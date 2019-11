Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f525d44c-cbfd-45ca-9a1c-a7870e4854c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brazil szövetségi rendőrség pénteken közölte, hogy vizsgálatot folytat egy görög zászló alatt közlekedő, venezuelai olajat szállító tartályhajó ellen, amely szerinte felelős a Brazília partjait sújtó olajszennyezésért.","shortLead":"A brazil szövetségi rendőrség pénteken közölte, hogy vizsgálatot folytat egy görög zászló alatt közlekedő, venezuelai...","id":"20191101_A_brazilok_szerint_egy_gorog_hajo_felelos_a_parjaikat_sujto_olajszennyezesert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f525d44c-cbfd-45ca-9a1c-a7870e4854c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12d7685-9554-4ee2-af75-4ef7afcf1db0","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_A_brazilok_szerint_egy_gorog_hajo_felelos_a_parjaikat_sujto_olajszennyezesert","timestamp":"2019. november. 01. 19:17","title":"A brazilok szerint egy görög hajó felelős a parjaikat sújtó olajszennyezésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e817e9a8-1921-43e4-b608-b103832c3d8c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":" ","shortLead":" ","id":"20191101_Jol_megtrollkodta_az_egyik_fapados_tarsasag_a_masikat_egy_halloweenpoennal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e817e9a8-1921-43e4-b608-b103832c3d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c029b1-090c-4fc2-a2e8-c236f4f2da26","keywords":null,"link":"/kkv/20191101_Jol_megtrollkodta_az_egyik_fapados_tarsasag_a_masikat_egy_halloweenpoennal","timestamp":"2019. november. 01. 20:28","title":"Jól megtrollkodta az egyik fapados társaság a másikat egy halloween-poénnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bef9724-1db1-4a90-ba54-bfddfc26eba6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Formálisan eldőlt, hogy Szapporóban rendezik meg a maratoni futást és a gyaloglószámokat a 2020-as tokiói olimpián, miután a japán főváros kormányzója vonakodva ugyan, de pénteken belenyugodott a módosításba.","shortLead":"Formálisan eldőlt, hogy Szapporóban rendezik meg a maratoni futást és a gyaloglószámokat a 2020-as tokiói olimpián...","id":"20191101_Olimpia_2020_elviszik_Tokiobol_a_maratont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bef9724-1db1-4a90-ba54-bfddfc26eba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6621c5a-cc57-4d89-adb8-b0250e62172f","keywords":null,"link":"/sport/20191101_Olimpia_2020_elviszik_Tokiobol_a_maratont","timestamp":"2019. november. 01. 12:58","title":"Olimpia 2020: elviszik Tokióból a maratont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c9eb3f-c0f7-4f19-8de0-1cc9faa5c2a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyar kis- és középvállalkozások rendelik el a 400 óra túlórát. ","shortLead":"Magyar kis- és középvállalkozások rendelik el a 400 óra túlórát. ","id":"20191102_A_karacsonyi_hajraban_viragzik_a_rabszolgatorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3c9eb3f-c0f7-4f19-8de0-1cc9faa5c2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee4343e-1c49-4119-a092-86e39c4db8c7","keywords":null,"link":"/kkv/20191102_A_karacsonyi_hajraban_viragzik_a_rabszolgatorveny","timestamp":"2019. november. 02. 15:01","title":"A karácsonyi hajrában virágzik a rabszolgatörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cfaada4-33b3-4180-bc79-2847dc8b293e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Christine Lagarde, aki francia pénzügyminiszterként, majd az IMF vezérigazgatójaként szerzett magának nevet a nemzetközi pénzvilágban, elfoglalta helyét az EU széfjénél, az Európai Központi Bank élén.","shortLead":"Christine Lagarde, aki francia pénzügyminiszterként, majd az IMF vezérigazgatójaként szerzett magának nevet...","id":"20191101_Az_europai_monetaris_politika_urnoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cfaada4-33b3-4180-bc79-2847dc8b293e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9828dbe-5814-4dd9-b9ce-9291cebccfe4","keywords":null,"link":"/360/20191101_Az_europai_monetaris_politika_urnoje","timestamp":"2019. november. 01. 21:10","title":"Hivatalba lépett az európai monetáris politika első úrnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bbe485-ca0c-4dc7-ae8f-c5ac8380a09c","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Egy holokauszt-túlélő, aki a politikusoknak és a tanároknak is tudna tanácsot adni, hogyan lehet küzdeni az antiszemitizmus ellen. 94 évesen is igazi aktivista, előadásokat tart, könyvet ír, a közösségi oldalán posztol, és a Vígszínház színpadán táncol. Portréinterjú Fahidi Évával.","shortLead":"Egy holokauszt-túlélő, aki a politikusoknak és a tanároknak is tudna tanácsot adni, hogyan lehet küzdeni...","id":"201944_fahidi_eva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01bbe485-ca0c-4dc7-ae8f-c5ac8380a09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25dcdf3a-47b4-454e-9b86-a9b0609bdcbb","keywords":null,"link":"/360/201944_fahidi_eva","timestamp":"2019. november. 01. 19:00","title":"Fahidi Éva: \"Ha már élek, a világért sem akarok boldogtalan lenni.\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f634e0-544f-4dd8-8a0e-4b4aa05710eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HungaroControl bejelentése szerint napi 220 tonna széndioxidot és 70 tonna kerozin takaríthatunk meg a szabad légtérhasználat dél-európai kiterjesztésével. A repülési idő is jelentősen csökkenhet.","shortLead":"A HungaroControl bejelentése szerint napi 220 tonna széndioxidot és 70 tonna kerozin takaríthatunk meg a szabad...","id":"20191101_Hungarocontrol_repules_Ferihegy_Liszt_Ferenc_repuloter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03f634e0-544f-4dd8-8a0e-4b4aa05710eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fdd84c-c7a2-4d87-b726-cada40456ef1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191101_Hungarocontrol_repules_Ferihegy_Liszt_Ferenc_repuloter","timestamp":"2019. november. 01. 13:40","title":"Időben is sokat spórolhatunk az új repülési szabályokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e56540-9ad0-4b2f-8a6c-8b6cbfa5b55d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megdobban a negyvenes generáció szíve, ha tényleg így lesz.\r

\r

","shortLead":"Megdobban a negyvenes generáció szíve, ha tényleg így lesz.\r

\r

","id":"20191101_Nagyon_ugy_fest_osszeall_a_Rage_Against_the_Machine_egy_amerikai_turnera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11e56540-9ad0-4b2f-8a6c-8b6cbfa5b55d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0347cbd-bdee-4e33-a11f-086550ed0f9c","keywords":null,"link":"/elet/20191101_Nagyon_ugy_fest_osszeall_a_Rage_Against_the_Machine_egy_amerikai_turnera","timestamp":"2019. november. 01. 17:55","title":"Nagyon úgy fest, összeáll a Rage Against the Machine egy amerikai turnéra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]