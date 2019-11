Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6862676-f011-438e-b506-1c65bb85f357","c_author":"G. M.","category":"360","description":"Budapesten keresztül visz az út a kormányváltáshoz – jósolta másfél éve Heiko Kretschmer német kommunikációs szakember, az MSZP–Párbeszéd pártszövetség 2018-as választási tanácsadója. Szerinte aki a fővárost vezeti, az automatikusan az Orbán-rendszer ellenpontjává válik. ","shortLead":"Budapesten keresztül visz az út a kormányváltáshoz – jósolta másfél éve Heiko Kretschmer német kommunikációs szakember...","id":"201944_karacsony_meg_sem_uszhatja_ezt_aszerepet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6862676-f011-438e-b506-1c65bb85f357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b510f280-1da5-40f0-8bd4-7a513a457395","keywords":null,"link":"/360/201944_karacsony_meg_sem_uszhatja_ezt_aszerepet","timestamp":"2019. november. 03. 12:15","title":"Kampányguru: Karácsony meg sem úszhatja, hogy Orbán kihívója legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717b7189-1715-4548-a064-146ae3ab06a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elnéptelenedő vidék, egyenlőtlen gazdasági fejlődés a régiókban, zsúfoltság - a koreai építészetnek ezekre a kihívásokra kell választ adnia. Erről a számunkra is ismerős kérdéskörről nyílik kiállítás Budapesten. ","shortLead":"Elnéptelenedő vidék, egyenlőtlen gazdasági fejlődés a régiókban, zsúfoltság - a koreai építészetnek ezekre...","id":"20191101_Kiallitas_mutatja_meg_hogy_probal_valaszt_adni_a_koreai_epiteszet_a_mai_kor_kihivasaira","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=717b7189-1715-4548-a064-146ae3ab06a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3386ebc0-962b-4b65-89a4-93ccbe280ad4","keywords":null,"link":"/elet/20191101_Kiallitas_mutatja_meg_hogy_probal_valaszt_adni_a_koreai_epiteszet_a_mai_kor_kihivasaira","timestamp":"2019. november. 01. 21:58","title":"Kiállítás mutatja meg, hogy próbál választ adni a koreai építészet a mai kor kihívásaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c633f3d2-f991-4e33-9b74-6e21e7951fa4","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A genetikai meghatározottságon túl a személyiségvonások is befolyásolhatják, ki milyen jól ismeri fel az arcokat.","shortLead":"A genetikai meghatározottságon túl a személyiségvonások is befolyásolhatják, ki milyen jól ismeri fel az arcokat.","id":"201944__arcmemoria_es_szemelyiseg__szuperfelismerok__empatiaelony__minek_neznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c633f3d2-f991-4e33-9b74-6e21e7951fa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0e9c80-6f5a-41c3-ba4a-0933f8900764","keywords":null,"link":"/360/201944__arcmemoria_es_szemelyiseg__szuperfelismerok__empatiaelony__minek_neznek","timestamp":"2019. november. 03. 08:15","title":"Brad Pitt kalapnak nézhette Angelina Jolie-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a8ce8b-82f1-4974-87ec-f66a805accd2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mintegy húszezren gyűltek össze szombaton a skóciai Glasgowban, hogy Skócia függetlenségéért tüntessenek.","shortLead":"Mintegy húszezren gyűltek össze szombaton a skóciai Glasgowban, hogy Skócia függetlenségéért tüntessenek.","id":"20191103_A_fuggetlensegert_tuntettek_a_skotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1a8ce8b-82f1-4974-87ec-f66a805accd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3ec499-40e2-4704-a7c2-54065cdf393d","keywords":null,"link":"/vilag/20191103_A_fuggetlensegert_tuntettek_a_skotok","timestamp":"2019. november. 03. 08:38","title":"A függetlenségért tüntettek a skótok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda5ee77-0128-4913-8458-43de56f21ef0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kézifékezéssel próbálta meg elkerülni a sofőr az ütközést. Nem járt jól.","shortLead":"Kézifékezéssel próbálta meg elkerülni a sofőr az ütközést. Nem járt jól.","id":"20191102_baleset_vas_megye_felborult_auto_nyul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bda5ee77-0128-4913-8458-43de56f21ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a30a2f9-1e28-45b2-add2-a80a55084a9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191102_baleset_vas_megye_felborult_auto_nyul","timestamp":"2019. november. 02. 13:29","title":"Nyúl miatt borult fel egy autó Vasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kilencven tipp közel járt.","shortLead":"Kilencven tipp közel járt.","id":"20191103_Ezt_a_hat_szamot_senki_sem_talalta_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66624532-fb85-475d-abf2-0a92c787bad8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_Ezt_a_hat_szamot_senki_sem_talalta_el","timestamp":"2019. november. 03. 17:22","title":"Ezt a hat számot senki sem találta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea3fed8-ee0a-4bff-8fa7-b75eab1c8dc9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bravúrosan adaptálta a Katona József Színház Michael Haneke Arany Pálmával díjazott filmjét, A fehér szalagot.","shortLead":"Bravúrosan adaptálta a Katona József Színház Michael Haneke Arany Pálmával díjazott filmjét, A fehér szalagot.","id":"201944_szinhaz__bun_es_buntudat_a_feher_szalag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cea3fed8-ee0a-4bff-8fa7-b75eab1c8dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecd16e3-cab3-4158-94dc-44c2d0b7ada4","keywords":null,"link":"/360/201944_szinhaz__bun_es_buntudat_a_feher_szalag","timestamp":"2019. november. 02. 10:00","title":"Erőszak van, tettes nincs, viszont kitör a világháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b0d191-7724-4da5-99eb-c8a2dee34717","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz tajgán motorosszánozott négy kiránduló, ám mindkét jármű elromlott, ők pedig a -18 fokos vadonban rekedtek. Mobiltelefon sem volt náluk, mégis túlélték a kalandot. A \"mentőakcióról\" videó is készült.","shortLead":"Az orosz tajgán motorosszánozott négy kiránduló, ám mindkét jármű elromlott, ők pedig a -18 fokos vadonban rekedtek...","id":"20191103_Igy_menekult_meg_csodaval_hataros_modon_negy_orosz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00b0d191-7724-4da5-99eb-c8a2dee34717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd55ce57-e452-4a17-81c4-729e1f2b71cc","keywords":null,"link":"/elet/20191103_Igy_menekult_meg_csodaval_hataros_modon_negy_orosz","timestamp":"2019. november. 03. 09:26","title":"Így menekült meg csodával határos módon négy orosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]