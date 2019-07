Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26933e25-a4cd-4187-9b33-b7b7302da06b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A munka az érintett részen akkor folytatódhat, amikor a védett madarak fiókái kirepültek.","shortLead":"A munka az érintett részen akkor folytatódhat, amikor a védett madarak fiókái kirepültek.","id":"20190708_Most_egy_hidepitest_allitottak_le_hogy_a_fecskek_nyugodtan_kolthessenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26933e25-a4cd-4187-9b33-b7b7302da06b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41ffb4b-c3df-43c6-87c3-fb0af9729c08","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Most_egy_hidepitest_allitottak_le_hogy_a_fecskek_nyugodtan_kolthessenek","timestamp":"2019. július. 08. 13:39","title":"Most egy hídépítést állítottak le, hogy a fecskék nyugodtan költhessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee76311-0b76-458d-bad7-ac077d490b3e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy budapesti férfit próbáltak ellenőrizni Siófokon, de a férfi megpróbált elmenekülni, végül még kábítószert is találtak nála. ","shortLead":"Egy budapesti férfit próbáltak ellenőrizni Siófokon, de a férfi megpróbált elmenekülni, végül még kábítószert is...","id":"20190709_Nem_allt_meg_a_felszolitasra_elsodorta_az_ellenort_a_taxis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ee76311-0b76-458d-bad7-ac077d490b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5df12a-fea3-4171-81a6-1500ff339d0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190709_Nem_allt_meg_a_felszolitasra_elsodorta_az_ellenort_a_taxis","timestamp":"2019. július. 09. 14:05","title":"Nem állt meg a felszólításra, elsodorta az ellenőrt a taxis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b58230e-09f6-4292-9090-2bab5cf439c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elismeri, hogy mégsem teljesen a Max Planck Intézet mintájára hajtották végre az átalakítást, és arról ír, hogy egyelőre nem fognak változni a kutatási területek, de a levelében ott van az is, hogy erről majd az új kutatóhálózat fog igazából dönteni. ","shortLead":"Elismeri, hogy mégsem teljesen a Max Planck Intézet mintájára hajtották végre az átalakítást, és arról ír...","id":"20190709_palkovics_valasz_nemet_kutatoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b58230e-09f6-4292-9090-2bab5cf439c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a240b642-43c2-4a04-b378-89669e01983e","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_palkovics_valasz_nemet_kutatoknak","timestamp":"2019. július. 09. 17:05","title":"Palkovics levélben próbálja védeni az MTA megcsonkítását az aggódó német kutatók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d4d904-4886-401c-bc97-4afe5e995e3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Honnan máshonnan, mint a Gresham Palota elől hajtott éppen ki.","shortLead":"Honnan máshonnan, mint a Gresham Palota elől hajtott éppen ki.","id":"20190708_Videon_is_az_egyedi_Bugatti_Veyron_ami_Budapesten_korzozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17d4d904-4886-401c-bc97-4afe5e995e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b616c7-2247-4a3d-967e-5cd2534f8e37","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_Videon_is_az_egyedi_Bugatti_Veyron_ami_Budapesten_korzozott","timestamp":"2019. július. 08. 09:24","title":"Videón is az egyedi, 1145 lóerős Bugatti Veyron, ami Budapesten korzózott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"És a határértéknél 100-szor nagyobbat mérnek ma is a helyszínen. De a tudósok szerint ez nem veszélyes.\r

