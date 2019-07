– Hova mész? – Egy rejtélyes félmilliárdossal próbálom felvenni a kapcsolatot állítólagos lakóhelyén, egy külvárosi panelház 7. emeletén.

Ezt a beszélgetést közvetlenül azelőtt folytattam le, hogy elindultam volna Békásmegyer sűrűn lakott lakótelepi részére. A kacskaringós utcák és a tízemeletes panelházak között még a Google Maps is majdnem eltévedt, annyira egymás hegyére-hátára építették a paneleket. Végül félórás kóválygás után sikerült megtalálnom azt a lakást, amelyben a magyar gazdasági élet jelen pillanatban talán legtitokzatosabb szereplője, Horváth László él – legalábbis elméletileg.

Horváth Lászlóról a céges adatbázisok nem mondanak semmit, cégéről, a Magno Studio Kft.-ről pedig ugyanígy nincsenek fent információk. A vállalkozásnak se Facebook-oldala, se honlapja nincs. Annyit viszont lehet tudni róla, hogy mostanában valamiért igen sűrűn találják meg a közpénzes megbízások, a Stop Soros kampányból például az Átlátszó szerint majdnem 700 millió forintot kapott, a választás előtti propagandaköltésekből pedig csaknem 4 milliárd forintot. Hogy miért épp ez a cég, miért épp Horváth László, az eddig egyetlen cikkből sem derült ki.

Horváthot korábban többféleképpen is próbáltam elérni: kerestem más cégei e-mail-címén, valamint személyesen a Magno Studio Kft. korábbi – egyébként szintén békásmegyeri – székhelyén, illetve telefonon a vállalkozás jelenlegi székhelyén (ott, ahová a TV2-nek műsorokat gyártó IKO Műsorgyártó Kft. is be van jegyezve), de akárhogy próbálkoztam, nem tudtam vele felvenni a kapcsolatot. Ezért döntöttem úgy, hogy elmegyek oda, ahová az Opten szerint be van jelentve, az út pedig már csak amiatt is érdekesnek ígérkezett, mert a képek alapján a cím nem egy budai villát takart, éppen ellenkezőleg, egy békásmegyeri panelt. Egy nem éppen milliomosokra jellemző környéken egy nem éppen milliomosokra jellemző épületet.

Megérkezésemkor kiderült, hogy a kérdéses Szilke utcai ház valóban nem egy villa, hanem egy tízemeletes, régi panelház, az a típusú, amit talán soha nem újítottak fel. A környék is messze van a luxustól, hangulatát leginkább a szomszédos ház bejáratánál egy sámlin ücsörgő asszony testesítette meg, aki foltos szoknyában és szakadt trikóban cigarettázott, miközben a járókelőket bámulta unottan.

Papíron tehát itt él Horváth László, akinek a cége csak tavaly 265 millió forint profitot termelt, amelyből 150 millió forintot ki is vett. Az a Horváth László, aki tulajdonképpen már-már nagyobb üzleti zseni, mint maga Mészáros Lőrinc, erre utal legalábbis, hogy a Magno Studio Kft.-t 2015 végén alapította meg, a vállalkozás pedig már működése első teljes évében 2,5 milliárd forint bevételt ért el, a második és harmadik év pedig még ennél is több pénzt hozott (7, illetve 14 milliárd forintot). A megalakulás óta termelt tiszta profit hasonló utat járt be, mára már összesen a félmilliárdot közelíti, egészen pontosan 426 millió forintról van szó. Kis lépés ez egy cégnek, nagy ugrás egyetlen embernek.

A rá hulló milliókat Horváth mindenesetre – a lakcíme alapján legalábbis biztosan – nem egy luxusvillába fektette. Hogy mégis mibe, azt viszont Békásmegyeren sem tudtam meg, hiszen hiába csengettem, a kapucsengőt senki nem vette fel. Pedig nem csak azt akartam megkérdezni Horváthtól, hogy mi a titka a sikereinek, azt is, hogy pontosan mi köze van Rogán Cecíliához – annak a miniszternek a feleségéhez, aki azokért a propagandaköltésekért felel, amelyekből cége sokmilliárdos bevételének egy része érkezett.

