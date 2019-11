Olaf Scholz német pénzügyminiszter úgy véli, el kell venni a jótékonysági intézményektől járó adó- és egyéb kedvezményeket azoktól a kluboktól és szervezetektől, amelyek csak férfiakat fogadnak be tagként. Ha a miniszter szándéka valóra válik, sport-, zenei és oktatási szervezetek százai kerülhetnek nehéz helyzetbe.

„Azok a szervezetek, amelyek nem fogadnak be nőtagokat, szerintem nem tekinthetők jótékonysági csoportoknak” – mondta a szociáldemokrata politikus a Bildt am Sonntag című lapnak. Hozzátette: azon lesz, hogy megváltoztassák azt a törvényt, amely a csak férfiaknak fenntartott klubok számára is lehetővé teszi a jótékonysági szervezeti státusz megszerzését.

Scholz a német szociáldemokrata párt társelnöke, s a másik társelnök, Klara Geywitz a napokban azt jelentette be, az a célja, hogy az SPD pártszervezeteiben a tisztségek felét a nők töltsék be.

2017-ben egy szövetségi bírósági határozat már elővetítette a változásokat: akkor az illetékes bíróság megállapította, hogy a nőket ok nélkül kizáró szabadkőműves páholyt nem lehet jótékonysági szervezetként besoroltatni. A német törvények szerint a jótékonysági szervezetek nem tartoznak az áfakörbe, s a tagok levonhatják az adójukból a befizetéseiket.