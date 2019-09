Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d774e1a6-fe42-45e4-9ac7-d305aba6c184","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre a szakma is vitatkozik arról, hogy tényleg sikerült-e az áttörés a kvantumszámítógépek terén a Google-nek, de az biztos, hogy valami készül a keresőóriásnál.","shortLead":"Egyelőre a szakma is vitatkozik arról, hogy tényleg sikerült-e az áttörés a kvantumszámítógépek terén a Google-nek, de...","id":"20190924_kvantumszamitogep_google_kvantumfoleny_sycamore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d774e1a6-fe42-45e4-9ac7-d305aba6c184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7200d3-5ac6-40e8-bdad-a5c512b7574a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_kvantumszamitogep_google_kvantumfoleny_sycamore","timestamp":"2019. szeptember. 24. 19:03","title":"A Google állítja: csináltak egy számítógépet, ami 3 perc alatt végez egy 10 000 évig tartó számítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994630de-55ba-47e5-8024-58c58651d995","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Belefutott a traffipaxba egy moldáv szerelvény, ami három autót szállított. A rendőrök kivették a forgalomból.","shortLead":"Belefutott a traffipaxba egy moldáv szerelvény, ami három autót szállított. A rendőrök kivették a forgalomból.","id":"20190924_tulsulyos_treler_autoszallito_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=994630de-55ba-47e5-8024-58c58651d995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380be4f7-596b-4b8f-9307-98a87f946937","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_tulsulyos_treler_autoszallito_rendorseg","timestamp":"2019. szeptember. 24. 12:39","title":"Nem elég, hogy túlsúlyos volt a brutáltréler, még gyorsan is hajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d35107-f8a7-4267-af8c-8862bf22cf37","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190926_Marabu_FekNyuz_Elmelyult_demokracia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82d35107-f8a7-4267-af8c-8862bf22cf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e78bd3-f883-45a8-a49c-f41034803eb8","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Marabu_FekNyuz_Elmelyult_demokracia","timestamp":"2019. szeptember. 26. 09:01","title":"Marabu FékNyúz: Elmélyült demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A döntést egyhangúlag hozta meg az ügyben határozó testület.","shortLead":"A döntést egyhangúlag hozta meg az ügyben határozó testület.","id":"20190924_brit_legfelsobb_birosag_brit_parlament_felfuggesztes_boris_johnson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa2344a-fc56-4049-a9fd-f79a82f19f36","keywords":null,"link":"/vilag/20190924_brit_legfelsobb_birosag_brit_parlament_felfuggesztes_boris_johnson","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:56","title":"Törvénytelen volt a brit parlament felfüggesztése a Legfelsőbb Bíróság szerint is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az ország 26. leggazdagabb emberét eddig elkerülte a rivaldafény, mivel mindenki az üzlettársát, Szíjj Lászlót vizslatta. A tiszakécskei árnyékmilliárdos, Varga Károly pályája a Közgéppel most újabb lendületet kaphat.","shortLead":"Az ország 26. leggazdagabb emberét eddig elkerülte a rivaldafény, mivel mindenki az üzlettársát, Szíjj Lászlót...","id":"20190925_A_NER_eddig_arnyekban_mozgo_epitoemberee_a_Simicskabirodalom_volt_ekkove","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b9b6f0-82d8-463d-9e78-ada607412d93","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_A_NER_eddig_arnyekban_mozgo_epitoemberee_a_Simicskabirodalom_volt_ekkove","timestamp":"2019. szeptember. 25. 13:41","title":"A NER eddig árnyékban mozgó építőemberéé a Simicska-birodalom volt ékköve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a11a7c0-1496-422b-8073-3f2e7a8a6375","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szeneczey Balázs és Bagdy Gábor szerint az sem világos, \"kivel vitatkozik\" Zugló polgármestere, ellenzéki főpolgármester-jelölt.","shortLead":"Szeneczey Balázs és Bagdy Gábor szerint az sem világos, \"kivel vitatkozik\" Zugló polgármestere, ellenzéki...","id":"20190924_karacsony_gergely_bagdy_gabor_szeneczey_balazs_fopolgarmester_helyettes_patkanyirtas_kozbeszerzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a11a7c0-1496-422b-8073-3f2e7a8a6375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f20e5a3-6362-4bd4-945c-84e5df6967ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_karacsony_gergely_bagdy_gabor_szeneczey_balazs_fopolgarmester_helyettes_patkanyirtas_kozbeszerzes","timestamp":"2019. szeptember. 24. 17:31","title":"A főpolgármester-helyettesek is nekimentek Karácsonynak a patkánymentesítési közbeszerzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01341a98-f7be-45ca-b4f9-4d0aa82ca384","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Régebben, ha a sörturizmus került szóba, mindenki kapásból Münchent vagy Prágát említette elsőként, majd Londont, Dublint, Brüsszelt. Az idők változásával aztán nemcsak a sör került magasabb polcra, hanem maga a sörturizmus is divatba jött, és hozott számos más figyelemre méltó célállomást.","shortLead":"Régebben, ha a sörturizmus került szóba, mindenki kapásból Münchent vagy Prágát említette elsőként, majd Londont...","id":"20190926_360Sortorteneti_kirandulasok_tavol_es_kozel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01341a98-f7be-45ca-b4f9-4d0aa82ca384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caedd400-1b26-431d-9c07-67fe31d04e58","keywords":null,"link":"/360/20190926_360Sortorteneti_kirandulasok_tavol_es_kozel","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:29","title":"Lenin tisztázta, mi a teendő, majd megmentette a Volga-menti sörgyártást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök ellen vizsgálatot indított az amerikai képviselőház az eset miatt. ","shortLead":"Az amerikai elnök ellen vizsgálatot indított az amerikai képviselőház az eset miatt. ","id":"20190925_Mindig_nagyon_jok_voltunk_Ukrajnahoz_nyilvanossagra_kerult_Trump_es_Zelenszkij_telefonbeszelgetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"897fb321-63c4-4dbb-95e1-9113d4d30367","keywords":null,"link":"/vilag/20190925_Mindig_nagyon_jok_voltunk_Ukrajnahoz_nyilvanossagra_kerult_Trump_es_Zelenszkij_telefonbeszelgetese","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:07","title":"„Mindig nagyon jók voltunk Ukrajnához” – nyilvánosságra került Trump és Zelenszkij telefonbeszélgetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]