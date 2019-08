Egy hét múlva döntenek a takarékok végső egyesüléséről

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59fd3e25-12a8-4bcd-96d2-7e522e5843d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zoé ritka csontdaganatban szenved.","shortLead":"Zoé ritka csontdaganatban szenved.","id":"20190826_Milliokat_gyujtottek_egy_nagyon_beteg_kislanynak_az_alapitvany_megsem_utalja_at_neki_a_penzt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59fd3e25-12a8-4bcd-96d2-7e522e5843d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868b951d-df4a-4a13-8367-d54885b27bec","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Milliokat_gyujtottek_egy_nagyon_beteg_kislanynak_az_alapitvany_megsem_utalja_at_neki_a_penzt","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:08","title":"Milliókat gyűjtöttek egy nagyon beteg kislánynak, az alapítvány mégsem utalja át neki a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e2d94-e52a-48e6-b4cb-a1388640e751","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két izraeli drón zuhant Bejrútban a Hezbollah radikális síita milícia médiaközpontjára, az egyik felrobbant - jelentette az izraeli média vasárnap.","shortLead":"Két izraeli drón zuhant Bejrútban a Hezbollah radikális síita milícia médiaközpontjára, az egyik felrobbant...","id":"20190825_Izraeli_dronok_zuhantak_egy_bejrutban_a_Hezbollahkozpontra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=268e2d94-e52a-48e6-b4cb-a1388640e751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a8d759-4004-4c05-967d-a39a0a70244f","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_Izraeli_dronok_zuhantak_egy_bejrutban_a_Hezbollahkozpontra","timestamp":"2019. augusztus. 25. 12:52","title":"Izraeli drónok zuhantak Bejrútban a Hezbollah-központra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b09988-8966-4a5e-b158-6a2d4ded03b3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy fontos dolgot még mindig titkolnak.","shortLead":"Egy fontos dolgot még mindig titkolnak.","id":"20190825_breaking_bad_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93b09988-8966-4a5e-b158-6a2d4ded03b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5cf1b8d-546f-4258-a440-c3448b348bf3","keywords":null,"link":"/kultura/20190825_breaking_bad_film","timestamp":"2019. augusztus. 25. 12:26","title":"Itt a Breaking Bad film címe és a bemutató időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester mindezt a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában fejtette ki, ahol azt is elmondta, hogy enyhe többségre számít a fővárosi közgyűlésben.



","shortLead":"A főpolgármester mindezt a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában fejtette ki, ahol azt is elmondta, hogy enyhe...","id":"20190825_Tarlos_hevenyeszett_es_valtozatossag_nelkuli_destabilizalasi_kiserlet_az_ellenzeki_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f5a961-496d-4a51-b00b-913d2bcef223","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Tarlos_hevenyeszett_es_valtozatossag_nelkuli_destabilizalasi_kiserlet_az_ellenzeki_kampany","timestamp":"2019. augusztus. 25. 12:22","title":"Tarlós: hevenyészett és változatosság nélküli destabilizálási kísérlet az ellenzéki kampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626ef0e4-ddba-4a30-8287-9691d70ffbb6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jó évük van a fürdőknek. Igaz, Nyugat-Magyarországon idén kevesebb a látogató, de annyit nőttek az árak, hogy még így is jön a bevétel, keleten pedig vendégből és bevételből is egyre több van.","shortLead":"Jó évük van a fürdőknek. Igaz, Nyugat-Magyarországon idén kevesebb a látogató, de annyit nőttek az árak, hogy még...","id":"20190826_Megerte_arat_emelni_a_furdokben_nagyot_nott_a_bevetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=626ef0e4-ddba-4a30-8287-9691d70ffbb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c41b41-346e-4af7-bcac-f7f0643e90a7","keywords":null,"link":"/kkv/20190826_Megerte_arat_emelni_a_furdokben_nagyot_nott_a_bevetel","timestamp":"2019. augusztus. 26. 17:13","title":"Megérte árat emelni a fürdőkben, nagyot nőtt a bevétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0441f13-ed4e-490f-b2b8-05a53990301d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tudatosítani, kibeszélni, gyakorlatokkal kezelni vagy előidézni. Így érdemes megélni az érzelmeket egy új könyv szerint, amely elsősorban gyerekeknek segít eligazodni az emóciók sokszor zavaros, kusza, félelmetes világában.","shortLead":"Tudatosítani, kibeszélni, gyakorlatokkal kezelni vagy előidézni. Így érdemes megélni az érzelmeket egy új könyv...","id":"20190825_Hadd_feljenek_haragudjanak_szomorkodjanak_a_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0441f13-ed4e-490f-b2b8-05a53990301d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f249f563-78b2-48ef-a41a-0120087d640b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190825_Hadd_feljenek_haragudjanak_szomorkodjanak_a_gyerekek","timestamp":"2019. augusztus. 25. 20:15","title":"Hadd féljenek, haragudjanak, szomorkodjanak a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f02477-b9fe-4bd0-b2b6-02d46f9edd76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő egy éve adott itt koncertet, akkor egy rajongója az életére akart törni.","shortLead":"Az énekesnő egy éve adott itt koncertet, akkor egy rajongója az életére akart törni.","id":"20190826_Megmotoztak_a_kozonseget_Pasztor_Anna_budapesti_koncertjen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88f02477-b9fe-4bd0-b2b6-02d46f9edd76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e68afc9-9777-441f-963e-6dbec3bd83ff","keywords":null,"link":"/elet/20190826_Megmotoztak_a_kozonseget_Pasztor_Anna_budapesti_koncertjen","timestamp":"2019. augusztus. 26. 07:45","title":"Megmotozták a közönséget Pásztor Anna budapesti koncertjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8328b1f6-292f-4e87-a332-a162eedc21eb","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Működése hat éve alatt nemigen okozott kellemetlen perceket az őt ombudsmannak megválasztó kormánypártnak Székely László, a kormányfő mégis biztosabb embert akart.","shortLead":"Működése hat éve alatt nemigen okozott kellemetlen perceket az őt ombudsmannak megválasztó kormánypártnak Székely...","id":"201934__tavozo_ombudsman__szekely_laszlo__lathatatlan__tuske_akorom_folott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8328b1f6-292f-4e87-a332-a162eedc21eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7aecad-09ba-4536-8670-2754ce9f3495","keywords":null,"link":"/itthon/201934__tavozo_ombudsman__szekely_laszlo__lathatatlan__tuske_akorom_folott","timestamp":"2019. augusztus. 25. 12:30","title":"Mindent megtett, hogy ne bosszantsa a Fideszt, mégis mennie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]