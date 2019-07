Ritka egység alakult ki a nagyhatalmak pénzügyminiszterei között, akik Franciaországban gyűltek össze, hogy áttekintsék a globális gazdaság pénzügyeit. A kétnapos tanácskozás egyik fő témája a Libra volt, amelyet a Facebook már jövőre be szeretne vezetni. A cég a bitcoin mintájára forradalmasítaná a világ pénzügyi rendszerét, amely amúgy is rengeteg kihívásnak van kitéve.

A Libra ellenőrizhetetlen rendszert teremtene, amelyet a terrorista szervezetek is kihasználhatnának – hangsúlyozta Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter. Washingtonban a pénzügyminiszterek tanácskozásával egy időben tartott meghallgatást a szenátus a Facebook nagy tervéről, amelyet 2 milliárdos követői csapatára alapoz.

Ahogy Washington, úgy a G7-tanácskozás házigazdái is szkeptikusak. A franciák azt közölték: nagyon széles konszenzus jött létre abban, hogy "gyorsan és határozottan kell cselekedni”. Bruno LeMaire francia pénzügyminiszter már a tanácskozás előtt kijelentette, hogy "nincsenek meg a szükséges előfeltételek ahhoz, hogy a Libra működhessen!" A francia pénzügyminiszter teljes támogatásáról biztosította amerikai kollégáját, és hangsúlyozta: "nem engedhetjük meg egy olyan digitális pénz működését, amely egyetlen biztonsági szabályt sem tart be, amelyet megkövetelünk egy szuverén valutától".

A Facebook vezérkara ugyan azt állítja, hogy a Libra mögött valós tőkegaranciák vannak, de ennek a G7 pénzügyminiszterei nem adnak hitelt. Mindenki attól tart, hogy a Libra segítségével hatalmas pénzmosoda jönne létre a globális gazdaságban. Ez teljesen aláásná a pénzügyi stabilitást, és ennek eredményeképp egy válság idején a nemzeti bankok és a kormányok sokkal kevésbé tudnának hatékonyan beavatkozni, mint a legutóbbi nagy krízis idején. A G7 pénzügyminiszterek tanácskozásain a jegybankok elnökei is részt vesznek, éppúgy mint az Európai Központi Bank vezetői. Vagyis ez igazi pénzügyi csúcstalálkozó, melyen ezúttal sikerült egyetértésre jutni egy nagyon fontos kérdésben.

Olaf Scholz, a mindig nagyon óvatos németek nevében arról beszélt, hogy meg kell nézni: a jelenlegi szabályok alkalmasak-e a Libra veszély elkerülésére vagy pedig módosítani kell ezeken az előírásokon? A szigorítás annál is sürgetőbb, mert Oroszország kapva kaphat az alkalmon. A G7 még nem is oly régen G8 volt, vagyis Oroszország is ott ült a nagyhatalmak asztalánál. A Krím-félsziget annektálása után kizárták az oroszokat, akik azóta is alternatív megoldásokban gondolkodnak. Hatalmas pénzmosodát lepleztek le nem is oly régen Észtországban, ahol a Danske bank helyi leánybankján keresztül több mint 130 milliárd eurónak megfelelő rubelt mostak tisztára.

A G7 tanácskozásával egyidőben jelezte az Rt.com, hogy Moszkva lassan, de biztosan búcsút akar venni a dollártól, és tartalékait ezentúl jüanban, jenben és euróban kívánja tartani – természetesen az aranyon kívül. Ezenkívül alternatív pénzügyi rendszert javasol a szankciókkal sújtott országoknak mint Kína, Venezuela vagy Irán.

A kínaiak is gondolkodnak digitális pénz bevezetésén – derült ki egy tanácskozáson, melyet a nemzeti bank kutatási igazgatósága szervezett Pekingben. A kínaiak épp a Librára hivatkozva azt fejtegették, hogy ezen a fontos területen nem szabad lemaradni a világ mögött. Sőt, Kína szeretne vezető szerepet játszani a digitális pénz globális lehetőségeinek a kipróbálásában. Döntés még nincs, de a Reform és Tervbizottság zöld utat adott a kísérleteknek. Pekingben még a kínai Libra ötlete is felmerült, de gyorsan le is merült, méghozzá ugyanazzal az aggállyal, mint a világ nyugati részén: a nemzeti bank szeretne kontrollt gyakorolni.

Miközben nagy az egyetértés Libra ügyben, az USA és Franciaország szemben áll a GAFA adó miatt. A Párizs környéki Chantillyban a Facebook Libra után azt vitatják meg, hogy Franciaország milyen alapon adóztatja a Google-t, az Amazont, a Facebookot és az Apple-t. Donald Trump ugyan utálja a technológiai óriásokat, de külföldön mégiscsak a védelmükre kel. Franciaországban ezzel szemben nemrég döntöttek a megadóztatásukról, mivel eddig kreatív módszerekkel kerülték el ezt. Értsd: adóparadicsomokba menekítették a profitokat. A GAFA adó kicsapta a biztosítékot Washingtonban, ahol amúgy is fontolgatják az Európa elleni kereskedelmi háborút.

A pénzügyminiszterek és a jegybankelnökök tehát nincsenek könnyű helyzetben Chantillyban, ahol ráadásul elő kell készíteniük az igazi csúcstalálkozót, melyet a nyár végén rendeznek meg ugyancsak Franciaországban, Biarritzban. Trump elnök szeret ezeken a csúcstalálkozókon úgy viselkedni, mint elefánt a porcelánboltban, hogy ezzel megzavarja a társaságot valóságos céljait illetően. A G7-államok a Libra kapcsán konszenzusra jutottak abban, hogy mit nem akarnak. De talán a csúcstalálkozón majd az is kiderül, hogy mit akarnak, illetve hogy képesek-e a piacgazdaságra és a liberális demokráciára felesküdött nagyhatalmak arra, hogy konszenzusra jussanak bármiben is.