Hogy jön ehhez az egészhez Rogán Antal felesége? A válasz viszonylag egyszerű: a hvg.hu ezidáig több cikkben is beszámolt arról, hogy Rogán Cecília új utakra tévedt, és a szépségversenyek mellett a sportpiacra is betört, ma már hozzá köthetőek a Fitbalance-rendezvények és a Nemzeti Futóverseny is: a védjegyeket kezelő Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala vonatkozó honlapja alapján Rogán Cecília, illetve cége, a Nakama&Partners neve (a Miss World Hungary mellett) többek között a következő szavak és kifejezések mellett szerepel: Fitbalance, Fitbalance Centrum, Fitbalance Kids, Fitbalance Gasztrofesztivál, Nemzeti Futóverseny Budapest.

Az is kiderült, hogy a Fitbalance-eseményeket és a Nemzeti Futóversenyt állami szereplők is szponzorálják, köztük az MVM. A Magno Studio Kft.-vel való kapcsolatra is ezáltal derült fény. Miután az állami cég a hvg.hu-nak elárulta, hogy mennyi pénzzel támogatta ezeket a rendezvényeket, kikértük a szponzorálásokra vonatkozó szerződéseket, az MVM pedig ezeket is megküldte, a szerződések alapján pedig két esemény kapcsán a szponzorálási pénzekre nem Rogán Cecíliával, vagy a Nakama & Partners Kft.-vel, hanem a Magno Studio Kft.-vel szerződtek, vagyis utóbbi is kapott MVM-es szponzortámogatást.

A két látszólag teljesen külön entitás, a propagandapénzekből (is) hatalmasra növő Magno Studio Kft., valamint a propagandaminiszter felesége tehát itt, az MVM-es szponzorpénzeknél ér össze.

De előbb lássuk az összes szponzorálási szerződést, azok ugyanis a Magno Studio Kft.-vel való kapcsolat mellett is tartogattak meglepetéseket. Az MVM lapunknak először azt mondta, 150 millió forintot adott a Fitbalance Arénára, valamint a Nemzeti Futóversenyre, a szerződésekből azonban kiderült, hogy nem csak ezt a két rendezvényt támogatták, hanem a Fitbalance Kids nevűt is, az összes támogatás értéke pedig így már nem az előzőleg közölt 150 millió forint.

A támogatások időrendben a következőképpen néznek ki:

2019. május 4. rendezték meg a Fitbalance Aréna Tavaszt

Majd néhány héttel később, május 26-án a Fitbalance Kids nevű eseményt

Erre a két rendezvényre az MVM összesen nettó 160 millió forintot adott a Magno Studio Kft.-nek

Ezt követően, júniusban rendezték meg a Nemzeti Futóversenyt, amire további 70 millió forintot adott az MVM egy másik vállalkozásnak, a Digital Minds Kft.-nek. Ez így összesen tehát már 230 millió forint.

A szerződések szerint az MVM-es a 160 millió forintért cserébe többek között azt kérte a szervező a Magno Studiótól, hogy biztosítsa az állami cég főtámogatói státuszát, valamint logója megjelentetését a hirdetésekben és természetesen a helyszínen. Hasonlókat kért a Digital Minds Kft.-től mint szervezőtől az MVM a Nemzeti Futóversenyre adott 70 millió forintért cserébe. Tehát a főtámogatói státusz biztosítását, a logó megjelenését a reklámokban, honlapon és magán a rendezvényen.

FitBalance Aréna tömegsport-rendezvényen a Papp László Budapest Sportarénában 2015. április 26-án

A Magno Studio Kft. neve egyébként nemcsak az MVM-es támogatásoknál tűnik fel. Az Antenna Hungária szerződéslistáján ugyancsak ez a cég szerepel a szerződött partnerek között. Eszerint az AH és a Magno Studio együttműködési megállapodást kötöttek a Fitbalance Aréna tavasz, illetve a Fitbalance Kids 2019-re. Az AH korábban lapunkkal azt közölte, a Fitbalance Aréna és Fitbalance Kids rendezvényeket összesen 50 millió forinttal szponzorálta. Az AH-tól is kikértük a szerződéseket, de az AH azokat egyelőre még nem küldte meg.

Cikkünkben természetesen szerettük volna megszólaltatni Rogán Cecíliát is, hogy miért épp a Magno Studio a partnerük, ennek érdekében küldtünk e-mailt a Nakama&Partnersnek, de semmilyen válasz nem érkezett.