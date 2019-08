Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19a8a664-f548-4084-b4a8-0dc046a75e79","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mars példájából kiindulva a földi élet jövőjét is befolyásolhatja bolygónk mágneses pólusának mozgása – hívta fel a figyelmet Zádori Balázs, az MTA Energiatudományi Kutatóközpontjának fizikusa.","shortLead":"A Mars példájából kiindulva a földi élet jövőjét is befolyásolhatja bolygónk mágneses pólusának mozgása – hívta fel...","id":"20190826_fold_magneses_mezeje_polusvaltas_mars","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19a8a664-f548-4084-b4a8-0dc046a75e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc25e82-18c3-461a-b7f7-9045efab7e54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_fold_magneses_mezeje_polusvaltas_mars","timestamp":"2019. augusztus. 26. 10:03","title":"Nagyon fontos lenne tudnunk, hogy mi hozza létre a Föld mágneses mezejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisnyugdíjasoknak szerintük minden forint jól jön, de a kormány gálánsabb is lehetett volna velük.","shortLead":"A kisnyugdíjasoknak szerintük minden forint jól jön, de a kormány gálánsabb is lehetett volna velük.","id":"20190827_Apropenz_az_erdekkepviseletek_szerint_a_nyugdijasoknak_adott_9000_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c7648f-6956-45f1-9acb-cb867102e38a","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Apropenz_az_erdekkepviseletek_szerint_a_nyugdijasoknak_adott_9000_forint","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:56","title":"Aprópénz az érdekképviseletek szerint a nyugdíjasoknak adott 9000 forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7152bc3b-dbd2-488d-9441-342492389a96","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Magyarországon és Európa többi országában is jelenleg önbevallásos módon állítják magukról az éttermek, hotelek, hivatalok, plázák, hogy megfelelnek az akadálymentesség kritériumainak, ám az érintettek sokszor keserűen csalódnak e minősítésekben. Egy új magyar kezdeményezés kidolgozott egy minősítő-tanúsító rendszert, és azt egész Európára levédette.","shortLead":"Magyarországon és Európa többi országában is jelenleg önbevallásos módon állítják magukról az éttermek, hotelek...","id":"20190826_access4you_akadalymentesites_kerekesszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7152bc3b-dbd2-488d-9441-342492389a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2204e4a-f36d-4312-b000-cee3f9f56f77","keywords":null,"link":"/elet/20190826_access4you_akadalymentesites_kerekesszek","timestamp":"2019. augusztus. 26. 14:35","title":"De mi van, ha mégsem akadálymentes az annak feltüntetett hely?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9183c7-90bf-4876-a36c-b79b3a96900f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Itt az első kép a Disney új produkciójáról. ","shortLead":"Itt az első kép a Disney új produkciójáról. ","id":"20190825_Felismeri_Emma_Stonet_Szornyella_de_Fraszkent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab9183c7-90bf-4876-a36c-b79b3a96900f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826a56c3-13b7-4b48-a67e-ed6273b1c6d5","keywords":null,"link":"/kultura/20190825_Felismeri_Emma_Stonet_Szornyella_de_Fraszkent","timestamp":"2019. augusztus. 25. 14:15","title":"Felismeri Emma Stone-t Szörnyella de Frászként?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebb3a88-3083-4d77-996a-217c3c285f8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába írja elő törvény az idei évtől, hogy előre le kell leszerződni az almára: a feldolgozók olyan árképlettel álltak elő, amelyeket a lengyel árakhoz igazítottak, magyarul, nem függetlenek továbbra sem a magyar árak az európai, sőt a világpiaci áraktól sem. A tüntetések mégis elmaradnak, mert az idei hiány miatt, a tavalyi duplájáért veszik most az ipari almát. De mi lesz jövőre, vagy azután, ha megint sok lesz az alma?","shortLead":"Hiába írja elő törvény az idei évtől, hogy előre le kell leszerződni az almára: a feldolgozók olyan árképlettel álltak...","id":"20190826_Elmarad_iden_a_lealma_haboru_de_azert_nincs_minden_rendben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bebb3a88-3083-4d77-996a-217c3c285f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2691cb1e-8287-48c1-88f6-fe94ff7657b3","keywords":null,"link":"/kkv/20190826_Elmarad_iden_a_lealma_haboru_de_azert_nincs_minden_rendben","timestamp":"2019. augusztus. 26. 06:15","title":"Elmarad idén az almaháború, de attól még semmi nincs rendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ce8b76-752d-43ee-943e-8dc17b508695","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem névre szólóak lesznek a kiküldött utalványok, ezért a nyugdíjasok átadhatják hozzátartozóiknak. ","shortLead":"Nem névre szólóak lesznek a kiküldött utalványok, ezért a nyugdíjasok átadhatják hozzátartozóiknak. ","id":"20190826_Barki_fizethet_majd_a_nyugdijasoknak_kuldott_rezsiutalvannyal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74ce8b76-752d-43ee-943e-8dc17b508695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5035a5bd-32fc-43b2-8438-4c96c90855b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Barki_fizethet_majd_a_nyugdijasoknak_kuldott_rezsiutalvannyal","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:53","title":"Bárki fizethet majd a nyugdíjasoknak küldött rezsiutalvánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b09988-8966-4a5e-b158-6a2d4ded03b3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy fontos dolgot még mindig titkolnak.","shortLead":"Egy fontos dolgot még mindig titkolnak.","id":"20190825_breaking_bad_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93b09988-8966-4a5e-b158-6a2d4ded03b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5cf1b8d-546f-4258-a440-c3448b348bf3","keywords":null,"link":"/kultura/20190825_breaking_bad_film","timestamp":"2019. augusztus. 25. 12:26","title":"Itt a Breaking Bad film címe és a bemutató időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a36f7b2-448e-4ba0-b3cf-b5173c2d0dce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A HÉV-állomás mellett épül parkoló az ingázóknak.","shortLead":"A HÉV-állomás mellett épül parkoló az ingázóknak.","id":"20190826_350_ferohelyes_PR_parkolohely_epul_Bekasmegyernel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a36f7b2-448e-4ba0-b3cf-b5173c2d0dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c986ff4-4716-4241-99f0-f91947c91c4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_350_ferohelyes_PR_parkolohely_epul_Bekasmegyernel","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:55","title":"350 férőhelyes P+R parkolóhely épül Békásmegyernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]