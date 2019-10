Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kilenc ember kapott lövést egy kansasi bárban vasárnapra virradóan. A támadó - ha egyáltalán egy merénylőről beszélünk - menekülőben van. ","shortLead":"Kilenc ember kapott lövést egy kansasi bárban vasárnapra virradóan. A támadó - ha egyáltalán egy merénylőről beszélünk...","id":"20191006_Lovoldozes_volt_egy_kansasi_barban_tobben_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784817da-c35f-45b4-8831-874a05712b8c","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_Lovoldozes_volt_egy_kansasi_barban_tobben_meghaltak","timestamp":"2019. október. 06. 14:31","title":"Lövöldözés volt egy kansasi bárban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5fc02ec-d281-43b1-91f2-cdb5896ad80c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szívinfarktusban 56 évesen elhunyt Marcello Giordani olasz operaénekes, a világ legnevesebb operaházainak visszatérő vendége, aki többször szerepelt Magyarországon is.

A New York-i Metropolitan sztártenorja szombaton halt meg Monte Tauró-i otthonában, a szicíliai Augusta elővárosában. A mentők sikertelenül kísérelték meg újraélesztését.","shortLead":"Szívinfarktusban 56 évesen elhunyt Marcello Giordani olasz operaénekes, a világ legnevesebb operaházainak visszatérő...","id":"20191006_Meghalt_Marcello_Giordani_olasz_sztartenor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5fc02ec-d281-43b1-91f2-cdb5896ad80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ada7aeb-c16d-4abd-b8bd-1a7fbb2bbec0","keywords":null,"link":"/kultura/20191006_Meghalt_Marcello_Giordani_olasz_sztartenor","timestamp":"2019. október. 06. 15:55","title":"Meghalt Marcello Giordani olasz sztártenor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31a5b6d-adf3-4043-97b5-d295824a70ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fejér megyei lány testvérével egy menyasszonyiruha-kölcsönző beindítására és rendezvényszervezésre kapott pénzt.","shortLead":"A Fejér megyei lány testvérével egy menyasszonyiruha-kölcsönző beindítására és rendezvényszervezésre kapott pénzt.","id":"20191007_unios_tamogatas_borkai_zsolt_rakosfalvy_zoltan_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a31a5b6d-adf3-4043-97b5-d295824a70ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f2c35a-a376-407a-a671-e2111433dadf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_unios_tamogatas_borkai_zsolt_rakosfalvy_zoltan_fotok","timestamp":"2019. október. 07. 05:45","title":"Magyar Hang: Uniós támogatást nyert el a Borkaival látható lányok egyike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f23f95b-f422-4f0c-bf63-1fe37bd96ac1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zavargásokba torkollottak vasárnap a hongkongi demonstrációk, miután a demokratikus jogaik megtartása mellett tüntetők megtámadták a közintézményeket, valamint a kínai befektetőkhöz köthető üzleteket. Sok bolt vasárnap sem nyitott ki.","shortLead":"Zavargásokba torkollottak vasárnap a hongkongi demonstrációk, miután a demokratikus jogaik megtartása mellett tüntetők...","id":"20191006_Eroszakba_es_kaoszba_sullyed_Hongkong","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f23f95b-f422-4f0c-bf63-1fe37bd96ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c14830-d912-421e-b7f2-bffbd849b443","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_Eroszakba_es_kaoszba_sullyed_Hongkong","timestamp":"2019. október. 06. 14:36","title":"Erőszakba és káoszba süllyed Hongkong","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5177c4-c8fe-4681-837b-b9f9dfdf0862","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Tennessee állambeli férfi autójába bemászott két medvebocs, de az állatok kijönni már nem tudtak a kocsiból. Elkezdték hát nyomni a dudát.","shortLead":"Egy Tennessee állambeli férfi autójába bemászott két medvebocs, de az állatok kijönni már nem tudtak a kocsiból...","id":"20191006_medvebocs_auto_duda_tennessee","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed5177c4-c8fe-4681-837b-b9f9dfdf0862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5792dd-57f5-40a5-a143-a486193b0149","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_medvebocs_auto_duda_tennessee","timestamp":"2019. október. 06. 12:54","title":"Ilyen az, amikor medvebocsok elfoglalják az autódat, és irtózatos zajt csapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két írónkat is évek óta emlegetik a Nobel-díj várományosok között. Tavaly nem osztottak irodalmi Nobelt, így idén két nevet mond be csütörtökön 13 órakor a Svéd Akadémia képviselője. Vajon köztük lesz Krasznahorkai László vagy Nádas Péter?\r

