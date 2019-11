Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02949406-db34-4114-b940-97e668e90b3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási meglepetéssel, egy új Diablo-játékkal nyitotta éves expóját a Blizzard Entertainment. A negyedik epizód brutális játékmenetet ígér.","shortLead":"Óriási meglepetéssel, egy új Diablo-játékkal nyitotta éves expóját a Blizzard Entertainment. A negyedik epizód brutális...","id":"20191101_diablo_4_trailer_gameplay_jatekmenet_blizzard_entertainment_blizzcon_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02949406-db34-4114-b940-97e668e90b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb57654a-6b78-4b7a-a4a9-f5ffab99193d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191101_diablo_4_trailer_gameplay_jatekmenet_blizzard_entertainment_blizzcon_2019","timestamp":"2019. november. 01. 20:02","title":"Brutális trailer és játékmenet: jön a Diablo 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aed5ff1-8d7f-4201-9fb9-6870545869e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Beto O'Rourke volt texasi képviselő bejelentette pénteken, hogy kiszáll az amerikai Demokrata Párt elnökjelöltségéért folyó versenyből.\r

","shortLead":"Beto O'Rourke volt texasi képviselő bejelentette pénteken, hogy kiszáll az amerikai Demokrata Párt elnökjelöltségéért...","id":"20191102_beto_orourke_demokrata_part_elnokvalasztas_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aed5ff1-8d7f-4201-9fb9-6870545869e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53aa5280-8f9a-4bd0-9a54-d5f19a30eaf5","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_beto_orourke_demokrata_part_elnokvalasztas_donald_trump","timestamp":"2019. november. 02. 12:32","title":"Eggyel kevesebb demokrata kihívója maradt Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5995370-f48f-499b-a295-8e697d99c45b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan hajtanak rá szabálytalanul a leállósávra, ráadásul száguldoznak benne.\r

","shortLead":"Sokan hajtanak rá szabálytalanul a leállósávra, ráadásul száguldoznak benne.\r

","id":"20191102_soforok_leallosav_baleset_leckeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5995370-f48f-499b-a295-8e697d99c45b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a66095d-124e-4591-ac16-86ec631e1221","keywords":null,"link":"/cegauto/20191102_soforok_leallosav_baleset_leckeztetes","timestamp":"2019. november. 02. 21:15","title":"Szabálytalankodó és leckéztetője rémületes csörtéjét vették videóra az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne tévessze meg a reggeli köd.","shortLead":"Ne tévessze meg a reggeli köd.","id":"20191103_Vasarnapi_ido_esernyo_nem_art_de_a_kabatot_otthon_hagyhatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f74d02-e773-46d8-a614-e91ed51bcf20","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Vasarnapi_ido_esernyo_nem_art_de_a_kabatot_otthon_hagyhatja","timestamp":"2019. november. 03. 08:48","title":"Vasárnapi idő: esernyő nem árt, de a kabátot otthon hagyhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"723f505b-0ea2-4f26-bc69-a148cb0efea8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"2017-től tart az építkezés.","shortLead":"2017-től tart az építkezés.","id":"20191102_2021re_kesz_a_Pannon_Park_nem_lesz_olcso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=723f505b-0ea2-4f26-bc69-a148cb0efea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f688700a-e293-4241-be44-336b3a6ec096","keywords":null,"link":"/kkv/20191102_2021re_kesz_a_Pannon_Park_nem_lesz_olcso","timestamp":"2019. november. 02. 10:03","title":"2021-re kész a Pannon Park, nem lesz olcsó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76205c8-253a-4975-af27-a9cc341981fc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Meghirdették a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) tarifákat.","shortLead":"Meghirdették a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) tarifákat.","id":"20191103_Elerhetoek_az_uj_kotelezo_gepjarmufelelossegbiztositasi_tarifak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f76205c8-253a-4975-af27-a9cc341981fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a6eb0a-c68a-4ec2-8386-71abaf966532","keywords":null,"link":"/cegauto/20191103_Elerhetoek_az_uj_kotelezo_gepjarmufelelossegbiztositasi_tarifak","timestamp":"2019. november. 03. 12:16","title":"Elérhetőek az új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a0bf1b7-c565-4de8-9391-4fb58398a5a3","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az egymás után gyártott Call of Dutyk után idén olyan játékkal tértek vissza a fejlesztők, melyben napjaink világpolitikai helyzete is előkerül. Az itteni bajt nem csak a Közel-Keletről beszivárgott terroristák okozzák, Oroszország is nyakig benne van. Kipróbáltuk a minden eddiginél látványosabb Modern Warfare-t.","shortLead":"Az egymás után gyártott Call of Dutyk után idén olyan játékkal tértek vissza a fejlesztők, melyben napjaink...","id":"20191101_call_of_duty_modern_warfare_2019_kritika_jatekteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a0bf1b7-c565-4de8-9391-4fb58398a5a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597e036e-6015-49d9-83ce-54d30bf73507","keywords":null,"link":"/tudomany/20191101_call_of_duty_modern_warfare_2019_kritika_jatekteszt","timestamp":"2019. november. 01. 16:00","title":"Az új Call of Duty végre olyan, amilyennek lennie kell: megrázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c73da9-0ef7-4ab4-99df-4719ad0c4e04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három autó ütközött Budapest XI. kerületében a rendőrök lezárták a kereszteződést, egy ember megsérült.","shortLead":"Három autó ütközött Budapest XI. kerületében a rendőrök lezárták a kereszteződést, egy ember megsérült.","id":"20191101_Harmas_karambol_volt_a_XI_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08c73da9-0ef7-4ab4-99df-4719ad0c4e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ea04a6-8c83-4a8a-ab4b-6f2da801d5e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_Harmas_karambol_volt_a_XI_keruletben","timestamp":"2019. november. 01. 20:45","title":"Hármas karambol volt a XI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]