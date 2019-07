Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13f990a2-1bd3-488c-a9ff-f41032a9ab28","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A jegybank kormányzójának elbocsátása után tovább csökkent a befektetők bizalma Ankarában. Pontosabban Recep Tayyip Erdogan rendszerében, amely ellen éppen három éve indítottak állítólagos puccskísérletet.","shortLead":"A jegybank kormányzójának elbocsátása után tovább csökkent a befektetők bizalma Ankarában. Pontosabban Recep Tayyip...","id":"20190715_torokorszag_erdogan_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13f990a2-1bd3-488c-a9ff-f41032a9ab28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e4bae3-f0ab-42dd-bb36-b9150adf9117","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_torokorszag_erdogan_valsag","timestamp":"2019. július. 15. 18:05","title":"Törökország Venezuela sorsára juthat? Három évvel a puccskísérlet után már ez a kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181eb0a9-8bc3-4241-8b30-57caf6eb0e1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre nem tudni, hogy sikerült-e. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy sikerült-e. ","id":"20190714_Vece_uldogeles_vilagrekord_Guinness","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=181eb0a9-8bc3-4241-8b30-57caf6eb0e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ffeaff-b832-4f83-bcd3-542d087f8d5d","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Vece_uldogeles_vilagrekord_Guinness","timestamp":"2019. július. 14. 11:24","title":"Egy belga férfi közel öt napig ült a vécén, hogy felállítson egy világrekordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6293ce9-f951-4599-bafb-540477839d7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több videó is felkerült az internetre arról az expedícióról, amit az oroszok és a norvégok közösen végeztek a Komszomolec roncsainál.","shortLead":"Több videó is felkerült az internetre arról az expedícióról, amit az oroszok és a norvégok közösen végeztek...","id":"20190715_atom_tengeralattjaro_komszomolec_baleset_nuklearis_szivargas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6293ce9-f951-4599-bafb-540477839d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9703b1d6-345d-4ed8-9159-1b82d675fcbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_atom_tengeralattjaro_komszomolec_baleset_nuklearis_szivargas","timestamp":"2019. július. 15. 08:03","title":"Újabb felvételeket mutatunk a határérték 100 000x-esével sugárzó szovjet atom-tengeralattjáróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c23c6d9-5d32-471c-986d-83fe5a2b9952","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Európai vezetők részvételével tartották meg a katonai díszszemlét Párizsban a Bastille 1789-es ostromának tiszteletére.","shortLead":"Európai vezetők részvételével tartották meg a katonai díszszemlét Párizsban a Bastille 1789-es ostromának tiszteletére.","id":"20190714_230_eves_a_Bastille_ostroma_diszszemle_es_letartoztatasok_a_francia_nemzeti_unnepen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c23c6d9-5d32-471c-986d-83fe5a2b9952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b0d3d7-8457-4bd6-ab84-3a91e7fbb81d","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_230_eves_a_Bastille_ostroma_diszszemle_es_letartoztatasok_a_francia_nemzeti_unnepen","timestamp":"2019. július. 14. 16:26","title":"230 éves a Bastille ostroma: díszszemle és letartóztatások a francia nemzeti ünnepen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rosszul teljesítő topmenedzserek milliókat kapnak, miközben az egyszerű munkavállalók elveszítik az állásukat.","shortLead":"A rosszul teljesítő topmenedzserek milliókat kapnak, miközben az egyszerű munkavállalók elveszítik az állásukat.","id":"20190716_Arany_ejtoernyovel_ugranak_ki_a_fonokok_a_Deutsche_Bankbol_ahonnan_minden_otodik_embert_kirugnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3489ca8c-4060-4d87-8949-e8642647c245","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Arany_ejtoernyovel_ugranak_ki_a_fonokok_a_Deutsche_Bankbol_ahonnan_minden_otodik_embert_kirugnak","timestamp":"2019. július. 16. 06:41","title":"Arany ejtőernyővel ugranak ki a főnökök a Deutsche Bankból, ahonnan minden ötödik embert kirúgnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f44212-7886-4be0-93d7-073c81256876","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"

Mintegy hetvenezer lakás és üzlet maradt áram nélkül szombat este az egyesült államokbeli New Yorkban, ahol leállt, illetve akadozott a metró közlekedés, továbbá emberek ragadtak a liftekben.","shortLead":"

Mintegy hetvenezer lakás és üzlet maradt áram nélkül szombat este az egyesült államokbeli New Yorkban, ahol leállt...","id":"20190714_Ujabb_komoly_aramszunet_New_Yorkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29f44212-7886-4be0-93d7-073c81256876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1b1463-d449-4fe4-9e2c-2c11a756c028","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Ujabb_komoly_aramszunet_New_Yorkban","timestamp":"2019. július. 14. 09:59","title":"Újabb komoly áramszünet New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bf7319-3e55-4ee3-b5b8-8204424d50ed","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Marvel kapitányban pilótát játszó színésznő, Lashana Lynch lép a visszavonuló James Bond helyére, aki aztán utódját is megpróbálja elcsábítani.","shortLead":"A Marvel kapitányban pilótát játszó színésznő, Lashana Lynch lép a visszavonuló James Bond helyére, aki aztán utódját...","id":"20190715_Fekete_brit_szineszno_lesz_az_uj_007es_ugynok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17bf7319-3e55-4ee3-b5b8-8204424d50ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc0db9a-9849-4b4b-a26e-01ce3fbaee8d","keywords":null,"link":"/kultura/20190715_Fekete_brit_szineszno_lesz_az_uj_007es_ugynok","timestamp":"2019. július. 15. 19:21","title":"Fekete brit színésznő lesz az új 007-es ügynök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szakértők szerint az oroszlánt direkt arra nevelték, hogy turisták levadászhassák.","shortLead":"Szakértők szerint az oroszlánt direkt arra nevelték, hogy turisták levadászhassák.","id":"20190715_Lenyugozo_himoroszlan_teteme_felett_csokolozott_egy_buszke_vadasz_paros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c198ce5-b990-417c-8bca-c77c92118405","keywords":null,"link":"/elet/20190715_Lenyugozo_himoroszlan_teteme_felett_csokolozott_egy_buszke_vadasz_paros","timestamp":"2019. július. 15. 11:33","title":"Lenyűgöző hímoroszlán teteme felett csókolózott egy büszke vadászpáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]