Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A különbség eurómilliókban mérhető.","shortLead":"A különbség eurómilliókban mérhető.","id":"20190313_Kiszivargott_hogy_a_visszatero_Zidane_mennyivel_keres_tobbet_a_Realnal_mint_a_tavozasakor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f099da-b7bf-4944-8518-5bbdaf1ec98b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Kiszivargott_hogy_a_visszatero_Zidane_mennyivel_keres_tobbet_a_Realnal_mint_a_tavozasakor","timestamp":"2019. március. 13. 15:36","title":"Kiszivárgott, hogy a visszatérő Zidane mennyivel keres többet a Realnál, mint a távozásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alex Jacquot még csak 10 éves, de papíron már egy légitársaság vezérigazgatója. A tervezés időközben viszont elakadt, így a \"konkurenciához\" fordult segítségért. Nem várt reakció érkezett.","shortLead":"Alex Jacquot még csak 10 éves, de papíron már egy légitársaság vezérigazgatója. A tervezés időközben viszont elakadt...","id":"20190313_qantas_legitarsasag_alex_jacquot_oceania_express_alan_joyce_hivatalos_level","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8efee11-40a0-45e8-8fe0-ff62af594041","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_qantas_legitarsasag_alex_jacquot_oceania_express_alan_joyce_hivatalos_level","timestamp":"2019. március. 13. 12:33","title":"Választ kapott a 10 éves fiú, aki saját légitársaság indításához kért segítséget a Qantas főnökétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076b62ae-e687-45ca-a655-9116f7b4da5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonságos, önmegsemmisítő fájlküldést ígér béta verzióból most felnőtté avatott, ingyenes szolgáltatásával a Firefoxot is fejlesztő Mozilla.","shortLead":"Biztonságos, önmegsemmisítő fájlküldést ígér béta verzióból most felnőtté avatott, ingyenes szolgáltatásával...","id":"20190314_mozilla_firefox_send_onmegsemmisito_fajl_fajlkuldo_szolgaltatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=076b62ae-e687-45ca-a655-9116f7b4da5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9006b5b6-e570-449f-8d05-8fc1c3d43282","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_mozilla_firefox_send_onmegsemmisito_fajl_fajlkuldo_szolgaltatas","timestamp":"2019. március. 14. 12:03","title":"Ingyenes, próbálja ki: 1 GB-os fájlokat is küldhet a Mozilla új oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff17765-cb5f-4575-ab92-04ddef02b11f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem úgy tűnik, hogy a kormány leállna a Brüsszel-ellenes kampánnyal, az ünnepi Magyar Nemzetbe a hírhedt plakátos hirdetés mellett egy tájékoztató füzet is jutott.","shortLead":"Nem úgy tűnik, hogy a kormány leállna a Brüsszel-ellenes kampánnyal, az ünnepi Magyar Nemzetbe a hírhedt plakátos...","id":"20190314_Belehuz_a_Brusszelellenes_tajekoztato_kampanyba_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bff17765-cb5f-4575-ab92-04ddef02b11f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843754c0-3246-4afb-9911-996b8c0cdfbf","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Belehuz_a_Brusszelellenes_tajekoztato_kampanyba_a_kormany","timestamp":"2019. március. 14. 07:19","title":"Orbán ígérete ellenére a kormány kedvenc lapja belehúzott a Brüsszel-ellenes kampányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d79a70a-4d0e-4c94-82e6-be02ebe08d00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Prius unokája az égbe megy.","shortLead":"A Prius unokája az égbe megy.","id":"20190313_Itt_a_Toyota_holdbusza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d79a70a-4d0e-4c94-82e6-be02ebe08d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d3e0b4-9677-4be8-b3dd-9d05be9b898f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190313_Itt_a_Toyota_holdbusza","timestamp":"2019. március. 13. 13:47","title":"Itt a Toyota holdbusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9160615e-9bca-40a2-bbd4-eda5acdc6dd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A révfülöpi kemping melletti csaknem 16 ezer négyzetméteres vízparti telket a Balatontourist veheti bérbe, melynek tulajdonosa a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Konzum Nyrt.","shortLead":"A révfülöpi kemping melletti csaknem 16 ezer négyzetméteres vízparti telket a Balatontourist veheti bérbe, melynek...","id":"20190314_Nincs_meglepetes_kiderult_ki_hasznosithatja_a_Balaton_egyik_legertekesebb_telket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9160615e-9bca-40a2-bbd4-eda5acdc6dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2223c4e2-bd9a-4254-8836-3086e516d222","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Nincs_meglepetes_kiderult_ki_hasznosithatja_a_Balaton_egyik_legertekesebb_telket","timestamp":"2019. március. 14. 11:46","title":"Nincs meglepetés: kiderült, ki hasznosíthatja a Balaton egyik legértékesebb telkét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Koós János nagy Fradi-szurkoló volt.","shortLead":"Koós János nagy Fradi-szurkoló volt.","id":"20190313_A_Fradi_melton_vesz_bucsut_Koos_Janostol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a93b410-3e95-4a28-b017-01a51ede6062","keywords":null,"link":"/elet/20190313_A_Fradi_melton_vesz_bucsut_Koos_Janostol","timestamp":"2019. március. 13. 10:56","title":"A Fradi méltón vesz búcsút Koós Jánostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d840ef85-082f-4f04-a63c-293137f3c09d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamikor az év második felében.","shortLead":"Valamikor az év második felében.","id":"20190314_Putyin_iden_is_Magyarorszagra_latogat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d840ef85-082f-4f04-a63c-293137f3c09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f11b95-1dbc-447b-b4e1-2f305d3edeb8","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Putyin_iden_is_Magyarorszagra_latogat","timestamp":"2019. március. 14. 08:52","title":"Putyin idén is Magyarországra látogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]