Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd2c0b93-401c-4d7e-9a45-8d2c57d5a639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oroszország a Dunán keresztül szállított volna fegyvereket Szerbiába, de Románia nemet mondott. Sajtóhírek szerint Magyarország segített, megnyitotta légterét a fegyverszállítmány előtt.","shortLead":"Oroszország a Dunán keresztül szállított volna fegyvereket Szerbiába, de Románia nemet mondott. Sajtóhírek szerint...","id":"20190730_Romania_nem_engedte_at_a_szerbeknek_szant_orosz_fegyvereket_Magyarorszag_segitett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd2c0b93-401c-4d7e-9a45-8d2c57d5a639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19582cec-b4f0-41b4-857a-4ccfb1ce2859","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Romania_nem_engedte_at_a_szerbeknek_szant_orosz_fegyvereket_Magyarorszag_segitett","timestamp":"2019. július. 30. 10:58","title":"Románia nem engedte át a szerbeknek szánt orosz fegyvereket, Magyarország segített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3375a62-4221-425d-8926-2f0bea4a64b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vasárnap délelőtt a 65-ös főúton történt a baleset, a zsonglőrködésnek egy reklámtábla vetett véget.","shortLead":"Vasárnap délelőtt a 65-ös főúton történt a baleset, a zsonglőrködésnek egy reklámtábla vetett véget.","id":"20190728_Egy_kereken_motorozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3375a62-4221-425d-8926-2f0bea4a64b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3624fb9-24dd-4804-bf1f-0d5f1d13b9b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_Egy_kereken_motorozott","timestamp":"2019. július. 28. 16:55","title":"Egykerekezve előzgetett az emelkedőn egy motoros, nem élte túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kijöttek a kvangdzsui úszó-világbajnokság vasárnapi zárónapjának eredményei.\r

\r

\r

","shortLead":"Kijöttek a kvangdzsui úszó-világbajnokság vasárnapi zárónapjának eredményei.\r

\r

\r

","id":"20190728_kvandzsu_vizes_vilagbajnoksag_vasarnapi_eredmenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c693b24d-95a3-474a-8ebb-a7cb191c4cbc","keywords":null,"link":"/sport/20190728_kvandzsu_vizes_vilagbajnoksag_vasarnapi_eredmenyek","timestamp":"2019. július. 28. 20:45","title":"Kijött a vizes vb zárónapjának eredménytáblája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő hét elején is szeszélyes időre számíthatunk, bár fázni azért nem fogunk.","shortLead":"A jövő hét elején is szeszélyes időre számíthatunk, bár fázni azért nem fogunk.","id":"20190728_Hetfon_is_esni_fog_de_igy_is_32_fokot_mondanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9e3121-a593-4f66-8c61-34f2b892eeef","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Hetfon_is_esni_fog_de_igy_is_32_fokot_mondanak","timestamp":"2019. július. 28. 16:35","title":"Hétfőn is esni fog, de így is 32 fokot mondanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Tesco és a Lidl teríti a magyar dinnyét a környező országokban. ","shortLead":"A Tesco és a Lidl teríti a magyar dinnyét a környező országokban. ","id":"20190729_Jol_veszik_a_magyar_dinnyet_a_kornyezo_orszagokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05965eb5-bc81-4c13-8d54-ac7bce02d8f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_Jol_veszik_a_magyar_dinnyet_a_kornyezo_orszagokban","timestamp":"2019. július. 29. 05:55","title":"Jól veszik a magyar dinnyét a környező országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"50-től 500 euróig terjedhet a büntetése annak, aki Görögországban közintézményben rágyújt. A szabály amúgy 2009 óta létezik, de csak most ígérik, hogy elkezdenek büntetni.","shortLead":"50-től 500 euróig terjedhet a büntetése annak, aki Görögországban közintézményben rágyújt. A szabály amúgy 2009 óta...","id":"20190729_Tiz_ev_utan_eszukbe_jutott_a_gorogoknek_hogy_betiltottak_a_dohanyzast_a_kozintezmenyekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fce126-3f19-4721-bb27-10a3a7a77d11","keywords":null,"link":"/elet/20190729_Tiz_ev_utan_eszukbe_jutott_a_gorogoknek_hogy_betiltottak_a_dohanyzast_a_kozintezmenyekben","timestamp":"2019. július. 29. 09:33","title":"Tíz év után eszükbe jutott a görögöknek, hogy betiltották a dohányzást a közintézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70b5e81-d6cd-4fc0-9c2f-cc771d8d459c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lefoglalt ingóságokra a napokban írnak ki aukciót.","shortLead":"A lefoglalt ingóságokra a napokban írnak ki aukciót.","id":"20190729_Vegrehajtok_jelentek_meg_a_lugos_orvos_hazaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e70b5e81-d6cd-4fc0-9c2f-cc771d8d459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afe9af0-f7ca-4abc-aa0c-676fe4f573b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Vegrehajtok_jelentek_meg_a_lugos_orvos_hazaban","timestamp":"2019. július. 29. 18:43","title":"Végrehajtók jelentek meg a lúgos orvos házában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e872b9a-a4d0-48e1-a917-4ec93a703524","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízből kilenc internethasználó háztartásban van okostelefon, 71 százalékukban laptop, 61 százalékukban pedig asztali számítógép. Annak ellenére, hogy az okostelefonok a legelterjedtebbek a digitális eszközök között, netbankolásra mégsem ezeket használják a magyarok – többek között erre jutott a K&H friss kutatása. A K&H e-dukáció információbiztonsági programhoz készített felmérésből kiderül az is, hogy tízből négyen elárulják bankkártyájuk PIN-kódját, jellemzően a párjuknak vagy családtagjuknak.","shortLead":"Tízből kilenc internethasználó háztartásban van okostelefon, 71 százalékukban laptop, 61 százalékukban pedig asztali...","id":"20190729_kh_bank_edukacio_okostelefon_hasznalat_netbankolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e872b9a-a4d0-48e1-a917-4ec93a703524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68fb54da-7f65-48b5-a62f-dbd8a2784974","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_kh_bank_edukacio_okostelefon_hasznalat_netbankolas","timestamp":"2019. július. 29. 11:33","title":"Tízből négy magyar elárulja bankkártyája PIN-kódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]