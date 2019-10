A mobilitás létfontosságú egy üzletember számára, ezért olyan útlevél, amely ezt lehetővé teszi aranyat ér. Montenegró most októberben csatlakozott ahhoz az egyre gyarapodó országcsoporthoz, mely pénzért árulja az állampolgárságot. Méghozzá jó pénzért.

Montenegró sem a szegény bevándorlóknak hirdetett meg 2000 arany útlevelet. Már a kérvény maga is 100 ezer euróba kerül, igaz, ezt csak akkor kell befizetni, ha befogadják az igényt. Maga az útlevél 274 ezer dollárt ér. Ez egész kis vagyon egy középosztálybeli pályázónak, de Kínából, Oroszországból, Iránból nem ilyen emberek kívánnak állampolgárságot Montenegróban.

Ez a három állam szankciók által sújtott, ezért hónapokig kell várakozni egy vízumra, ha egyáltalán megadják. Montenegró ugyan még nem tagja az Európai Uniónak, de a NATO-nak már igen. Állampolgárai így viszonylag szabadon utazgathatnak a világban, és ez a lehetőség aranyat ér a globális gazdaságban kínaiaknak, oroszoknak vagy irániaknak.

Ciprus a csúcson, több mint kétmillió dollár a beugró

Állampolgárságot szerezni azon a szigeten, ahol Afrodité istennő született, sokkal drágább, mint Montenegróban. Egyrészt azért, mert az uniós tagság sokat számít, másrészt pedig Cipruson az arany útlevelet ingatlanbefektetéssel lehet megszerezni.

Ez önmagában is jó üzletnek látszik tekintettel a turizmus rohamos fejlődésére. Cipruson 2,2 millió dollár értékű befektetésért cserébe jár az állampolgárság. Ennél többet csak az Egyesült Királyságban kérnek: 2,5 millió dollárt - állapítja meg összeállításában az Apex Capital Partners. Persze ehhez a CNN hírtelevízió gyorsan hozzáteszi: manapság a britek rohannak, hogy ír útlevelet szerezzenek még azelőtt, hogy hazájuk elhagyná az Európai Uniót.

2-15 millió dolláros vagyonnal pályáznak

Nuri Katz két éve alapította meg az Apex Capitals ügynökséget az arany útlevelek megszerzésére. A CNN-nek úgy nyilatkozott, hogy olyan vagyonos polgárok az ügyfelei az egész világon, akiknek több millió dolláros magánvagyonuk van. Nemcsak olyan államokról van szó, ahol nehézségekbe ütközhet a külföldi utazás, mint Kína, Oroszország vagy Irán, hanem európai és észak-amerikai országok polgárai is szívesen szereznek második vagy harmadik útlevelet.

Ez státusz szimbólum is, de nemcsak az, hiszen sokan így próbálják elkerülni az adófizetést. Ezért kezdetben a karib-tengeri adóparadicsomok voltak az aranyútlevelek kibocsátói. Maga Nuri Katz is Antigua szigetén éldegél, pedig amerikai állampolgár - közben azért szerzett izraeli és kanadai állampolgárságot is. Az amerikai törvények ezt lehetővé teszik, de azt nem, hogy ezen a címen kivonja magát a hazai adózás alól.

Roman Abramovics a tipikus példa

Az orosz oligarcha tartózkodási vízumát Szkripal-ügy miatt nem hosszabbították meg Nagy-Britanniában. Roman Abramovics, aki a Chelsea csapatának VIP páholyában fogadta a brit arisztokráciát is, nem esett kétségbe: felvette az izraeli állampolgárságot. Így nyugodtan utazgathat, Izraelben pedig örömmel fogadták: maga a köztársasági elnök adta át az útlevelet a repülőtéren - televíziós kamerák jelenlétében.

Roman Abramovics már dollármilliárdos, így számára az új állampolgárság megszerzése nem okozhat problémát. A legtöbben korábban gondolnak erre - nyilatkozta Nuri Katz. Még egyszerű dollármilliomosként rádöbbennek, hogy jobb üzlet több lábon állni. Ezért ő arra számít, hogy míg két éve 5000 körül lehetett az ilyen dúsgazdag új állampolgárok száma a világon, most már sokkal többen vannak, mert mind több ország ébred rá - Montenegróhoz hasonlóan - hogy az aranyútlevél nagyon jó üzlet.