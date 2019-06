Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2adbb0fe-14fc-4f00-b003-339465912121","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még májusban ígérte meg a Google, hogy lehetővé teszi a felhasználók számára a tevékenységükről rögzített adatok törlését. Az új kapcsoló a következő hetekben lesz elérhető a mobilos felhasználók számára.","shortLead":"Még májusban ígérte meg a Google, hogy lehetővé teszi a felhasználók számára a tevékenységükről rögzített adatok...","id":"20190626_google_tevekenyesgvezerlo_helyadatok_torlese_alkalmazastevekenyseg_torlese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2adbb0fe-14fc-4f00-b003-339465912121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec503094-2b23-4eed-a87c-5fd5cc4270a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_google_tevekenyesgvezerlo_helyadatok_torlese_alkalmazastevekenyseg_torlese","timestamp":"2019. június. 26. 19:35","title":"Bekerült egy nagyon fontos kapcsoló a Google-be, érdemes lesz használnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ac56bf7-5ac5-4187-8708-a8c94a55038a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"40 kutya maradt szállás nélkül az udvaron, miután a hidegfront kitombolta magát Mátészalkán.\r

","id":"20190627_Egy_kutyamenhelyt_is_letarolt_a_vihar_Mateszalkan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ac56bf7-5ac5-4187-8708-a8c94a55038a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1f3f67-1100-46dd-a9b1-f8b77e34ffa8","keywords":null,"link":"/kkv/20190627_Egy_kutyamenhelyt_is_letarolt_a_vihar_Mateszalkan","timestamp":"2019. június. 27. 20:46","title":"Egy kutyamenhelyt is letarolt a vihar Mátészalkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0c68fc-d1ea-4376-adb8-61ab370d106e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Jobbnál jobb olvasói történeteket kaptunk véletlen okmányirodai tévedésekről. Megváltozott név, érvénytelen forgalmi, titokzatos helyen kikötött büntetőpontok – kalandozás a magyar bürokráciában. ","shortLead":"Jobbnál jobb olvasói történeteket kaptunk véletlen okmányirodai tévedésekről. Megváltozott név, érvénytelen forgalmi...","id":"20190626_Az_ugyintezo_azt_kerdezte_nem_mentem_ferjhez_mostanaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d0c68fc-d1ea-4376-adb8-61ab370d106e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343469d4-bc6b-4a43-b4cc-aaed5d4de1fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Az_ugyintezo_azt_kerdezte_nem_mentem_ferjhez_mostanaban","timestamp":"2019. június. 26. 15:00","title":"„Dühömben elkapott a sírógörcs, amikor mondták, hogy érvénytelen a személyim”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d7cad9-d0ad-4d93-b9f4-ddae70e22bcf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Moszkva még mindig nem rendezte az ukrán válságot, ezért az EU tagállamai egyhangúlag meghosszabbították a büntetőintézkedéseket.","shortLead":"Moszkva még mindig nem rendezte az ukrán válságot, ezért az EU tagállamai egyhangúlag meghosszabbították...","id":"20190627_Meghosszabbitotta_az_EU_az_Oroszorszaggal_szembeni_szankciokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1d7cad9-d0ad-4d93-b9f4-ddae70e22bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1471d132-05c2-4b31-bf0e-e3651cdbb926","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Meghosszabbitotta_az_EU_az_Oroszorszaggal_szembeni_szankciokat","timestamp":"2019. június. 27. 17:35","title":"Meghosszabbította az EU az Oroszországgal szembeni szankciókat, mi is megszavaztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egészségügyi ellátórendszer és finanszírozása működik, azonban a jelenlegi formájában nem fenntartható. A fenntartható működést a hatékony ellátási struktúra, a valós költségeken alapuló finanszírozás, valamint az átlátható és hatékony gazdálkodás segítheti elő.","shortLead":"Az egészségügyi ellátórendszer és finanszírozása működik, azonban a jelenlegi formájában nem fenntartható...","id":"20190628_Az_ASZ_megvizsgalta_mire_jutott_a_Fidesz_az_egeszsegugyben_es_a_verdikt_nem_hizelgo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea19558-fbb4-4260-abfc-44ce95ec9265","keywords":null,"link":"/kkv/20190628_Az_ASZ_megvizsgalta_mire_jutott_a_Fidesz_az_egeszsegugyben_es_a_verdikt_nem_hizelgo","timestamp":"2019. június. 28. 14:24","title":"Az ÁSZ megvizsgálta, mire jutott a Fidesz az egészségügyben, és a verdikt nem hízelgő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b75a884-865f-4d3a-bd8f-cd9967477e9f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jóval kevesebb görögdinnye teremhet Magyarországon, a 2018-as alacsony árak és a munkaerőhiány miatt sok gazda hagyott fel a termesztéssel.","shortLead":"Jóval kevesebb görögdinnye teremhet Magyarországon, a 2018-as alacsony árak és a munkaerőhiány miatt sok gazda hagyott...","id":"20190626_Betett_a_munkaerohiany_es_az_alacsony_arak_a_dinnyetermesztoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b75a884-865f-4d3a-bd8f-cd9967477e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3921782-4d03-4808-8277-fcda3f23969b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Betett_a_munkaerohiany_es_az_alacsony_arak_a_dinnyetermesztoknek","timestamp":"2019. június. 26. 14:45","title":"Betett a munkaerőhiány és az alacsony árak a dinnyetermesztőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50beb85-8cd3-4b3d-a30a-c6b975a67222","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orrszarvú-lombikprogram tökéletesítésén dolgozó kutatóknak először sikerült mesterségesen megtermékenyített embriót beültetni egy nőstény orrszarvúba. Az embrió már el is kezdett növekedni.","shortLead":"Az orrszarvú-lombikprogram tökéletesítésén dolgozó kutatóknak először sikerült mesterségesen megtermékenyített embriót...","id":"20190627_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_lombikprogram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a50beb85-8cd3-4b3d-a30a-c6b975a67222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df47703d-96ce-4845-af51-561bba72b550","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_lombikprogram","timestamp":"2019. június. 27. 17:03","title":"Tudományos szenzáció lehet: talán mégis sikerül megmenteni a kihalástól a szélesszájú orrszarvúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885125ed-06d0-419e-b9ee-d6f21ad42539","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állami vasút kárpótólja annak a mintegy százezer holokauszt-áldozatnak a családtagjait, akiket a második világháború éveiben a holland vagonokban szállítottak el a náci haláltáborokba – jelentették be a társaság képviselői Utrechtben. Akadnak, akik a MÁV-ot is kártérítésre köteleznék.","shortLead":"Az állami vasút kárpótólja annak a mintegy százezer holokauszt-áldozatnak a családtagjait, akiket a második világháború...","id":"20190626_A_holland_allami_vasuttarsasag_karpotolja_a_holokauszt_tuleloit_illetve_az_aldozatok_csaladtagjait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=885125ed-06d0-419e-b9ee-d6f21ad42539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a95b72a-41bc-43da-9429-60eff07a8109","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_A_holland_allami_vasuttarsasag_karpotolja_a_holokauszt_tuleloit_illetve_az_aldozatok_csaladtagjait","timestamp":"2019. június. 26. 20:25","title":"A holland állami vasúttársaság kárpótolja a holokauszt túlélőit, illetve az áldozatok családtagjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]