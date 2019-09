Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"922c5129-d436-4f42-ade0-8b9f56730c21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Holnap lesz a publicista és a gimnazista lány bírósági tárgyalása.","shortLead":"Holnap lesz a publicista és a gimnazista lány bírósági tárgyalása.","id":"20190912_Bayer_Zsolt_nem_ker_bocsanatot_Nagy_Blankatol_de_eltopreng_rajta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=922c5129-d436-4f42-ade0-8b9f56730c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b299091-dbb6-4cde-96eb-2c74f180a424","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Bayer_Zsolt_nem_ker_bocsanatot_Nagy_Blankatol_de_eltopreng_rajta","timestamp":"2019. szeptember. 12. 19:13","title":"Bayer Zsolt nem kér bocsánatot Nagy Blankától, de „eltöpreng” rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a596f3-5365-479c-a50e-f1b7aa7dcb43","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen mintegy 182 milliárd forintból építenek autópályát Miskolc és Szlovákia közé.","shortLead":"Összesen mintegy 182 milliárd forintból építenek autópályát Miskolc és Szlovákia közé.","id":"20190911_Uj_autopalya_epul_Miskolcnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9a596f3-5365-479c-a50e-f1b7aa7dcb43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46c001b-ec44-4a5b-8954-8b5c08d65afb","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Uj_autopalya_epul_Miskolcnal","timestamp":"2019. szeptember. 11. 13:57","title":"Új autópálya épül Miskolcnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ef28c0-7fa4-478d-b731-34efe7d17e86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az előadója nagy Putyin-rajongó.","shortLead":"Az előadója nagy Putyin-rajongó.","id":"20190911_Moszkvat_dicsoito_rapszam_lett_a_legjobban_utalt_orosz_video_a_YouTubeon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10ef28c0-7fa4-478d-b731-34efe7d17e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea4a4aa-a048-421a-96c0-1a7a8cdd50ad","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Moszkvat_dicsoito_rapszam_lett_a_legjobban_utalt_orosz_video_a_YouTubeon","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:24","title":"Moszkvát dicsőítő rapszám lett a legjobban utált orosz videó a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a5497cb-af42-47a3-8d74-67d2a2569ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti keresztény újságíróknak tartott konferencia után találkozott Orbán Viktorral Rod Dreher, és erről cikket írt The American Conservative című lapba. Dreher Trump-ellenes, és a katolikus egyház pedofil botrányai mögött a meleg papok hálózatát látja.","shortLead":"A budapesti keresztény újságíróknak tartott konferencia után találkozott Orbán Viktorral Rod Dreher, és erről cikket...","id":"20190911_Orban_intelligens_humoros_onkritikus__igy_latta_egy_amerikai_kereszteny_ujsagiro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a5497cb-af42-47a3-8d74-67d2a2569ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36cddee1-6b36-48f1-83c7-c7bb6620fda7","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Orban_intelligens_humoros_onkritikus__igy_latta_egy_amerikai_kereszteny_ujsagiro","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:13","title":"Orbán \"intelligens, humoros, önkritikus\" – így látta egy amerikai keresztény újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a szálloda azonnal észlelte a hibát és visszautalta a nőnek a pénzt, a tranzakciós díjak miatt komoly adóssága lett. ","shortLead":"Bár a szálloda azonnal észlelte a hibát és visszautalta a nőnek a pénzt, a tranzakciós díjak miatt komoly adóssága...","id":"20190911_Forint_helyett_euroban_terhelte_meg_egy_brit_no_kartyajat_egy_budapesti_hotel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30704208-17b0-4cf2-bae8-a6cc0c94692e","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Forint_helyett_euroban_terhelte_meg_egy_brit_no_kartyajat_egy_budapesti_hotel","timestamp":"2019. szeptember. 11. 17:26","title":"Forint helyett euróban terhelte meg egy brit nő kártyáját egy budapesti hotel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kijött egy új ruhakollekciója, vitték is, mint a cukrot. ","shortLead":"Kijött egy új ruhakollekciója, vitték is, mint a cukrot. ","id":"20190911_Ilyet_is_csak_Kim_Kardashian_tud_par_perc_alatt_600_millio_forintnyi_bevetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa829ab6-9b7b-4ebd-8e13-69d84db4d80b","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Ilyet_is_csak_Kim_Kardashian_tud_par_perc_alatt_600_millio_forintnyi_bevetel","timestamp":"2019. szeptember. 11. 15:40","title":"Ilyet is csak Kim Kardashian tud: pár perc alatt 600 millió forintnyi bevétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Hungária körút és a Kerepesi út kereszteződésében történt a baleset.","shortLead":"A Hungária körút és a Kerepesi út kereszteződésében történt a baleset.","id":"20190911_Halalra_gazolta_egy_kamion_egy_motor_utasat_Zugloban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f111dbf8-ff64-40f6-a318-57767ad7fac3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190911_Halalra_gazolta_egy_kamion_egy_motor_utasat_Zugloban","timestamp":"2019. szeptember. 11. 13:53","title":"Halálra gázolt egy kamion egy motorost Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f45209-f2e9-4fed-becb-28ab12c57e52","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 77 millió éves maradványokról most derült ki, hogy egy külön fajhoz tartoztak. Ez volt a valaha volt legnagyobb repülő állat. ","shortLead":"A 77 millió éves maradványokról most derült ki, hogy egy külön fajhoz tartoztak. Ez volt a valaha volt legnagyobb...","id":"20190911_10_meteres_szarnyfesztavolsagu_repulo_hullo_elt_az_osidokben_Kanadaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74f45209-f2e9-4fed-becb-28ab12c57e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b3ebe8-22c3-46c5-adcd-04c771a9f370","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_10_meteres_szarnyfesztavolsagu_repulo_hullo_elt_az_osidokben_Kanadaban","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:57","title":"10 méteres szárnyfesztávolságú repülő hüllő élt az ősidőkben Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]