzetközi Olimpiai...","id":"20190626_Radikalisan_megvaltozik_az_olimpiai_helyszinkijeloles_menete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ad258e2-eea8-4045-baca-f2580c717ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea1dab8-361e-4d7f-aad8-44c5e001ac67","keywords":null,"link":"/sport/20190626_Radikalisan_megvaltozik_az_olimpiai_helyszinkijeloles_menete","timestamp":"2019. június. 26. 19:13","title":"Radikálisan megváltozik az olimpiai helyszínkijelölés menete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5723dbe5-9dd0-4512-b933-3ee518d32ca5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"12 ezer fős létszámleépítéssel és gyárak bezárásával reagált a kereslet csökkenésére.","shortLead":"12 ezer fős létszámleépítéssel és gyárak bezárásával reagált a kereslet csökkenésére.","id":"20190627_Hatalmas_leepitest_jelentett_be_a_Ford","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5723dbe5-9dd0-4512-b933-3ee518d32ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e9ec56-5d6a-4bf9-8694-cc0084af5201","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Hatalmas_leepitest_jelentett_be_a_Ford","timestamp":"2019. június. 27. 16:05","title":"Hatalmas leépítést jelentett be a Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20e985b-a2fe-41b3-80de-d85e05e4cfd7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kampányfilm készítői szerint ez a hozzáállás jellemző jelenleg az amerikai autókereskedők részéről az elektromos autókhoz. ","shortLead":"A kampányfilm készítői szerint ez a hozzáállás jellemző jelenleg az amerikai autókereskedők részéről az elektromos...","id":"20190626_Schwarzenegger_autokereskedo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e20e985b-a2fe-41b3-80de-d85e05e4cfd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a113d6-517e-416b-b4a4-bed679d415dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_Schwarzenegger_autokereskedo","timestamp":"2019. június. 26. 17:41","title":"Óriásit megy Schwarzenegger álruhás autónepperként a villanyautók \"ellen\" - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbfadd2e-193f-420b-b4e9-b8084e27aa0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész azt mondja, szerinte az igazság és a nyilvánosság védelmet ad.","shortLead":"A színész azt mondja, szerinte az igazság és a nyilvánosság védelmet ad.","id":"20190627_Nagy_Ervin_Sokan_hittek_a_kommunizmusban_es_hisznek_most_a_Fideszben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbfadd2e-193f-420b-b4e9-b8084e27aa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b78506-b48d-4a52-86de-45971107006b","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Nagy_Ervin_Sokan_hittek_a_kommunizmusban_es_hisznek_most_a_Fideszben","timestamp":"2019. június. 27. 09:26","title":"Nagy Ervin: Sokan hittek a kommunizmusban, és hisznek most a Fideszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Srí Lanka-i terrormerénylet-sorozat miatt félt Makaó válogatottja elutazni a szigetországba lejátszani a visszavágót, ráfázott.","shortLead":"A Srí Lanka-i terrormerénylet-sorozat miatt félt Makaó válogatottja elutazni a szigetországba lejátszani a visszavágót...","id":"20190627_Terrortamadastol_felt_a_makaoi_valogatott_kizartak_a_selejtezobol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b581fa1e-305d-4ad9-a81d-307218e96ad8","keywords":null,"link":"/sport/20190627_Terrortamadastol_felt_a_makaoi_valogatott_kizartak_a_selejtezobol","timestamp":"2019. június. 27. 17:59","title":"Terrortámadástól félt a makaói válogatott, kizárták a selejtezőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]