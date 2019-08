Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43890282-13ae-4816-ab56-37ae01a42922","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatok képtelenek kijönni a folyóból, ezért a hatóságoknak közbe kell avatkozniuk. ","shortLead":"Az állatok képtelenek kijönni a folyóból, ezért a hatóságoknak közbe kell avatkozniuk. ","id":"20190802_Hatvanharom_vizilo_rekedt_az_iszapba_Namibia_es_Botswana_hataran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43890282-13ae-4816-ab56-37ae01a42922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9358027-92cd-44f7-8c9d-5d9f093ca5a1","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Hatvanharom_vizilo_rekedt_az_iszapba_Namibia_es_Botswana_hataran","timestamp":"2019. augusztus. 02. 19:58","title":"Hatvanhárom víziló rekedt az iszapba Namíbia és Botswana határán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49030b20-2c84-4b83-9e4c-272eabb0028b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Közleményük szerint a rendőrség miatt kellett folytatni a az Universitatea Craiova elleni EL-mérkőzést. ","shortLead":"Közleményük szerint a rendőrség miatt kellett folytatni a az Universitatea Craiova elleni EL-mérkőzést. ","id":"20190802_Hivatalosan_is_benyujtotta_az_ovast_a_botranyos_romaniai_meccs_miatt_a_Honved","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49030b20-2c84-4b83-9e4c-272eabb0028b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a76790-c1f1-4c08-aa60-fbae345c8357","keywords":null,"link":"/sport/20190802_Hivatalosan_is_benyujtotta_az_ovast_a_botranyos_romaniai_meccs_miatt_a_Honved","timestamp":"2019. augusztus. 02. 17:46","title":"Hivatalosan is benyújtotta az óvást a botrányos romániai meccs miatt a Honvéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralók miatt torlódás alakult ki több Csongrád megyei határátkelőhelyen szombat délelőtt - tájékoztatta Szabó Szilvia, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-t.","shortLead":"A Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralók miatt torlódás alakult ki több Csongrád megyei...","id":"20190803_Torlodas_alakult_ki_a_hatarnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb96cc4-c7e4-4fdc-a9e2-9ad9af31f002","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Torlodas_alakult_ki_a_hatarnal","timestamp":"2019. augusztus. 03. 09:45","title":"Hirtelen sokan lettek a szerb határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy napig Londonban hagyták őket, fogyasztóvédelmi vizsgálat is indult az eset miatt. ","shortLead":"Egy napig Londonban hagyták őket, fogyasztóvédelmi vizsgálat is indult az eset miatt. ","id":"20190802_Tobb_utas_meg_mindig_hiaba_var_a_Wizz_Air_karteritesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb17b66-6b82-4158-a56a-3b7ea2480fb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Tobb_utas_meg_mindig_hiaba_var_a_Wizz_Air_karteritesere","timestamp":"2019. augusztus. 02. 14:01","title":"Több utas még mindig hiába vár a Wizz Air kártérítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492ef491-8adb-4336-b3af-4750497177a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A populistáknak nincs válaszuk a globális felmelegedésre és a klímakatasztrófára, Orbán Viktor pedig nem veszi észre, hogy az öt éve bedobott témája, a migráció fölött eljárt az idő. De mi köze mindennek a szelídgesztenyéhez? Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"A populistáknak nincs válaszuk a globális felmelegedésre és a klímakatasztrófára, Orbán Viktor pedig nem veszi észre...","id":"20190803_Fulke_Greta_Thunberg_kienekelte_a_sajtot_Orban_Viktor_szajabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=492ef491-8adb-4336-b3af-4750497177a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96912ea-9efb-4f00-a80b-979d2e2ec569","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Fulke_Greta_Thunberg_kienekelte_a_sajtot_Orban_Viktor_szajabol","timestamp":"2019. augusztus. 03. 11:00","title":"Fülke: Greta Thunberg kiénekelte a sajtot Orbán Viktor szájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Hongkongiak tízezrei tiltakoztak a növekvő kínai befolyás ellen szombaton, a demokráciapárti tüntetők egy csoportja leszedett rúdjáról egy kínai zászlót és a Viktória-kikötőnél vízbe dobta azt.","shortLead":" Hongkongiak tízezrei tiltakoztak a növekvő kínai befolyás ellen szombaton, a demokráciapárti tüntetők egy csoportja...","id":"20190803_Tovabb_folytatodnak_a_tuntetesek_Hongkongban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8342d31b-5907-40a7-bd00-2bb5c02d30df","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Tovabb_folytatodnak_a_tuntetesek_Hongkongban","timestamp":"2019. augusztus. 03. 16:49","title":"Tovább folytatódnak a tüntetések Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c961d9d0-a079-4ed3-8826-c0f63e8b9da6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosok is reagálni akartak a polgármester kijelentéseire, de a városi tévétől azt a választ kapták, hogy \"jelenleg nincs kapacitásuk elolvasni a levelüket\". ","shortLead":"Az orvosok is reagálni akartak a polgármester kijelentéseire, de a városi tévétől azt a választ kapták, hogy \"jelenleg...","id":"20190802_Elmaradt_ugyelet_Sumeg_szankciok_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c961d9d0-a079-4ed3-8826-c0f63e8b9da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0796c3-0cb9-4e89-9009-77bafa4f6012","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Elmaradt_ugyelet_Sumeg_szankciok_polgarmester","timestamp":"2019. augusztus. 02. 12:13","title":"Elmaradt az ügyelet Sümegen, szankciókkal fenyegetőzik a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d76355-af99-4012-8bcf-b6fa18c8b433","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A finn pilóta a hóban történő Forma 1-es versenyzésről, a villanyautókról és a kutyájáról is mesélt a magyar fővárosban. ","shortLead":"A finn pilóta a hóban történő Forma 1-es versenyzésről, a villanyautókról és a kutyájáról is mesélt a magyar...","id":"20190802_hamilton_gyogyul_de_bottasszal_talalkoztunk_a_mercedes_budapesti_partyjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58d76355-af99-4012-8bcf-b6fa18c8b433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2487c4c6-f0e0-4e56-97f7-b7ef6c32aa81","keywords":null,"link":"/cegauto/20190802_hamilton_gyogyul_de_bottasszal_talalkoztunk_a_mercedes_budapesti_partyjan","timestamp":"2019. augusztus. 02. 06:41","title":"Jöhet a hóban F1-ezés: Hamilton gyógyul, de Bottasszal találkoztunk a Mercedes budapesti partyján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]