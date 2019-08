Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58d76355-af99-4012-8bcf-b6fa18c8b433","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A finn pilóta a hóban történő Forma 1-es versenyzésről, a villanyautókról és a kutyájáról is mesélt a magyar fővárosban. ","shortLead":"A finn pilóta a hóban történő Forma 1-es versenyzésről, a villanyautókról és a kutyájáról is mesélt a magyar...","id":"20190802_hamilton_gyogyul_de_bottasszal_talalkoztunk_a_mercedes_budapesti_partyjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58d76355-af99-4012-8bcf-b6fa18c8b433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2487c4c6-f0e0-4e56-97f7-b7ef6c32aa81","keywords":null,"link":"/cegauto/20190802_hamilton_gyogyul_de_bottasszal_talalkoztunk_a_mercedes_budapesti_partyjan","timestamp":"2019. augusztus. 02. 06:41","title":"Jöhet a hóban F1-ezés: Hamilton gyógyul, de Bottasszal találkoztunk a Mercedes budapesti partyján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583f1140-48fe-4404-9281-b6af64c0a689","c_author":"Hont András","category":"gazdasag","description":"Kupacsütörtök után: távol Európától. ","shortLead":"Kupacsütörtök után: távol Európától. ","id":"20190802_A_focialista_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=583f1140-48fe-4404-9281-b6af64c0a689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cd4559-e131-4f0e-8d8a-dbb3928dc72e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_A_focialista_gazdasag","timestamp":"2019. augusztus. 02. 16:05","title":"Hont: A focialista gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d4b089-6b44-45a4-995d-529cb1df197b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2018-ban már komoly nyereséget termelt a ferihegyi reptér, amit a tulajdonosok osztalék formájában ki is vettek. A reptér üzemeltetése és vagyonkezelése könyv szerint több mint 700 milliárd forintot ér, az államnak elég lenne a felét megvenni, hogy irányító befolyása legyen, vagyis csak pár szuperstadion árát kellene leszurkolni.","shortLead":"2018-ban már komoly nyereséget termelt a ferihegyi reptér, amit a tulajdonosok osztalék formájában ki is vettek...","id":"20190802_budapest_airport_liszt_ferenc_privatizacio_orban_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42d4b089-6b44-45a4-995d-529cb1df197b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4578f63c-3a47-4313-ba39-8babd621def7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_budapest_airport_liszt_ferenc_privatizacio_orban_kormany","timestamp":"2019. augusztus. 02. 11:35","title":"A kormány pár stadion árából visszaállamosíthatná a ferihegyi repteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d79306fb-b2fc-4750-9fa5-48402b087ea2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A washingtoni szenátus külügyi bizottsága megszavazta, hogy alkalmazzanak szankciókat azok ellen a cégek ellen, melyek részt vesznek az Északi Áramlat 2 tenger alatti földgázvezeték építésében.","shortLead":"A washingtoni szenátus külügyi bizottsága megszavazta, hogy alkalmazzanak szankciókat azok ellen a cégek ellen, melyek...","id":"20190802_Foldgazhaboru_keszul_Europa_es_az_USA_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d79306fb-b2fc-4750-9fa5-48402b087ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5436c536-9212-415a-9f55-61a55dd032e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Foldgazhaboru_keszul_Europa_es_az_USA_kozott","timestamp":"2019. augusztus. 02. 07:15","title":"Földgázháború készül Európa és az USA között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f47dcd-5695-4abd-bd75-80349e4cffbd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb pletyka kapott szárnyra a Huawei Mate 30-ról, ezek alapján igen erős kamerarendszer kerülhet bele.","shortLead":"Újabb pletyka kapott szárnyra a Huawei Mate 30-ról, ezek alapján igen erős kamerarendszer kerülhet bele.","id":"20190801_huawei_mate_30_dupla_40_megapixeles_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85f47dcd-5695-4abd-bd75-80349e4cffbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb53a56e-4318-40e4-82af-4d35c3709bd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_huawei_mate_30_dupla_40_megapixeles_kamera","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:03","title":"Két 40 megapixeles kamera kerülhet a Huawei új csúcsmobiljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b42fb63-cdcb-4a9f-b416-fe7559c4c72c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijött egy vizsgálóbírói szakértői vizsgálat arról, hogy milyen rossz állapotban volt a tavaly augusztusban összeomlott genovai viadukt.","shortLead":"Kijött egy vizsgálóbírói szakértői vizsgálat arról, hogy milyen rossz állapotban volt a tavaly augusztusban összeomlott...","id":"20190802_genovai_hid_morandi_hid_rozsda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b42fb63-cdcb-4a9f-b416-fe7559c4c72c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c10e89c-911f-401f-acf5-cc7a42d09852","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_genovai_hid_morandi_hid_rozsda","timestamp":"2019. augusztus. 02. 14:32","title":"Genovai katasztrófa: a híd kábeleit megette a rozsda a baleset előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef3d812-44ea-49a9-925e-f3ef42131e51","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Összesen 54 villanyoszlopot alakítottak át.","shortLead":"Összesen 54 villanyoszlopot alakítottak át.","id":"20190801_Madarbarat_villanyoszlopokat_epitettek_ki_a_Gemencben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fef3d812-44ea-49a9-925e-f3ef42131e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ee6e12-9938-4421-b419-116103beed7d","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Madarbarat_villanyoszlopokat_epitettek_ki_a_Gemencben","timestamp":"2019. augusztus. 01. 16:50","title":"Madárbarát villanyoszlopokat építettek ki a Gemencben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6a8c16-2d95-4e42-9916-2c1a096eecfc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Végre felbőgtek a motorok a Hungaroringen.","shortLead":"Végre felbőgtek a motorok a Hungaroringen.","id":"20190803_f1_szabadedzes_hungaroring_magyar_nagydij_pentek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc6a8c16-2d95-4e42-9916-2c1a096eecfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ceb3bb-14d0-47a3-a0c7-702d2180ea68","keywords":null,"link":"/sport/20190803_f1_szabadedzes_hungaroring_magyar_nagydij_pentek","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:02","title":"Dübörgés testközelből - ilyen volt az F1-es Magyar Nagydíj pénteki napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]