[{"available":true,"c_guid":"e57c9d31-9250-47ac-bb15-f9d0eec77c29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ami azt is jelenti, hogy a 900 millió forintos, Mercedes-AMG csodaautót nem feltétlenül a hangjáért fogjuk szeretni. ","shortLead":"Ami azt is jelenti, hogy a 900 millió forintos, Mercedes-AMG csodaautót nem feltétlenül a hangjáért fogjuk szeretni. ","id":"20190916_Video_Hangban_hozza_a_mai_Forma1es_autokat_a_MercedesAMG_szuperrika_autoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e57c9d31-9250-47ac-bb15-f9d0eec77c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63bb4c5-9a3b-4cf2-82f9-6c299e108de7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_Video_Hangban_hozza_a_mai_Forma1es_autokat_a_MercedesAMG_szuperrika_autoja","timestamp":"2019. szeptember. 16. 12:24","title":"Videó: A hangja teljesen olyan, mint egy mai Forma–1-es kocsié a Mercedes-AMG szuperritka utcai autójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db213e3-f369-4134-86a3-103f6d12e645","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A munkahelyi csaták egyik jellemző terepe a generációk közötti ellentét. De vajon mennyire nehezíti ez a valóságban az együttműködést? A korcsoportok munkahelyi közeledését segítő szakemberekkel beszélgettünk.","shortLead":"A munkahelyi csaták egyik jellemző terepe a generációk közötti ellentét. De vajon mennyire nehezíti ez a valóságban...","id":"20190915_Sztereotipiak_helyett_valos_napi_kapcsolatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2db213e3-f369-4134-86a3-103f6d12e645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe9944a-3fd1-4cd2-9414-5492e735dd62","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190915_Sztereotipiak_helyett_valos_napi_kapcsolatot","timestamp":"2019. szeptember. 15. 19:14","title":"Sztereotípiák helyett valós napi kapcsolatot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd87a9d-7a87-478d-8b7e-671eac0e7b43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hónap múlva mutatják csak be az idei Google-csúcstelefonokat, a Pixel 4-et és a Pixel 4 XL-t, ám úgy tűnik, vannak, akik már élesben is próbálgathatták a készülékeket.","shortLead":"Egy hónap múlva mutatják csak be az idei Google-csúcstelefonokat, a Pixel 4-et és a Pixel 4 XL-t, ám úgy tűnik, vannak...","id":"20190916_google_pixel_4xl_hands_on_video_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bd87a9d-7a87-478d-8b7e-671eac0e7b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f1f9f2-3640-4564-ae81-82530d7f827d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_google_pixel_4xl_hands_on_video_teszt","timestamp":"2019. szeptember. 16. 14:03","title":"Íme a részletes videó a Google még be sem jelentett új telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1ec1b0-7f76-49d7-a773-f226806fc5b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A debreceni önkormányzatnál már többször kérvényezte az asszony, hogy szociális alapon fizethesse a lakbért, de eddig nem kapott rá választ. ","shortLead":"A debreceni önkormányzatnál már többször kérvényezte az asszony, hogy szociális alapon fizethesse a lakbért, de eddig...","id":"20190915_Hiaba_kerte_a_fogyatekos_fiat_egyedul_gondozo_no_hogy_kevesebb_lakbert_fizethessen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a1ec1b0-7f76-49d7-a773-f226806fc5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b906cb-1a02-465c-8d5a-35898bd555ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190915_Hiaba_kerte_a_fogyatekos_fiat_egyedul_gondozo_no_hogy_kevesebb_lakbert_fizethessen","timestamp":"2019. szeptember. 15. 19:46","title":"Hiába kérte a fogyatékos fiát egyedül gondozó nő, hogy kevesebb lakbért fizethessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eb546b0-4c73-41d6-94b0-ef32ba79836d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gemenci fekete gólya negyedszer vág neki a nagy útnak, amelyet már követhetnek is az érdeklődők.","shortLead":"A gemenci fekete gólya negyedszer vág neki a nagy útnak, amelyet már követhetnek is az érdeklődők.","id":"20190916_Elindult_Afrikaba_Zoltan_az_egyetlen_jelados_magyar_fekete_golya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7eb546b0-4c73-41d6-94b0-ef32ba79836d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217a2842-b55b-40a8-a2fa-e9eedc10c6cd","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Elindult_Afrikaba_Zoltan_az_egyetlen_jelados_magyar_fekete_golya","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:07","title":"Elindult Afrikába Zoltán, az egyetlen jeladós magyar fekete gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9891a18-43ba-4d7b-997f-5b096a75d227","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum ifjúsági szervezete, a Momentum TizenX aktivistái több helyen tiltakozó üzeneteket fújtak fel a szekszárdi Garay János Gimnázium körüli aszfalton, hogy így tiltakozzanak az igazgatónő Heilmann Józsefné ellen, aki valóságos hadjáratot folytat az iskola egyik volt diákjával szemben.","shortLead":"A Momentum ifjúsági szervezete, a Momentum TizenX aktivistái több helyen tiltakozó üzeneteket fújtak fel a szekszárdi...","id":"20190915_Aszfaltra_festve_kovetelik_a_szekszardi_gimnazium_igazgatojanak_lemondasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9891a18-43ba-4d7b-997f-5b096a75d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f2e430-034c-4216-ae3d-eb1529071079","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Aszfaltra_festve_kovetelik_a_szekszardi_gimnazium_igazgatojanak_lemondasat","timestamp":"2019. szeptember. 15. 09:50","title":"Aszfaltra festve követelik a szekszárdi gimnázium igazgatójának lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df97d7b8-e048-4701-b70f-bd4efa60c39d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Torinói drukkerekre csaptak le most, de más városokban is vizsgálódnak az olasz rekordbajnok szurkolói körében.","shortLead":"Torinói drukkerekre csaptak le most, de más városokban is vizsgálódnak az olasz rekordbajnok szurkolói körében.","id":"20190916_orizetbe_vetel_juventus_szurkolo_olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df97d7b8-e048-4701-b70f-bd4efa60c39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53291d8-cf97-490c-9dbc-eabaef0df09d","keywords":null,"link":"/sport/20190916_orizetbe_vetel_juventus_szurkolo_olaszorszag","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:11","title":"Zsarolás, pénzmosás miatt vettek őrizetbe Juventus-szurkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6705ad26-f81d-4223-aa83-6bdec1d6ba59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán visszautasította és „óriási hazugságnak” nevezte az USA vádját, amely szerint Teherán áll a szaúdi olajterminálok elleni dróntámadások mögött. A Forradalmi Gárda elitalakulat légi erejének parancsnoka figyelmeztette Washingtont, hogy közel-keleti támaszpontjai és repülőgép-hordozói az iráni rakéták hatótávolságán belül vannak.","shortLead":"Irán visszautasította és „óriási hazugságnak” nevezte az USA vádját, amely szerint Teherán áll a szaúdi olajterminálok...","id":"20190915_Iran_tagadja_hogy_o_all_a_szaudi_drontamadasok_mogott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6705ad26-f81d-4223-aa83-6bdec1d6ba59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36184f4f-3cc3-4ff6-943a-7b6d9d13febe","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Iran_tagadja_hogy_o_all_a_szaudi_drontamadasok_mogott","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:33","title":"Irán tagadja, hogy ő áll a szaúdi dróntámadások mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]