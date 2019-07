Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rosszul teljesítő topmenedzserek milliókat kapnak, miközben az egyszerű munkavállalók elveszítik az állásukat.","shortLead":"A rosszul teljesítő topmenedzserek milliókat kapnak, miközben az egyszerű munkavállalók elveszítik az állásukat.","id":"20190716_Arany_ejtoernyovel_ugranak_ki_a_fonokok_a_Deutsche_Bankbol_ahonnan_minden_otodik_embert_kirugnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3489ca8c-4060-4d87-8949-e8642647c245","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Arany_ejtoernyovel_ugranak_ki_a_fonokok_a_Deutsche_Bankbol_ahonnan_minden_otodik_embert_kirugnak","timestamp":"2019. július. 16. 06:41","title":"Arany ejtőernyővel ugranak ki a főnökök a Deutsche Bankból, ahonnan minden ötödik embert kirúgnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67d6ded-8849-48ed-8de7-f5ac5849bf6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tűzoltók mentenek.","shortLead":"Tűzoltók mentenek.","id":"20190716_Fanak_hajtott_egy_auto_Jozsefvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b67d6ded-8849-48ed-8de7-f5ac5849bf6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ee0328-1d3f-4f1d-b4df-63473b6fd73b","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Fanak_hajtott_egy_auto_Jozsefvarosban","timestamp":"2019. július. 16. 10:35","title":"Fának hajtott egy autó Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f4b60b-f965-4cf2-884c-a234fb62b4c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre keveset tudni az Asus hamarosan érkező új gamer telefonjáról, de a lényeg már most látszik a fotókon.","shortLead":"Egyelőre keveset tudni az Asus hamarosan érkező új gamer telefonjáról, de a lényeg már most látszik a fotókon.","id":"20190716_asus_rog_phone_ii_okostelefon_kiszivargott_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68f4b60b-f965-4cf2-884c-a234fb62b4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcea870-570d-47da-a6a1-117fcf900b3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_asus_rog_phone_ii_okostelefon_kiszivargott_fotok","timestamp":"2019. július. 16. 12:33","title":"Kiszivárgott képeken az Asus játékosoknak szánt csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba036724-b50c-468c-b8b3-e650c907fd1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még mindig nem sikerült teljesen kijavítani a MouseJack nevű biztonsági rést. A hackerek egy vezeték nélküli egéren keresztül szállhatják meg a számítógépünket.","shortLead":"Még mindig nem sikerült teljesen kijavítani a MouseJack nevű biztonsági rést. A hackerek egy vezeték nélküli egéren...","id":"20190716_logitech_dell_microsoft_vezetek_nelkuli_eger_mousejack","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba036724-b50c-468c-b8b3-e650c907fd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65bc92d-720c-408b-9540-266214070c4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_logitech_dell_microsoft_vezetek_nelkuli_eger_mousejack","timestamp":"2019. július. 16. 08:03","title":"Ha Logitech egere van, akkor erről mindenképp tudjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4e5d6b-04af-4f52-bcf7-ca8eccc46fd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szó szerint nagy élmény lehet ebben az autóban utazni, azonban parkolóhely kereséskor nem igazán cserélnénk a sofőrjével.","shortLead":"Szó szerint nagy élmény lehet ebben az autóban utazni, azonban parkolóhely kereséskor nem igazán cserélnénk...","id":"20190715_ez_a_suv_meg_az_usaban_is_tenyleg_nagynak_szamit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a4e5d6b-04af-4f52-bcf7-ca8eccc46fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3091dcbb-284c-42f4-90b4-f7434139c897","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_ez_a_suv_meg_az_usaban_is_tenyleg_nagynak_szamit","timestamp":"2019. július. 15. 11:21","title":"Ez a SUV még az USA-ban is tényleg nagynak számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f47f09-5798-40da-9fa4-7b7655c49060","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Második mérkőzését is megnyerte a magyar női vízilabda-válogatott a Kvangdzsuban zajló világbajnokság csoportküzdelmei során, Bíró Attila együttese kedden Kanadát győzte le 15-14-re. A magyarok csütörtökön az olimpiai bronzérmes oroszokkal csapnak össze a csoportelsőségért. ","shortLead":"Második mérkőzését is megnyerte a magyar női vízilabda-válogatott a Kvangdzsuban zajló világbajnokság csoportküzdelmei...","id":"20190716_Szoros_meccsen_gyozte_le_noi_vizilabdavalogatottunk_Kanadat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9f47f09-5798-40da-9fa4-7b7655c49060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb4543e-b282-4c9f-ba28-25316fc8038d","keywords":null,"link":"/sport/20190716_Szoros_meccsen_gyozte_le_noi_vizilabdavalogatottunk_Kanadat","timestamp":"2019. július. 16. 07:20","title":"Szoros meccsen győzte le női vízilabda-válogatottunk Kanadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef07f3a-3f00-4681-9487-68874043d3eb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Kossuth-díjas rendező, a Magyar Televízió egykori elnöke június 19-én, 89 éves korában hunyt el.","shortLead":"A Kossuth-díjas rendező, a Magyar Televízió egykori elnöke június 19-én, 89 éves korában hunyt el.","id":"20190716_Eltemettek_Horvath_Adamot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cef07f3a-3f00-4681-9487-68874043d3eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186b7b32-aa65-4d3c-a4a3-fc869f416c9c","keywords":null,"link":"/elet/20190716_Eltemettek_Horvath_Adamot","timestamp":"2019. július. 16. 10:59","title":"Eltemették Horváth Ádámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c051e1e-be3b-4b8c-9c35-5896f6204ddb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán fél a választásba beavatkozásként értékeli például azt, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke Orbánnal találkozott, szerintük ez kampányolás Brenzovics László mellett. (Tavaly novemberi fotónkon Pavlo Klimkin külügyminiszter (jobbra) találkozik Brenzovics Lászlóval.)","shortLead":"Az ukrán fél a választásba beavatkozásként értékeli például azt, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ...","id":"20190715_Kijev_azt_uzeni_a_magyar_kormanynak_hogy_ne_avatkozzon_bele_a_valasztasokba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c051e1e-be3b-4b8c-9c35-5896f6204ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e266c0-1a4d-421a-9237-873a3f1f6022","keywords":null,"link":"/vilag/20190715_Kijev_azt_uzeni_a_magyar_kormanynak_hogy_ne_avatkozzon_bele_a_valasztasokba","timestamp":"2019. július. 15. 21:52","title":"Kijev azt üzeni a magyar kormánynak, hogy ne avatkozzon bele a választásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]