[{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még ilyen gyenge a forint.","shortLead":"Soha nem volt még ilyen gyenge a forint.","id":"20190923_335_forint_egy_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8fe42f-39ea-42af-8f69-eba688d97321","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_335_forint_egy_euro","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:44","title":"335 forint egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba40a0-d924-439a-8a85-2add4eee47e3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vásárlásnál még költséghatékonyabb megoldás a bérlés. Akár 450-600 ezer forintból kijön egész nyárra egy apartman.","shortLead":"A vásárlásnál még költséghatékonyabb megoldás a bérlés. Akár 450-600 ezer forintból kijön egész nyárra egy apartman.","id":"20190924_A_Balatonnal_mar_nem_a_nyaralovasarlas_a_slager","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba40a0-d924-439a-8a85-2add4eee47e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8010e14-2f57-478f-824c-eda25f6e6f19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_A_Balatonnal_mar_nem_a_nyaralovasarlas_a_slager","timestamp":"2019. szeptember. 24. 05:34","title":"A Balatonnál már nem a nyaralóvásárlás a sláger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Művéres tüntetés Budapesten, patthelyzet Izraelben a választás után és a legforróbb 5 év. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Művéres tüntetés Budapesten, patthelyzet Izraelben a választás után és a legforróbb 5 év. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20190923_Radar_360_A_nap_amikor_kiturnak_az_allami_berloket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5efd48a-d07d-47eb-8092-3780ef86f1c2","keywords":null,"link":"/360/20190923_Radar_360_A_nap_amikor_kiturnak_az_allami_berloket","timestamp":"2019. szeptember. 23. 08:00","title":"Radar 360: A nap, amikor kitúrnák az állami bérlőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18115fff-dc6e-4074-ae15-78f5276833ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azzal indokolnak, hogy az oroszok elzárhatják a gázcsapot, így tartalékolni kell. A MET-nek pont volt 250 millió köbméter gáza a biztonsági tárolóban.","shortLead":"Azzal indokolnak, hogy az oroszok elzárhatják a gázcsapot, így tartalékolni kell. A MET-nek pont volt 250 millió...","id":"20190923_Az_Orbankozeli_METtol_tartalekolt_be_gazbol_az_orszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18115fff-dc6e-4074-ae15-78f5276833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5710f09a-c8ac-49d7-b933-e5c8f3284b0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_Az_Orbankozeli_METtol_tartalekolt_be_gazbol_az_orszag","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:17","title":"A kormányközeli MET-től tartalékolt be gázból az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585f850f-064d-4359-92d7-684ba6158a5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség ezen kívül fehér port és tablettákat is lefoglalt.","shortLead":"A rendőrség ezen kívül fehér port és tablettákat is lefoglalt.","id":"20190923_Negy_kilo_fuvet_talaltak_egy_VIII_keruleti_lakasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=585f850f-064d-4359-92d7-684ba6158a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20d47bd-5cc3-4e9a-a879-d6f9c748e4b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Negy_kilo_fuvet_talaltak_egy_VIII_keruleti_lakasban","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:14","title":"Négy kiló füvet találtak egy VIII. kerületi lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16829dfb-02bf-4004-bff9-f4e9b936b426","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Jövőre adják át.","shortLead":"Jövőre adják át.","id":"20190923_Uj_hutoraktara_lesz_az_Aldinak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16829dfb-02bf-4004-bff9-f4e9b936b426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616b37a5-a5fc-49df-987b-2e7ecfe5f697","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_Uj_hutoraktara_lesz_az_Aldinak","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:09","title":"Új hűtőraktára lesz az Aldinak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1f8008-4a04-4493-8847-1deec65aad7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az internet népe és a fél magyar sajtó is a nyomában van annak a motorcsónaktulajdonosnak, aki vasárnap a Fidelitaséra erősen hasonlító módszerrel próbálta megzavarni az ellenzék főpolgármester-jelöltjének sajtótájékoztatóját. Az illetőt egyelőre nem sikerült megtalálni, de az már biztosnak tűnik, hogy a letakart lajstromszám miatt a rendőrség előtt kell felelnie. A Fidelitas azt mondja, nincs köze az akcióhoz, Tarlós István pedig azt állítja: ő nem rendelt ilyet. ","shortLead":"Az internet népe és a fél magyar sajtó is a nyomában van annak a motorcsónaktulajdonosnak, aki vasárnap a Fidelitaséra...","id":"20190923_Tagadja_a_Fidelitas_hogy_ok_zavartak_meg_Karacsony_vasarnapi_programbemutatojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b1f8008-4a04-4493-8847-1deec65aad7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d536fdb4-ea64-4fc1-8193-2a2215b13be2","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Tagadja_a_Fidelitas_hogy_ok_zavartak_meg_Karacsony_vasarnapi_programbemutatojat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 19:22","title":"Tarlós: Nem kezdek egyből sipákolni, amikor az én rendezvényeimet zavarják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d499e60a-7bd5-4a6d-ae37-de98f409bbe9","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Mire egy tartós alvászavarral küzdő ember eljut orvoshoz, addigra már szinte minden módszert kipróbált, ami az interneten szembejött, és teljesen biztos benne, hogy az ő bajára nincs segítség. Dr. Terray-Horváth Attila neurológus szomnológust kérdeztük az alvászavar okairól és a megfelelő kezelésről.","shortLead":"Mire egy tartós alvászavarral küzdő ember eljut orvoshoz, addigra már szinte minden módszert kipróbált, ami...","id":"sedacurforte_20170411_Olvassa_el_ezt_a_cikket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d499e60a-7bd5-4a6d-ae37-de98f409bbe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b949af6-c5c6-4bb1-b6b2-7ab2c068bf7a","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20170411_Olvassa_el_ezt_a_cikket","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:30","title":"Ön sem alszik jól? Ne legyen kifogása, menjen orvoshoz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"2f420051-1fe6-449a-b72c-7a1149986a44","c_partnertag":"sedacurforte"}]