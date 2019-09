Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA vezetője azt ígérte, személyesen fog beszélni az orosz űrügynökség vezetőjével, az oroszok ugyanis nem akarják elárulni, hogyan keletkezett lyuk a Nemzetközi Űrállomáson.","shortLead":"A NASA vezetője azt ígérte, személyesen fog beszélni az orosz űrügynökség vezetőjével, az oroszok ugyanis nem akarják...","id":"20190922_A_NASA_vezetoje_nem_akar_balhezni_az_oroszokkal_de_azert_nem_tartja_elfogadhatonak_hogy_lyukak_legyenek_az_urallomason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f935c904-4555-401c-8c8f-34a97e590ef4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_A_NASA_vezetoje_nem_akar_balhezni_az_oroszokkal_de_azert_nem_tartja_elfogadhatonak_hogy_lyukak_legyenek_az_urallomason","timestamp":"2019. szeptember. 22. 14:59","title":"A NASA vezetője nem akar balhézni az oroszokkal, de azért nem tartja elfogadhatónak, hogy lyukak legyenek az űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac03dfd1-3b2c-4aa5-a38a-83a567262b2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor szerint Magyarországon a jobboldalnak 45-50 százaléka van a médiában, pedig januárban még a baloldali médiatúlsúlyt nyögte a miniszterelnök. Ha igaz, amit mond, akkor ma már nem kell minden reggel azzal kelnie, hogy ellenzékben lesz majd a sajtóval szemben.","shortLead":"Orbán Viktor szerint Magyarországon a jobboldalnak 45-50 százaléka van a médiában, pedig januárban még a baloldali...","id":"20190921_Breking_Orban_Viktor_szerint_megszunt_a_baloldali_mediatulsuly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac03dfd1-3b2c-4aa5-a38a-83a567262b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b68ed2-de2d-4601-99e8-e875287d3f1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Breking_Orban_Viktor_szerint_megszunt_a_baloldali_mediatulsuly","timestamp":"2019. szeptember. 21. 18:52","title":"Bréking: Orbán Viktor szerint megszűnt itthon a baloldali médiatúlsúly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 334 forintot is elkértek egy euróért; nyolc és fél év fegyházat kért az ügyészség a fideszes Simonka Györgyre; mindenki feszülten várja, mi történik a szaúdi olajfinomítót ért dróntámadás után. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Már 334 forintot is elkértek egy euróért; nyolc és fél év fegyházat kért az ügyészség a fideszes Simonka Györgyre...","id":"20190922_Es_akkor_forint_szaud_arabia_simonka_gyorgy_kishantos_rezsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07bf702-34cf-45d0-8866-67a6e5b4a9ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190922_Es_akkor_forint_szaud_arabia_simonka_gyorgy_kishantos_rezsi","timestamp":"2019. szeptember. 22. 07:00","title":"És akkor kiderült, hogy Kisvárdán még mindig nincs elég focipálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a1c089-9a35-4f77-99e9-95b280be724e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amiről szólt is.","shortLead":"Amiről szólt is.","id":"20190922_Nem_tunt_el_az_eltuntnek_nevezett_sulyemelo_egyszeruen_nem_ment_a_vbre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89a1c089-9a35-4f77-99e9-95b280be724e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4216232-632f-48fb-ab0f-35b5d7716054","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Nem_tunt_el_az_eltuntnek_nevezett_sulyemelo_egyszeruen_nem_ment_a_vbre","timestamp":"2019. szeptember. 22. 10:45","title":"Nem tűnt el az eltűntnek nevezett súlyemelő, egyszerűen nem ment a vb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f0891a-4db3-4b5e-855a-6058da3e8df7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legújabb hazai Lamborghinik, Ferrarik és Rolls-Royce-ok gyakran bukkannak fel az egyik fóliázócégnél.","shortLead":"A legújabb hazai Lamborghinik, Ferrarik és Rolls-Royce-ok gyakran bukkannak fel az egyik fóliázócégnél.","id":"20190923_a_legdragabb_magyar_hiperautok_kozul_rengeteg_kot_ki_itt_ferrari_lamborghini_porsche","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5f0891a-4db3-4b5e-855a-6058da3e8df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9469d107-5bae-429d-9468-d20b8fbc2950","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_a_legdragabb_magyar_hiperautok_kozul_rengeteg_kot_ki_itt_ferrari_lamborghini_porsche","timestamp":"2019. szeptember. 23. 06:41","title":"A legdrágább magyar hiperautók közül rengeteg köt ki itt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de66d37d-1459-412b-8695-d9502d54a011","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szintre emelni a karbonsemlegességet az IKEA: a saját energiaszükségleteit már idén kitermeli zöldenergiával, utána másnak is besegítene a klímabarátabbá válásban.","shortLead":"Új szintre emelni a karbonsemlegességet az IKEA: a saját energiaszükségleteit már idén kitermeli zöldenergiával, utána...","id":"20190923_ikea_kornyezetvedelem_zoldenergia_napelem_szelturbina_karbonsemlegesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de66d37d-1459-412b-8695-d9502d54a011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e82918-492b-4f55-a94b-5e74c4e30e16","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_ikea_kornyezetvedelem_zoldenergia_napelem_szelturbina_karbonsemlegesseg","timestamp":"2019. szeptember. 23. 09:03","title":"Az IKEA bemondta: heteken belül több energiát termel majd, mint amennyit elfogyaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c435d4-723d-4d6d-9ac7-913a95086f13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életének 86. évében vasárnap hajnalban meghalt Sára Sándor filmrendező, operatőr, a nemzet művésze, az egykori Duna Televízió első elnök-főigazgatója.","shortLead":"Életének 86. évében vasárnap hajnalban meghalt Sára Sándor filmrendező, operatőr, a nemzet művésze, az egykori Duna...","id":"20190922_Meghalt_Sara_Sandor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7c435d4-723d-4d6d-9ac7-913a95086f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"834cfca4-5d1e-47d3-8d31-796e4f86edaa","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Meghalt_Sara_Sandor","timestamp":"2019. szeptember. 22. 11:46","title":"Meghalt Sára Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ed3ca4-9474-4f92-90e1-b9b612a96180","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óvodában a népszerűtlen gyerekek kicsit gyakrabban kapnak el valamilyen betegséget - ezt állapította meg egy frissen publikált norvég tanulmány.","shortLead":"Az óvodában a népszerűtlen gyerekek kicsit gyakrabban kapnak el valamilyen betegséget - ezt állapította meg egy frissen...","id":"20190921_ovodas_gyerekek_megbetegedes_tanulmany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48ed3ca4-9474-4f92-90e1-b9b612a96180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0660ec1-3ccc-4dfa-81bd-0cd5e31f85e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_ovodas_gyerekek_megbetegedes_tanulmany","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:03","title":"Tudósok megvizsgáltak 579 óvodást, és azt mondják, rosszul járhat, aki nem népszerű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]