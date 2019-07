Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagy részére másodfokú figyelmeztetést adtak ki a meleg miatt.","shortLead":"Az ország nagy részére másodfokú figyelmeztetést adtak ki a meleg miatt.","id":"20190701_Visszatert_a_hoseg_de_zivatarok_is_johetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833d6774-52ab-4ab9-af6a-25e030f32969","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Visszatert_a_hoseg_de_zivatarok_is_johetnek","timestamp":"2019. július. 01. 05:31","title":"Visszatért a hőség, de zivatarok is jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7c9547-7e8a-4443-b771-e462c3537d08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bizottság tagjai januárban három napot töltöttek az egyetemen. A magyar kormány eközben egy éve nem vizsgálta a CEU engedélyét. ","shortLead":"A bizottság tagjai januárban három napot töltöttek az egyetemen. A magyar kormány eközben egy éve nem vizsgálta a CEU...","id":"20190701_Megerositettek_a_CEU_amerikai_akkreditaciojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f7c9547-7e8a-4443-b771-e462c3537d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d6fc331-900a-44e3-aee3-a541de8589e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Megerositettek_a_CEU_amerikai_akkreditaciojat","timestamp":"2019. július. 01. 17:30","title":"Megerősítették a CEU amerikai akkreditációját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3958437-dfa4-4bdf-b8c5-a7e19e160535","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A VR Tours Budapest nevű magyar startup a Budai Várnegyedben szervez rendhagyó történelmi sétákat. A résztvevők a virtuális valóság (VR) technológia segítségével átélhetik Magyarország történelmének meghatározó eseményeit a Tatárjárástól egészen az 1956-os forradalomig.","shortLead":"A VR Tours Budapest nevű magyar startup a Budai Várnegyedben szervez rendhagyó történelmi sétákat. A résztvevők...","id":"20190701_vr_tours_budapest_virtualis_seta_helyszinek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3958437-dfa4-4bdf-b8c5-a7e19e160535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07cb5cb4-4e75-4e1a-add7-081148e443a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_vr_tours_budapest_virtualis_seta_helyszinek","timestamp":"2019. július. 01. 15:03","title":"Orosz tankok lövik a budai várat: VR-sétákon keltik életre a magyar történelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Gergőt 80 óra közmunkára ítélték.","shortLead":"Varga Gergőt 80 óra közmunkára ítélték.","id":"20190702_Jogeros_220_ora_kozmunkat_kapott_Gulyas_Marton_amiert_festekkel_dobta_meg_a_Sandorpalotat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd92ee7-2a88-46c5-afee-cf4839c3a274","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Jogeros_220_ora_kozmunkat_kapott_Gulyas_Marton_amiert_festekkel_dobta_meg_a_Sandorpalotat","timestamp":"2019. július. 02. 15:15","title":"Jogerős: 220 óra közmunkát kapott Gulyás Márton, amiért festékkel dobta meg a Sándor-palotát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13cd58e7-ba9a-429e-b385-23e559444f99","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Feltehetően egy izraeli légicsapást akartak vele kivédeni, de végül Ciprust találták el. ","shortLead":"Feltehetően egy izraeli légicsapást akartak vele kivédeni, de végül Ciprust találták el. ","id":"20190701_Cipruson_csapodott_be_egy_Sziriabol_kilott_raketa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13cd58e7-ba9a-429e-b385-23e559444f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03bc407-723a-4216-b7ae-c78e7037721a","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Cipruson_csapodott_be_egy_Sziriabol_kilott_raketa","timestamp":"2019. július. 01. 14:12","title":"Cipruson csapódott be egy Szíriából kilőtt rakéta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1908cf21-afaf-4845-b01c-efa40ab88cac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiszámoltuk, hogy ha nem ingyenes árammal tápláljuk hőn szeretett elektromos autónkat, az körülbelül milyen költségekkel jár.","shortLead":"Kiszámoltuk, hogy ha nem ingyenes árammal tápláljuk hőn szeretett elektromos autónkat, az körülbelül milyen...","id":"20190701_mennyibe_kerul_teljesen_feltolteni_egy_villanyautot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1908cf21-afaf-4845-b01c-efa40ab88cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1509dc8-a00a-4396-85f3-fc37fe2de2b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_mennyibe_kerul_teljesen_feltolteni_egy_villanyautot","timestamp":"2019. július. 01. 06:41","title":"Mennyibe kerül teljesen feltölteni egy villanyautót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5815c463-616f-42f7-bed5-3d6099eada8c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság lezárta az 1996-os ügy vizsgálatát, a nyomozás anyagát pedig átadta az ügyészségnek. ","shortLead":"A hatóság lezárta az 1996-os ügy vizsgálatát, a nyomozás anyagát pedig átadta az ügyészségnek. ","id":"20190702_p_tamas_felbujto_rendorseg_nyomozas_ugyeszseg_l_csaba_emberolesi_kiserlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5815c463-616f-42f7-bed5-3d6099eada8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc69b0f-1f29-49ee-aeca-2427bae9809c","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_p_tamas_felbujto_rendorseg_nyomozas_ugyeszseg_l_csaba_emberolesi_kiserlet","timestamp":"2019. július. 02. 14:29","title":"Portik Tamás áll az ügetői merénylet mögött a rendőrség szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0414cdf-a1c6-4bfc-98bd-96bcc43ab035","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös közleményt adtak ki, az Egyesült Államok, Szerbia, Szlovénia, Brazília és Belgium is aláírta. És még sokan mások.","shortLead":"Közös közleményt adtak ki, az Egyesült Államok, Szerbia, Szlovénia, Brazília és Belgium is aláírta. És még sokan mások.","id":"20190701_33_orszag_nagykovetsege_allt_ki_a_24_Budapest_Pride_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0414cdf-a1c6-4bfc-98bd-96bcc43ab035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d859da9f-a659-46cf-bb67-4f78919cdc4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_33_orszag_nagykovetsege_allt_ki_a_24_Budapest_Pride_mellett","timestamp":"2019. július. 01. 15:36","title":"33 ország nagykövetsége állt ki a 24. Budapest Pride mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]