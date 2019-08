Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 17 éves fiatal végül saját magát is megsebesítette.","shortLead":"A 17 éves fiatal végül saját magát is megsebesítette.","id":"20190808_Levagta_a_nyomkovetot_a_labarol_aztan_megkeselt_ket_embert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52495d96-34b6-4e76-8b8f-eef6c02c47d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Levagta_a_nyomkovetot_a_labarol_aztan_megkeselt_ket_embert","timestamp":"2019. augusztus. 08. 12:21","title":"Levágta a nyomkövetőt a lábáról, aztán megkéselt két embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankok 100 százalékban a saját kockázatukra folyósítják a babaváró hitelt, így aztán egész meglepő eredmények jönnek ki a hitelbírálatokon.","shortLead":"A bankok 100 százalékban a saját kockázatukra folyósítják a babaváró hitelt, így aztán egész meglepő eredmények jönnek...","id":"20190808_Gyakran_csak_a_szerencsen_mulik_ki_kaphatja_meg_a_babavaro_kolcsont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ff4c4e-6998-436e-9f6f-8445a4e34d0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Gyakran_csak_a_szerencsen_mulik_ki_kaphatja_meg_a_babavaro_kolcsont","timestamp":"2019. augusztus. 08. 11:44","title":"Gyakran csak a szerencsén múlik, ki kaphatja meg a babaváró kölcsönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1a9132-1bdb-48eb-9c0f-08cbf553acaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több millió hordó kőolaj is lehet Dél-Budapest, valamint a környező települések alatt, húsz évre hirdetnek pályázatot az ottani kitermelésre.","shortLead":"Több millió hordó kőolaj is lehet Dél-Budapest, valamint a környező települések alatt, húsz évre hirdetnek pályázatot...","id":"20190808_Jovore_elkezdhetik_kitermelni_a_foldgazt_Budapest_es_kornyeke_alol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a1a9132-1bdb-48eb-9c0f-08cbf553acaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc5d450-9f8a-420a-bb3d-166685d39996","keywords":null,"link":"/kkv/20190808_Jovore_elkezdhetik_kitermelni_a_foldgazt_Budapest_es_kornyeke_alol","timestamp":"2019. augusztus. 08. 12:56","title":"Jövőre elkezdhetik kitermelni a földgázt Budapest és környéke alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8117d21e-8a79-4ef8-aab1-e9e5d71fcd0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Disney úgy döntött, hogy elkészíti néhány családi filmklasszikus rebootját. Az egyik a Reszkessetek, betörők! lenne. ","shortLead":"A Disney úgy döntött, hogy elkészíti néhány családi filmklasszikus rebootját. Az egyik a Reszkessetek, betörők! lenne. ","id":"20190807_Ujraforgatja_a_Disney_a_Reszkessetek_betoroket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8117d21e-8a79-4ef8-aab1-e9e5d71fcd0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace8944b-1b56-4f7a-94d7-653b60414cdd","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Ujraforgatja_a_Disney_a_Reszkessetek_betoroket","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:32","title":"Újraforgatja a Disney a Reszkessetek, betörőket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8457da-f748-4d34-bb6d-a4b4a7701568","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idős színészt egy svájci kórházban ápolják, állítja a Corriere olasz oldal, állapota stabil.\r

\r

","shortLead":"Az idős színészt egy svájci kórházban ápolják, állítja a Corriere olasz oldal, állapota stabil.\r

\r

","id":"20190808_Agyverzest_kapott_hetekkel_ezelott_Alain_Delon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd8457da-f748-4d34-bb6d-a4b4a7701568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5116171-d8c5-4dd2-8692-47d6b04259c6","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Agyverzest_kapott_hetekkel_ezelott_Alain_Delon","timestamp":"2019. augusztus. 08. 20:23","title":"Agyvérzést kapott hetekkel ezelőtt Alain Delon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd026e1e-39ba-4529-93fa-806f3a913237","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google asztali verziója is megkapta a mobilosnál néhány napja már működő okosságot, ami megkönnyítheti a vásárlók dolgát.","shortLead":"A Google asztali verziója is megkapta a mobilosnál néhány napja már működő okosságot, ami megkönnyítheti a vásárlók...","id":"20190807_google_kepek_kereso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd026e1e-39ba-4529-93fa-806f3a913237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dabe4e1-23f3-44ec-9ba6-057d5ab5b643","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_google_kepek_kereso","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:33","title":"Észrevette? Egy kicsit okosabb lett a Google képkeresője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35142c91-9d52-4f0b-ae54-a87cbd5b2b1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190808_Szoros_honaljjal_sokkol_Emily_Ratajkowski","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35142c91-9d52-4f0b-ae54-a87cbd5b2b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231a56ba-6a96-4ced-aeed-e7bb91216b1c","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Szoros_honaljjal_sokkol_Emily_Ratajkowski","timestamp":"2019. augusztus. 08. 18:19","title":"Szőrös hónaljjal sokkol Emily Ratajkowski","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8448f535-2d25-44cb-85c8-9d416daac1c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hamarosan elkezdődik Németországban az egyik utolsó II. világháborús náci büntetőper. Egy 92 éves volt SS-őrt állítanak fiatalkorúak bírósága elé, mivel csak 17-18 éves volt a háború végén. A vád szerint több mint ötezer ember meggyilkolásában vett részt.","shortLead":"Hamarosan elkezdődik Németországban az egyik utolsó II. világháborús náci büntetőper. Egy 92 éves volt SS-őrt állítanak...","id":"20190808_Fiatalkoruak_birosaga_ele_allitanak_egy_92_eves_ferfit_II_vilaghaborus_naci_gyilkossagok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8448f535-2d25-44cb-85c8-9d416daac1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db291a9-1379-4171-8345-971df3d1170d","keywords":null,"link":"/vilag/20190808_Fiatalkoruak_birosaga_ele_allitanak_egy_92_eves_ferfit_II_vilaghaborus_naci_gyilkossagok_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 08. 16:07","title":"Fiatalkorúak bírósága elé állítanak egy 92 éves férfit II. világháborús náci gyilkosságok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]