[{"available":true,"c_guid":"c0e5362b-b4e1-4210-9a93-15c66058c0d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DARPA, vagyis a Pentagon védelmi fejlesztéseiért felelős kutatóintézmény még auguszus végén tett közzé egy felhívást a Twitteren. Hogy miért, azt még most is csak sejthetjük.","shortLead":"A DARPA, vagyis a Pentagon védelmi fejlesztéseiért felelős kutatóintézmény még auguszus végén tett közzé egy felhívást...","id":"20190918_darpa_foldalatti_bunker_twitter_kiserlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0e5362b-b4e1-4210-9a93-15c66058c0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3ac5c2-bf37-4046-a33a-e5b7243fdcb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_darpa_foldalatti_bunker_twitter_kiserlet","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:03","title":"Twitteren keresett földalatti bunkert a titkos fejlesztéseket végző amerikai szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e01654-b529-49d5-875f-99fef2b72bc4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A budapesti férfi Szlovákiában próbált megfújni egy drága kocsit, de az foglyul ejtette.","shortLead":"A budapesti férfi Szlovákiában próbált megfújni egy drága kocsit, de az foglyul ejtette.","id":"20190919_BMWt_akart_lopni_de_a_bena_tolvaj_bent_ragadt_a_kocsiban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55e01654-b529-49d5-875f-99fef2b72bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2a7cfd-9505-49d6-afd7-ef686837cb92","keywords":null,"link":"/cegauto/20190919_BMWt_akart_lopni_de_a_bena_tolvaj_bent_ragadt_a_kocsiban","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:07","title":"BMW-t akart lopni a tolvaj, de végül a kocsiban ragadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10628f6f-3882-4bdb-a6df-5e5f981986dd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ezzel a Forma–1-es pályafutásának is vége lehet. ","shortLead":"Ezzel a Forma–1-es pályafutásának is vége lehet. ","id":"20190919_Kubica_otthagyja_a_Williamset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10628f6f-3882-4bdb-a6df-5e5f981986dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef18bec6-f6ee-4455-9f5f-cb57c9f6818c","keywords":null,"link":"/sport/20190919_Kubica_otthagyja_a_Williamset","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:26","title":"Kubica otthagyja a Williamset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e88bdc-905f-458d-858f-152ce11a7ee5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A keletnémet vezetés szerződésszegésről beszél és retorziókkal fenyegeti Magyarországot, de túl sok adu nincs a kezében. Ez a HVG 30 évvel ezelőtt cikke az NDK-sok átengedéséről és a határnyitás következményeiről.","shortLead":"A keletnémet vezetés szerződésszegésről beszél és retorziókkal fenyegeti Magyarországot, de túl sok adu nincs...","id":"20190918_Az_NDKvezetes_kiborult_az_NSZK_viszont_orokre_halas_lesz_a_magyar_hatarnyitasert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0e88bdc-905f-458d-858f-152ce11a7ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8664e1-2fce-47a6-98b2-d135f47225d2","keywords":null,"link":"/360/20190918_Az_NDKvezetes_kiborult_az_NSZK_viszont_orokre_halas_lesz_a_magyar_hatarnyitasert","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:00","title":"Honeckerék kiborultak, a németek viszont örökre hálásak lesznek a magyar határnyitásért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Többet nyaraltak a magyarok, a késések mutatják a rendszerszintű munkaerőhiányt a MÁV-nál, szerdai BL-eredmények. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Többet nyaraltak a magyarok, a késések mutatják a rendszerszintű munkaerőhiányt a MÁV-nál, szerdai BL-eredmények...","id":"20190919_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d969cef-e231-44ca-83ea-21f2fcd7c7af","keywords":null,"link":"/360/20190919_Radar360","timestamp":"2019. szeptember. 19. 08:00","title":"Radar 360: A nap, amikor az USA Iránt nevezte meg a szaúdi támadás elkövetőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b8dabf-aa11-498c-9506-273df39f1dea","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A korábbi botrányoknak sem volt elegendő elrettentő erejük ahhoz, hogy a pesti Belváros fideszes önkormányzata ne megint ugyanannak a körnek adjon el értékes ingatlanokat.","shortLead":"A korábbi botrányoknak sem volt elegendő elrettentő erejük ahhoz, hogy a pesti Belváros fideszes önkormányzata ne...","id":"20190918_Belvaros_ertekes_ingatlanok_a_korabbi_botranyhosoknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11b8dabf-aa11-498c-9506-273df39f1dea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e01bf20-65f8-41ae-abed-b199f1ed64f9","keywords":null,"link":"/360/20190918_Belvaros_ertekes_ingatlanok_a_korabbi_botranyhosoknek","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:10","title":"Belváros: értékes ingatlanok a korábbi botrányhősöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83356e88-afd8-41c5-a8d0-1fba518aee37","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb érv a magyar kormánynak, hogy távol maradjon az uniós források elcsalását megakadályozni hivatott szervezettől. ","shortLead":"Újabb érv a magyar kormánynak, hogy távol maradjon az uniós források elcsalását megakadályozni hivatott szervezettől. ","id":"20190919_laura_codruta_kovesi_romania_europai_fougyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83356e88-afd8-41c5-a8d0-1fba518aee37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a5ad85-ea5e-4bb5-915b-65296c6d2ec7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190919_laura_codruta_kovesi_romania_europai_fougyeszseg","timestamp":"2019. szeptember. 19. 13:02","title":"A román kormány mumusa lehet az Európai Főügyészség első vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfddd926-1073-4767-8551-983bac2dc573","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Minden háztartásba és társasházba adnának hozzá gyűjtőedényt. ","shortLead":"Minden háztartásba és társasházba adnának hozzá gyűjtőedényt. ","id":"20190918_Kaposvaron_hazhoz_mennek_majd_a_hasznalt_etolajert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfddd926-1073-4767-8551-983bac2dc573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da15e58b-9694-4e04-a26e-9e4e1fbb8aa5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Kaposvaron_hazhoz_mennek_majd_a_hasznalt_etolajert","timestamp":"2019. szeptember. 18. 13:47","title":"Kaposváron házhoz mennek majd a használt étolajért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]