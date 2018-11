Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee1feea4-88d6-479d-998a-53cb6394cc30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási csalódottságot váltott ki a Blizzard nagysikerű játéka, a Diablo új, kifejezetten mobilokra szánt változata. Annyira, hogy a visszajelzések miatt már a készítőknek is magyarázkodniuk kellett. ","shortLead":"Óriási csalódottságot váltott ki a Blizzard nagysikerű játéka, a Diablo új, kifejezetten mobilokra szánt változata...","id":"20181105_diablo_immortal_mobil_jatek_android_ios_blizzard_entertainment","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee1feea4-88d6-479d-998a-53cb6394cc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c2608d-87d0-4077-b012-491bad8517c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_diablo_immortal_mobil_jatek_android_ios_blizzard_entertainment","timestamp":"2018. november. 05. 14:03","title":"Még meg sem jelent, de már most ezrek húzzák a szájukat az új Diablo játék miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0032ba2d-1010-4998-8a02-3d3a5ca74673","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Drávaszabolcsi Dózsának ebben a szezonban nagyon nem megy, a hétvégén 25-0-ra kapott ki hazai pályán.","shortLead":"A Drávaszabolcsi Dózsának ebben a szezonban nagyon nem megy, a hétvégén 25-0-ra kapott ki hazai pályán.","id":"20181105_165os_golkulonbseggel_dravaszabolcsi_dozsa_palotabozsok_labdarugas_megye_ii","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0032ba2d-1010-4998-8a02-3d3a5ca74673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd848cf-6afe-4fdf-8b32-1e7e1317aa54","keywords":null,"link":"/sport/20181105_165os_golkulonbseggel_dravaszabolcsi_dozsa_palotabozsok_labdarugas_megye_ii","timestamp":"2018. november. 05. 13:51","title":"Pofozógép: -165-ös gólkülönbséggel áll az ország leginkább formán kívüli focicsapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8596dc-5b26-4691-b0cc-ba594458139a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Persze nincs ingyen: ezeknek is hatnapos munkahét az ára.","shortLead":"Persze nincs ingyen: ezeknek is hatnapos munkahét az ára.","id":"20181104_Elvezte_a_hosszu_hetveget_Meg_ket_ilyen_lesz_iden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a8596dc-5b26-4691-b0cc-ba594458139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2da5328-3ebb-4dd5-bda2-a35b1aeb6cf1","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Elvezte_a_hosszu_hetveget_Meg_ket_ilyen_lesz_iden","timestamp":"2018. november. 04. 20:59","title":"Élvezte a hosszú hétvégét? Még két ilyen lesz idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d74eed0-b565-4ef7-a7f8-a03c44661d45","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Katonai pontonhídon folyhat a közúti közlekedés, amíg tart a kesznyéteni Sajó-híd felújítása. ","shortLead":"Katonai pontonhídon folyhat a közúti közlekedés, amíg tart a kesznyéteni Sajó-híd felújítása. ","id":"20181105_pontonhid_epul_a_sajon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d74eed0-b565-4ef7-a7f8-a03c44661d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06e449f-21d5-4309-a06e-6b072089e600","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_pontonhid_epul_a_sajon","timestamp":"2018. november. 05. 21:26","title":"Pontonhíd épül a Sajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350fcc21-8052-43d1-97b1-a8622183f42b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A nyertesek öt új dalt vehetnek fel, hanghordozót és klipet készíthetnek. ","shortLead":"A nyertesek öt új dalt vehetnek fel, hanghordozót és klipet készíthetnek. ","id":"20181105_21_fiatal_zenekart_tamogatnak_allami_penzzel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=350fcc21-8052-43d1-97b1-a8622183f42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23bc8a9-c4d1-42ed-b9dc-0a15202afd27","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_21_fiatal_zenekart_tamogatnak_allami_penzzel","timestamp":"2018. november. 05. 12:34","title":"21 fiatal zenekart támogatnak állami pénzzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ca3635-4186-4c02-9b84-4dba31f4df50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A beszervezési kísérlet sikertelen volt, a koncertek megfigyelésével megbízott, Dejkó fedőnevű ügynök jelentett a KFT frontemberéről. ","shortLead":"A beszervezési kísérlet sikertelen volt, a koncertek megfigyelésével megbízott, Dejkó fedőnevű ügynök jelentett a KFT...","id":"20181105_Fedoneve_Babu__igy_probaltak_beszervezni_Laar_Andrast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7ca3635-4186-4c02-9b84-4dba31f4df50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d717d2-a046-4c7a-bab6-03437610fbee","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Fedoneve_Babu__igy_probaltak_beszervezni_Laar_Andrast","timestamp":"2018. november. 05. 11:01","title":"Fedőneve: Bábu – így próbálták beszervezni Laár Andrást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be0c820-f4d0-4fd1-bca8-d9f6ea34f621","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemrég még egy pártban, az LMP-ben voltak mindketten. Most az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért gyűjtenek aláírásokat.","shortLead":"Nemrég még egy pártban, az LMP-ben voltak mindketten. Most az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért gyűjtenek...","id":"20181105_Szel_Bernadett_csatlakozott_Hadhazy_alairasgyujto_akciojahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1be0c820-f4d0-4fd1-bca8-d9f6ea34f621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9a15b1-4b35-436f-b2d2-714214abb72b","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Szel_Bernadett_csatlakozott_Hadhazy_alairasgyujto_akciojahoz","timestamp":"2018. november. 05. 13:48","title":"Szél Bernadett csatlakozott Hadházy aláírásgyűjtő akciójához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b465194f-81a4-49fd-9ec1-bffdc5b0b869","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kíváncsiak lennénk a sofőr magyarázatára, hogy miért használta a nem éppen neki szánt aszfaltcsíkot.","shortLead":"Kíváncsiak lennénk a sofőr magyarázatára, hogy miért használta a nem éppen neki szánt aszfaltcsíkot.","id":"20181106_a_nap_videoja_gyorben_a_jardara_tevedt_egy_autos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b465194f-81a4-49fd-9ec1-bffdc5b0b869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea2b301-5a01-4df7-89d7-f4319ce59cc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_a_nap_videoja_gyorben_a_jardara_tevedt_egy_autos","timestamp":"2018. november. 06. 06:41","title":"A nap videója: Győrben a járdára tévedt egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]