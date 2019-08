Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7fceae7-3461-4937-b886-654b1d67ed4b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"Erős kezdés után nem kevésbé erős volt a Sziget lezárása: tűzijáték helyett Dave Grohl zenekara, az amerikai rockzene egyik legnagyobb sztárja, a Foo Fighters zenélt két és fél órán át, épp mielőtt lecsapott volna a vihar. Talán az kicsit izgalmasabbá tette volna a gigakoncertet.","shortLead":"Erős kezdés után nem kevésbé erős volt a Sziget lezárása: tűzijáték helyett Dave Grohl zenekara, az amerikai rockzene...","id":"20190814_foo_fighters_idles_sziget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7fceae7-3461-4937-b886-654b1d67ed4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aed8973-495c-4809-b56b-d4bafb243983","keywords":null,"link":"/kultura/20190814_foo_fighters_idles_sziget","timestamp":"2019. augusztus. 14. 06:30","title":"Foo Fighters a Szigeten: így nem lettem most sem rajongó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d868bf-42ed-47d2-a0a1-2e760b63929c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A múltban alábecsülték a túlsúly hatását daganatos betegségek kialakulására.","shortLead":"A múltban alábecsülték a túlsúly hatását daganatos betegségek kialakulására.","id":"20190814_rak_kockazatat_elhizas_rizikofaktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2d868bf-42ed-47d2-a0a1-2e760b63929c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2116fb83-f399-430e-bb1d-8248eb0a9478","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_rak_kockazatat_elhizas_rizikofaktor","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:03","title":"Kétszer jobban növeli a rák kockázatát az elhízás, mint eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a35025b0-8a8e-4220-9850-8e906015e99c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár így menne minden hazai egészségügyben: tíz napja kezdett tárgyalásba egy klímaforgalmazóval az ország gyerekkórházait szülői ágyakkal magánemberként ellátó Orosvári Zsolt, hogy ne sínylődjenek 35 fokos kórtermekben a beteg gyerekek, kedden már be is szerelték az első légkondicionálókat a budapesti Bethesda kórházba, és hamarosan további vidéki kórházak kapnak majd hűtőberendezéseket - ingyen. ","shortLead":"Bár így menne minden hazai egészségügyben: tíz napja kezdett tárgyalásba egy klímaforgalmazóval az ország...","id":"20190813_Tiz_nap_alatt_szerezett_klimat_a_gyerekkorhazba_a_szuloi_agyak_gondjat_is_megoldo_apuka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a35025b0-8a8e-4220-9850-8e906015e99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327bdb53-a95a-4644-9ecc-8aa62c808ab4","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Tiz_nap_alatt_szerezett_klimat_a_gyerekkorhazba_a_szuloi_agyak_gondjat_is_megoldo_apuka","timestamp":"2019. augusztus. 13. 17:26","title":"Tíz nap alatt szerzett klímát a gyerekkórházba a szülői ágyak gondját is megoldó apuka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyre több jel mutat arra, hogy Seres Zoltán vállalkozó húsz éve külföldi, orosz és szlovák titkosszolgálati harc áldozatául eshetett - írta szerdai számában a Magyar Nemzet.","shortLead":"Egyre több jel mutat arra, hogy Seres Zoltán vállalkozó húsz éve külföldi, orosz és szlovák titkosszolgálati harc...","id":"20190814_Titkosszolgalati_megrendelesre_vegezhettek_ki_Seres_Zoltant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b4dfe4-7252-4877-863d-9466dab1fa62","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Titkosszolgalati_megrendelesre_vegezhettek_ki_Seres_Zoltant","timestamp":"2019. augusztus. 14. 06:58","title":"Titkosszolgálati megrendelésre végezhették ki Seres Zoltánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt nyolc évben mindössze 19 alkalommal kellett fegyvert használniuk.","shortLead":"Az elmúlt nyolc évben mindössze 19 alkalommal kellett fegyvert használniuk.","id":"20190815_Ritkan_tuzel_a_magyar_rendor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89163336-5a6a-4542-8ec1-af3301e1cb51","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Ritkan_tuzel_a_magyar_rendor","timestamp":"2019. augusztus. 15. 08:19","title":"Ritkán tüzel a magyar rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574c0214-c094-4b2d-b138-862905cb0f38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az akció kiötlője így akarta megleckéztetni a drága autó sofőrjét.","shortLead":"Az akció kiötlője így akarta megleckéztetni a drága autó sofőrjét.","id":"20190813_Bevasarlokocsit_tettek_egy_mozgasserult_helyen_parkolo_autora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=574c0214-c094-4b2d-b138-862905cb0f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db99812-09cf-46ca-a288-6dd208c1629c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_Bevasarlokocsit_tettek_egy_mozgasserult_helyen_parkolo_autora","timestamp":"2019. augusztus. 13. 20:47","title":"Bevásárlókocsit tettek egy autóra, amiért mozgássérült helyen parkolt le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae08881-a76c-469b-92b4-bf948f48e798","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több-busznyi rohamrendőr érkezett kedden a hongkongi repülőtér azon szárnyához, amelyet már napok óta megszállva tartanak a demokratikus jogok védelmét követelő tüntetők. A világ egyik legforgalmasabb légikikötője már második napja csak komoly fennakadásokkal működik, több száz járat indulását törölték. Kínában már a beavatkozás elkerülhetetlenségéről beszélnek.","shortLead":"Több-busznyi rohamrendőr érkezett kedden a hongkongi repülőtér azon szárnyához, amelyet már napok óta megszállva...","id":"20190813_Osszecsapas_fele_halad_a_hongkongi_valsag__rohamrendorok_a_repteren_Kina_fenyeget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ae08881-a76c-469b-92b4-bf948f48e798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2a940f-9afc-47aa-8325-1e879e4f4143","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Osszecsapas_fele_halad_a_hongkongi_valsag__rohamrendorok_a_repteren_Kina_fenyeget","timestamp":"2019. augusztus. 13. 18:00","title":"Összecsapás felé halad a hongkongi válság – rohamrendőrök a reptéren, Kína fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc774f7b-1891-4dfa-9d0b-407392dd93e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi tesztekkel elégedettek voltak a szakemberek, ezért úgy vélik, 2022-ben már célba is vehetik vele a Marsot.","shortLead":"Az eddigi tesztekkel elégedettek voltak a szakemberek, ezért úgy vélik, 2022-ben már célba is vehetik vele a Marsot.","id":"20190814_hordozhato_atomreaktor_kilopower_nasa_nuklearis_eromu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc774f7b-1891-4dfa-9d0b-407392dd93e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d6197d7-c481-416f-b39a-7f2f036d16d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_hordozhato_atomreaktor_kilopower_nasa_nuklearis_eromu","timestamp":"2019. augusztus. 14. 11:33","title":"Annyira jól áll a hordozható atomreaktor fejlesztése, hogy hamarosan elindulhat a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]