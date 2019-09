Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e113452-bdd7-48ed-9719-7e5f336468b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Példákkal is alátámasztotta kijelentését Nagy Zoltán, a Transparency International Magyarország kuratóriumi elnöke, a versenyhivatal volt vezetője.","shortLead":"Példákkal is alátámasztotta kijelentését Nagy Zoltán, a Transparency International Magyarország kuratóriumi elnöke...","id":"20190923_Rendszerszintu_a_korrupcio_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e113452-bdd7-48ed-9719-7e5f336468b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee0a169-20f4-490f-8b67-2e89dd7a223a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_Rendszerszintu_a_korrupcio_Magyarorszagon","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:03","title":"Volt versenyhivatali vezető: „Rendszerszintű a korrupció Magyarországon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A döntést egyhangúlag hozta meg az ügyben határozó testület.","shortLead":"A döntést egyhangúlag hozta meg az ügyben határozó testület.","id":"20190924_brit_legfelsobb_birosag_brit_parlament_felfuggesztes_boris_johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa2344a-fc56-4049-a9fd-f79a82f19f36","keywords":null,"link":"/vilag/20190924_brit_legfelsobb_birosag_brit_parlament_felfuggesztes_boris_johnson","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:56","title":"Törvénytelen volt a brit parlament felfüggesztése a Legfelsőbb Bíróság szerint is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af29b79-6256-4bbe-9988-a4339893a3bf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ egyik legősibb madárfajának maradványait fedezték fel az új-zélandi Waiparában.","shortLead":"A világ egyik legősibb madárfajának maradványait fedezték fel az új-zélandi Waiparában.","id":"20190922_vilag_legosibb_madarfaja_protodontopteryx_ruthae_maradvanyai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3af29b79-6256-4bbe-9988-a4339893a3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f58642-a9ae-4814-89db-c9c529e491ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_vilag_legosibb_madarfaja_protodontopteryx_ruthae_maradvanyai","timestamp":"2019. szeptember. 22. 17:03","title":"62 millió éves furcsa madár maradványaira bukkant egy amatőr őslénykutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bef5dd3-a8af-4d24-855c-cbe35dbec513","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ezredfordulót és egyik legismertebb lemezét, az idén 20 éves Ékszerelmére albumot idézi meg ősszel a Quimby. A kilencállomásos turné novemberben indul.","shortLead":"Az ezredfordulót és egyik legismertebb lemezét, az idén 20 éves Ékszerelmére albumot idézi meg ősszel a Quimby...","id":"20190923_Minden_idok_egyik_legjobb_magyar_lemezevel_turnezik_a_Quimby","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bef5dd3-a8af-4d24-855c-cbe35dbec513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea55f737-71cf-43dc-82c6-0640a6323b2a","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Minden_idok_egyik_legjobb_magyar_lemezevel_turnezik_a_Quimby","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:06","title":"Minden idők egyik legjobb magyar lemezével fog koncertezni a Quimby","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi önkormányzat még mindig \"illegális áramvételezésről\" beszél, Pikó szerint nem lehet csak úgy áramot lopni egy rendőrségi pontról.","shortLead":"A józsefvárosi önkormányzat még mindig \"illegális áramvételezésről\" beszél, Pikó szerint nem lehet csak úgy áramot...","id":"20190924_Piko_Az_onkormanyzat_azt_feltetelezi_mintha_odasunnyogtunk_volna_es_loptuk_volna_az_aramot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfaeb78b-5b95-4a95-9b90-526a377c58eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Piko_Az_onkormanyzat_azt_feltetelezi_mintha_odasunnyogtunk_volna_es_loptuk_volna_az_aramot","timestamp":"2019. szeptember. 24. 07:28","title":"Pikó: Az önkormányzat azt feltételezi, mintha odasunnyogtunk volna, és loptuk volna az áramot.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248c61a8-0ae9-44b1-be96-8b22c61264b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ott van a gól mögött a magyar bajnokság és a szakma is – mondta a magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete","shortLead":"Ott van a gól mögött a magyar bajnokság és a szakma is – mondta a magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete","id":"20190924_szollosi_gyorgy_zsori_daniel_puskas_dij_fifa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248c61a8-0ae9-44b1-be96-8b22c61264b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d134aa-b958-49de-b40f-a478879ab5c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_szollosi_gyorgy_zsori_daniel_puskas_dij_fifa","timestamp":"2019. szeptember. 24. 05:27","title":"Szöllősi György: Az egész magyar nemzet érdeme, hogy Zsóri nyerte a Puskás-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd6089f-84ba-4b37-b17d-cfaeec2bbd62","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint problémás lehet, hogy korlátozások vannak a Telekom korlátlannak ígért mobilinternetében. A szolgáltató szerint csak hálózatukat és ügyfeleik érdekeit védik.","shortLead":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint problémás lehet, hogy korlátozások vannak a Telekom korlátlannak...","id":"20190923_magyar_telekom_korlatlan_net_dicsomag_mobilinternet_korlatozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccd6089f-84ba-4b37-b17d-cfaeec2bbd62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc73033c-50de-4719-8ec5-1a8b67d0f5e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_magyar_telekom_korlatlan_net_dicsomag_mobilinternet_korlatozasok","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:38","title":"Telekom: csak az ügyfeleinket védtük a korlátlan net időnkénti lassításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094570d8-6eed-47ad-9f8c-1644c73c14ef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Változás kell, most rögtön – üzeni a fiatal aktivista, aki egy jókora épületre “véste” fel szavait.","shortLead":"Változás kell, most rögtön – üzeni a fiatal aktivista, aki egy jókora épületre “véste” fel szavait.","id":"20190922_Greta_Thunberg_egy_egesz_epuletet_kidekoralt_a_klimavaltozas_elleni_harcarol_szolo_szovegekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=094570d8-6eed-47ad-9f8c-1644c73c14ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa93924-d876-468f-8ba1-92fc78ea07fa","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Greta_Thunberg_egy_egesz_epuletet_kidekoralt_a_klimavaltozas_elleni_harcarol_szolo_szovegekkel","timestamp":"2019. szeptember. 22. 15:29","title":"Greta Thunberg egy egész épületet kidekorált a klímaváltozás elleni harcáról szóló szövegekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]