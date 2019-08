Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminisztert a múlt hónapban meghívták a Fehér Házba, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel - számolt be a The New Yorker című hetilap.\r

","shortLead":"Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminisztert a múlt hónapban meghívták a Fehér Házba, hogy találkozzon Donald Trump...","id":"20190803_Meghivtak_az_irani_kulugyminisztert_a_Feher_Hazba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2286eba7-e5d9-4d18-80d6-e6fd555f2a29","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Meghivtak_az_irani_kulugyminisztert_a_Feher_Hazba","timestamp":"2019. augusztus. 03. 19:12","title":"Meghívták a Fehér Házba az iráni külügyminisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958ddf02-1cbd-42c9-8ca1-188b0160f366","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Torlódásra kell számítani. ","shortLead":"Torlódásra kell számítani. ","id":"20190804_Tobb_auto_utkozott_az_M0ason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=958ddf02-1cbd-42c9-8ca1-188b0160f366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79f50ae-6775-4850-bc60-1f34643850a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Tobb_auto_utkozott_az_M0ason","timestamp":"2019. augusztus. 04. 11:59","title":"Több autó ütközött az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húsz ember halt meg a lövöldözésben, az elkövető egy 21 éves fehér férfi. ","shortLead":"Húsz ember halt meg a lövöldözésben, az elkövető egy 21 éves fehér férfi. ","id":"20190804_Terrortamadasnak_neveztek_az_El_Pasoi_bevasarlokozponti_meszarlast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008f5130-847c-48da-9a9a-760f79c023cd","keywords":null,"link":"/vilag/20190804_Terrortamadasnak_neveztek_az_El_Pasoi_bevasarlokozponti_meszarlast","timestamp":"2019. augusztus. 04. 19:05","title":"Terrortámadásnak nevezték az El Pasó-i bevásárlóközponti mészárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90757a01-a660-4889-b17c-67ad65634c35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezen kívül eseménytelen nap volt rendőri szempontból a szombati. ","shortLead":"Ezen kívül eseménytelen nap volt rendőri szempontból a szombati. ","id":"20190803_Egy_tolvajt_fogtak_szombaton_a_Hungaroringen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90757a01-a660-4889-b17c-67ad65634c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261db1c2-a91c-432b-92f0-b970298021d0","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Egy_tolvajt_fogtak_szombaton_a_Hungaroringen","timestamp":"2019. augusztus. 03. 20:45","title":"Egy tolvajt fogtak szombaton a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034ab07d-0402-49ca-9ad3-aae48c984dfc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főként vidéken van nagy hiány óvodapedagógusokból. ","shortLead":"Főként vidéken van nagy hiány óvodapedagógusokból. ","id":"20190803_Orszagszerte_tobb_mint_800_ovono_hianyzik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=034ab07d-0402-49ca-9ad3-aae48c984dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e7b0cc-8254-4c1e-8675-45ec9c5dfce1","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Orszagszerte_tobb_mint_800_ovono_hianyzik","timestamp":"2019. augusztus. 03. 13:25","title":"Országszerte több mint 800 óvónő hiányzik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a816be2-926e-47f8-825f-afedfc71fc4b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája nyerte a 34. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamot ő kezdheti az élről.","shortLead":"Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája nyerte a 34. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzését...","id":"20190803_Verstappen_epp_a_Hungaroringen_szerezte_palyafutasa_elso_pole_poziciojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a816be2-926e-47f8-825f-afedfc71fc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffe8baa-b5c4-46da-afa1-c462a34a8273","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Verstappen_epp_a_Hungaroringen_szerezte_palyafutasa_elso_pole_poziciojat","timestamp":"2019. augusztus. 03. 16:25","title":"Verstappen épp a Hungaroringen szerezte pályafutása első pole pozícióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Amazon alapítója adózás után 1,4 milliárdot kapott kézhez, a részvények eladása után azért még maradt a magánvagyonból, körülbelül további 115 milliárd dollár. A Forbes magazin becslése szerint a három napig tartó részvényeladás volt Bezos eddigi legnagyobb összeget hozó hasonló akciója. \r

","shortLead":"Az Amazon alapítója adózás után 1,4 milliárdot kapott kézhez, a részvények eladása után azért még maradt...","id":"20190803_18_milliard_dollarert_adott_el_Amazonreszvenyt_Jeff_Bezos_a_vilag_leggazdagabb_embere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705c22df-4b46-4266-b66c-82bde7e7cda3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_18_milliard_dollarert_adott_el_Amazonreszvenyt_Jeff_Bezos_a_vilag_leggazdagabb_embere","timestamp":"2019. augusztus. 03. 18:51","title":"1,8 milliárd dollárért adott el Amazon-részvényt Jeff Bezos, a világ leggazdagabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7058a0d3-9a74-4a26-afd7-f787e5dca3ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hosszú cikket szentelt a kormányközeli napilap a zöldségdrágulásnak.","shortLead":"Hosszú cikket szentelt a kormányközeli napilap a zöldségdrágulásnak.","id":"20190805_A_Magyar_Nemzet_szerint_bosszusak_a_haziasszonyok_mert_dragabban_rotyoghat_a_lecso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7058a0d3-9a74-4a26-afd7-f787e5dca3ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139ae551-e123-4ed0-a141-5d43e0b63de2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_A_Magyar_Nemzet_szerint_bosszusak_a_haziasszonyok_mert_dragabban_rotyoghat_a_lecso","timestamp":"2019. augusztus. 05. 06:33","title":"A Magyar Nemzet szerint bosszúsak a háziasszonyok, mert „drágábban rotyoghat a lecsó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]