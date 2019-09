Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5127203-5307-4c44-ba52-2fa25b8da1dc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miért jobbak az európai meteorológiai előrejelzések, mint az amerikaiak? – tették fel a kérdést a tengerentúlon, a hónap elején a Bahamákat letaroló Dorian hurrikán kapcsán. A két nagy előrejelző központ – az Európai Középtávú Előrejelző Központ (ECMWF) és az amerikai Nemzeti Meteorológiai Szolgálat (NWS) – vetélkedéséből ugyanis újabban rendre az előbbi jön ki jobban.","shortLead":"Miért jobbak az európai meteorológiai előrejelzések, mint az amerikaiak? – tették fel a kérdést a tengerentúlon...","id":"201938_vetelkedo_idojarasi_modellek_elszamoljak_magukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5127203-5307-4c44-ba52-2fa25b8da1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de45ac8f-36e7-437c-8dcd-2cdbf76c3a3f","keywords":null,"link":"/360/201938_vetelkedo_idojarasi_modellek_elszamoljak_magukat","timestamp":"2019. szeptember. 21. 10:00","title":"Küzdenek az amerikai meteorológusok, hogy utolérjék az európaiak pontosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2dea8b-041d-40e3-9fad-0657f2c6054f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A héten több mint 1600 alkalmazott követelte a Google-től, hogy legyen zöldebb a cég. A vállalat tett is egy nagy bejelentést.","shortLead":"A héten több mint 1600 alkalmazott követelte a Google-től, hogy legyen zöldebb a cég. A vállalat tett is egy nagy...","id":"20190920_google_zoldenergia_megujulo_energia_kornyezetvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c2dea8b-041d-40e3-9fad-0657f2c6054f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713ec811-4dc2-4bae-9aa5-13dd5e3821b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_google_zoldenergia_megujulo_energia_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. szeptember. 20. 16:03","title":"Belehúz a Google: 600+ milliárd forintnyi összeget költenek napelemekre és szélturbinákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51eed93-2202-477c-9325-c56829cbbd09","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De csak addig, amíg az elnök kérésére át nem gondolják az erről szóló törvényjavaslatot. ","shortLead":"De csak addig, amíg az elnök kérésére át nem gondolják az erről szóló törvényjavaslatot. ","id":"20190920_Megsem_jar_borton_a_hazassagon_kivuli_szexert_Indoneziaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c51eed93-2202-477c-9325-c56829cbbd09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8da8c0-5642-489d-95b8-db5d7bdf0769","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_Megsem_jar_borton_a_hazassagon_kivuli_szexert_Indoneziaban","timestamp":"2019. szeptember. 20. 18:43","title":"Egyelőre nem jár börtön a házasságon kívüli szexért Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd37ebcf-97cf-4b8f-88ea-681c1c49769c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A debreceni kórház közleménye szerint mindenkinek stabilizálták az állapotát, ketten haza is mehettek. Szalmonellafertőzésre gyanakodnak.","shortLead":"A debreceni kórház közleménye szerint mindenkinek stabilizálták az állapotát, ketten haza is mehettek...","id":"20190921__330_gyerek_tomeges_rosszullet_hajdusamsoni_iskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd37ebcf-97cf-4b8f-88ea-681c1c49769c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9dfd498-f3ad-4009-82fc-562e06331145","keywords":null,"link":"/itthon/20190921__330_gyerek_tomeges_rosszullet_hajdusamsoni_iskola","timestamp":"2019. szeptember. 21. 15:03","title":"Kiderült, mi okozhatta 330 gyerek rosszullétét a hajdúsámsoni iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963d2d91-7173-49e0-afe3-79e11c2746c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A 39-es kilométernél a leállósávban, a 42-esnél a belső sávon haladnak az autók.","shortLead":"A 39-es kilométernél a leállósávban, a 42-esnél a belső sávon haladnak az autók.","id":"20190920_Ket_baleset_is_volt_az_M5oson_hatalmas_a_dugo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=963d2d91-7173-49e0-afe3-79e11c2746c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748b90c3-64e2-4ea0-8930-991bf5646866","keywords":null,"link":"/cegauto/20190920_Ket_baleset_is_volt_az_M5oson_hatalmas_a_dugo","timestamp":"2019. szeptember. 20. 18:34","title":"Két baleset is volt az M5-ösön, hatalmas a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47133dc8-cad2-43bb-bd1d-b51ec1adc0f6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Szinte csordultig teltek a magyarországi gáztárolók: a legfrissebben regisztrált készletszint 6,139 milliárd köbméter, amely közel 97 százalékos töltöttséget jelent a 6,33 milliárd köbméteres kapacitást tekintve - írta a Magyar Nemzet szombaton.","shortLead":"Szinte csordultig teltek a magyarországi gáztárolók: a legfrissebben regisztrált készletszint 6,139 milliárd köbméter...","id":"20190921_97_szazalekon_varjak_a_hideget_a_magyar_gaztarolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47133dc8-cad2-43bb-bd1d-b51ec1adc0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fff2d6-e986-443a-8ffe-d94b9a9d07a1","keywords":null,"link":"/kkv/20190921_97_szazalekon_varjak_a_hideget_a_magyar_gaztarolok","timestamp":"2019. szeptember. 21. 09:37","title":"97 százalékon várják a hideget a magyar gáztárolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd1775c1-e438-48c3-82c5-5bfcc125427b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ökröket a mezőgazdasági munkákhoz fogják használni, a szállítást lovakkal oldják meg.","shortLead":"Az ökröket a mezőgazdasági munkákhoz fogják használni, a szállítást lovakkal oldják meg.","id":"20190920_kuba_uzemanyag_okor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd1775c1-e438-48c3-82c5-5bfcc125427b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94c6681-bbc8-46cd-bee0-f49d67361932","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_kuba_uzemanyag_okor","timestamp":"2019. szeptember. 20. 09:25","title":"Alig van üzemanyag Kubában, több ezer ökröt vetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa96bbb-1e6e-42a2-b1d9-f0f3a7d88098","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"Rejtélyes magántőke-alapkezelő tűnt fel pár hónapja a színen, amivel gyakorlatilag egy időben prémium kategóriás étterem nyitotta meg kapuit a Várkert Bazárral átellenben, és utóbb egy borkereskedelemmel foglalkozó cég is aktivizálódott. A több szálon futó történetben a kormányfő veje lehet az összekötő kapocs.","shortLead":"Rejtélyes magántőke-alapkezelő tűnt fel pár hónapja a színen, amivel gyakorlatilag egy időben prémium kategóriás...","id":"201938__tiborcz_istvan__borbiznisz__felix__ihatnak_amedve_borere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfa96bbb-1e6e-42a2-b1d9-f0f3a7d88098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4794ada3-79f9-40e8-99d5-35f08d54f794","keywords":null,"link":"/360/201938__tiborcz_istvan__borbiznisz__felix__ihatnak_amedve_borere","timestamp":"2019. szeptember. 20. 07:00","title":"Tiborcz István elmerült a budai vendéglátásban, az Origo átjátszásánál bizonyított barátja segíti ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]