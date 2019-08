Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d94fb65-43cc-4d9d-91c7-32e78c30b747","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fedor nevű robotot az oroszok küldték az űrbe, hogy dolgokat mozgassanak vele. Tud járni, emelni, de kúszni is, ha pedig felborul, magától talpra áll.","shortLead":"A Fedor nevű robotot az oroszok küldték az űrbe, hogy dolgokat mozgassanak vele. Tud járni, emelni, de kúszni is, ha...","id":"20190822_fedor_robot_szojuz_msz_14_urhajo_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d94fb65-43cc-4d9d-91c7-32e78c30b747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d21321-7656-45b2-b866-41937a73f7a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_fedor_robot_szojuz_msz_14_urhajo_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2019. augusztus. 22. 09:03","title":"Egy android tart éppen a Nemzetközi Űrállomás felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök kirohanása miatt az amerikai és a dán külügy telefonon egyeztetett.","shortLead":"Az elnök kirohanása miatt az amerikai és a dán külügy telefonon egyeztetett.","id":"20190822_Trump_sertodott_kisgyerekkent_reagalt_amiert_Gronland_nem_lehet_az_ove","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa2b15c-1095-4f73-860f-89a4c5c6b684","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190822_Trump_sertodott_kisgyerekkent_reagalt_amiert_Gronland_nem_lehet_az_ove","timestamp":"2019. augusztus. 22. 05:52","title":"Trump sértődött kisgyerekként reagált, amiért Grönland nem lehet az övé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4731dbeb-97b8-4dec-a190-107d5a55321d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Menet közben nyílt ki, mert a takarító nem zárta be rendesen.","shortLead":"Menet közben nyílt ki, mert a takarító nem zárta be rendesen.","id":"20190821_Nyitott_ajtoval_szaguldott_a_japan_szupervonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4731dbeb-97b8-4dec-a190-107d5a55321d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72da7b56-4a37-4773-b377-d9d84b635b5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Nyitott_ajtoval_szaguldott_a_japan_szupervonat","timestamp":"2019. augusztus. 21. 19:00","title":"Nyitott ajtóval száguldott a japán szupervonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d2c605c-dc47-43ff-86e5-01f57b26ee71","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Éves gyűlését tartja Jackson Hole-ban a Fed, a nemzeti bankok vezetői, a pénzügyminiszterek és sok-sok szakértő Wyoming isten háta mögötti részén keresik a választ a kérdésre.","shortLead":"Éves gyűlését tartja Jackson Hole-ban a Fed, a nemzeti bankok vezetői, a pénzügyminiszterek és sok-sok szakértő Wyoming...","id":"20190823_jackson_hole_powell_fed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d2c605c-dc47-43ff-86e5-01f57b26ee71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e3314c-fdcd-470a-9e9d-522d3fe918ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_jackson_hole_powell_fed","timestamp":"2019. augusztus. 23. 06:20","title":"Elháríthatja a fenyegető globális recessziót az amerikai jegybank?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kisgyerekük is végignézte a bántalmazást.","shortLead":"Kisgyerekük is végignézte a bántalmazást.","id":"20190821_Bozotvagoval_tamadt_felesegere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf758d0-42c3-4f3d-8412-2a7a93ec8b1a","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Bozotvagoval_tamadt_felesegere","timestamp":"2019. augusztus. 21. 17:20","title":"Bozótvágóval támadt feleségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3455f8-2738-4dab-9fea-d5868f6f2630","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb 85 olyan alkalmazásra hívta fel a Google figyelmét a Trend Micro, amiket csak reklámok terjesztése miatt készítettek. Volt olyan, amit 5 percig egyáltalán nem, vagy csak nehezen lehetett bezárni.","shortLead":"Újabb 85 olyan alkalmazásra hívta fel a Google figyelmét a Trend Micro, amiket csak reklámok terjesztése miatt...","id":"20190822_google_play_zavaro_reklam_androidos_alkalmazas_adware_trend_micro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc3455f8-2738-4dab-9fea-d5868f6f2630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33445cd5-d1ee-4e9f-b457-98b33220d295","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_google_play_zavaro_reklam_androidos_alkalmazas_adware_trend_micro","timestamp":"2019. augusztus. 22. 08:03","title":"85 androidos alkalmazás, amit senkinek nem kellett volna letöltenie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az októberi önkormányzati választásról szóló értesítőket postázza az NVI.","shortLead":"Az októberi önkormányzati választásról szóló értesítőket postázza az NVI.","id":"20190822_Pentekig_meg_kell_erkezzen_az_ertesitoje_ha_megsem_irany_a_jegyzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581b9cfa-66de-4c50-9c3c-906feac4fd91","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Pentekig_meg_kell_erkezzen_az_ertesitoje_ha_megsem_irany_a_jegyzo","timestamp":"2019. augusztus. 22. 06:07","title":"Péntekig meg kell érkezzen az értesítője, ha mégsem, irány a jegyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendkívüli közgyűlésen jelentette be váratlanul az új jelölt, hogy Botka Lászlóval is megmérkőzik. ","shortLead":"A rendkívüli közgyűlésen jelentette be váratlanul az új jelölt, hogy Botka Lászlóval is megmérkőzik. ","id":"20190823_Ujabb_kihivoja_van_Botkanak_most_egy_szoci_indulna_ellene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72721604-7b63-4552-8da3-e0669bff251e","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Ujabb_kihivoja_van_Botkanak_most_egy_szoci_indulna_ellene","timestamp":"2019. augusztus. 23. 12:03","title":"Szocialista jelölt is elindul Botka ellen Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]