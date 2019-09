Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ekrem Imamogluval, Isztambul ellenzéki főpolgármesterével tárgyalt a hét közepén Karácsony Gergely, a több ellenzéki párt által támogatott budapesti főpolgármester-jelölt. A korábban kerületi polgármesterként tevékenykedő Imamoglu a 24.hu-nak adott nyilatkozatában azt mondta, győzelmének egyik fő oka az volt, hogy működött az általa indított szeretetkampány. Az ellenzéki isztambuli főpolgármester szerint Budapesten is működne a szeretetkampány

A nyári szünet legutolsó, kánikulai napján megtartott nemzeti tanévnyitót, amelyen a miniszter a bejelentést tette, sok sárvári kisgyerek ülte végig. Kásler: Jövőre vezetik be a klasszikus értékekre támaszkodó nemzeti alaptantervet

Július végén Romániában 1189 lej (83 230 forint) volt az átlagnyugdíj. Romániában mostantól 15 százalékkal magasabbak a nyugdíjak

Elrendelte a Budakörnyéki Járásbíróság annak a férfinak a letartóztatását, akit a ráckevei tömegverekedés után gyanúsítottak meg. Letartóztatják a ráckevei tömegverekedés miatt elfogott férfit

Rátámadtak a rokonok a kiérkező mentőkre, akik a családtagjukon próbáltak volna segíteni. Szétverték a türelmetlen rokonok a mentőautót, amit ők hívtak ki

Mi köze az amazonasi égő erdőknek a budapesti bulinegyedhez? Kiderül, ha globálisan és lokálisan is gondolkodunk. Hont András: Azé a Föld?

Milák Kristóf a kvangdzsui vizes világbajnokság után már újra munkába állt, de kissé elege van az "idióta" 200 pillangóból, így a következő hónapokban inkább a gyorsúszásra koncentrál. A Nemzeti Sportnak adott interjúban arról is beszélt, hogy ugyan aranyesélyesnek számít Tokióban, egyelőre hallani sem akar a közelgő olimpiáról. Milák Kristóf: Borzasztóan fájt az újrakezdés

","shortLead":"A nyári szünet legutolsó, kánikulai napján megtartott nemzeti tanévnyitót, amelyen a miniszter a bejelentést tette, sok...","id":"20190901_nemzeti_alaptanterv_kasler_miklos_emmi_tanevnyito_sarvar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ad031e9-da4a-4e48-8101-28b990b836a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ed3156-a798-4f32-ba6f-c040042f3309","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_nemzeti_alaptanterv_kasler_miklos_emmi_tanevnyito_sarvar","timestamp":"2019. szeptember. 01. 13:14","title":"Kásler: Jövőre vezetik be a klasszikus értékekre támaszkodó nemzeti alaptantervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Július végén Romániában 1189 lej (83 230 forint) volt az átlagnyugdíj.","shortLead":"Július végén Romániában 1189 lej (83 230 forint) volt az átlagnyugdíj.","id":"20190901_Romaniaban_15_szazalekkal_emelkednek_a_nyugdijak_osztol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2d5a8d-4031-4f15-bd18-e6b7d59ea1aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190901_Romaniaban_15_szazalekkal_emelkednek_a_nyugdijak_osztol","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:50","title":"Romániában mostantól 15 százalékkal magasabbak a nyugdíjak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elrendelte a Budakörnyéki Járásbíróság annak a férfinak a letartóztatását, akit a ráckevei tömegverekedés után gyanúsítottak meg. ","shortLead":"Elrendelte a Budakörnyéki Járásbíróság annak a férfinak a letartóztatását, akit a ráckevei tömegverekedés után...","id":"20190901_Letartoztatjak_a_rackevei_tomegverekedes_miatt_elfogott_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c965e0-b449-45e0-bf27-3713677d0f10","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Letartoztatjak_a_rackevei_tomegverekedes_miatt_elfogott_ferfit","timestamp":"2019. szeptember. 01. 16:13","title":"Letartóztatják a ráckevei tömegverekedés miatt elfogott férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rátámadtak a rokonok a kiérkező mentőkre, akik a családtagjukon próbáltak volna segíteni.","shortLead":"Rátámadtak a rokonok a kiérkező mentőkre, akik a családtagjukon próbáltak volna segíteni.","id":"20190901_Szetvertek_a_turelmetlen_rokonok_a_mentoautot_amit_ok_hivtak_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de3593e-fdff-4dee-a090-e618fa7aaa34","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Szetvertek_a_turelmetlen_rokonok_a_mentoautot_amit_ok_hivtak_ki","timestamp":"2019. szeptember. 01. 21:20","title":"Szétverték a türelmetlen rokonok a mentőautót, amit ők hívtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb0eeda-ef2f-45da-8dc8-715af2a43f24","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Mi köze az amazonasi égő erdőknek a budapesti bulinegyedhez? Kiderül, ha globálisan és lokálisan is gondolkodunk. Vélemény.","shortLead":"Mi köze az amazonasi égő erdőknek a budapesti bulinegyedhez? Kiderül, ha globálisan és lokálisan is gondolkodunk...","id":"201935_aze_afold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eeb0eeda-ef2f-45da-8dc8-715af2a43f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749919df-eaa0-4cd5-806e-f30fd371b695","keywords":null,"link":"/itthon/201935_aze_afold","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:00","title":"Hont András: Azé a Föld?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfffc5c4-267f-4644-a41d-8f0f0c3788b4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Milák Kristóf a kvangdzsui vizes világbajnokság után már újra munkába állt, de kissé elege van az \"idióta\" 200 pillangóból, így a következő hónapokban inkább a gyorsúszásra koncentrál. A Nemzeti Sportnak adott interjúban arrólis beszélt, hogy ugyan aranyesélyesnek számít Tokióban, egyelőre hallani sem akar a közelgő olimpiáról.","shortLead":"Milák Kristóf a kvangdzsui vizes világbajnokság után már újra munkába állt, de kissé elege van az \"idióta\" 200...","id":"20190831_Milak_Kristof_unja_a_kerdeseket_es_nagyon_neheznek_tartotta_a_felkeszules_ujrakezdeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfffc5c4-267f-4644-a41d-8f0f0c3788b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75160f6f-e71e-48e7-bf33-ff36fa9a42ee","keywords":null,"link":"/sport/20190831_Milak_Kristof_unja_a_kerdeseket_es_nagyon_neheznek_tartotta_a_felkeszules_ujrakezdeset","timestamp":"2019. augusztus. 31. 12:14","title":"Milák Kristóf: Borzasztóan fájt az újrakezdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]