Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6972de02-1998-4f2b-8ce3-5cdf518db44f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A halálos áldozatok közül 26-an dél-koreai turisták voltak. ","shortLead":"A halálos áldozatok közül 26-an dél-koreai turisták voltak. ","id":"20191109_dunai_hajobaleset_megemlekezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6972de02-1998-4f2b-8ce3-5cdf518db44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60d4bb9-c278-4656-9d3e-946f501a8734","keywords":null,"link":"/elet/20191109_dunai_hajobaleset_megemlekezes","timestamp":"2019. november. 09. 18:48","title":"A 28 áldozatra emlékeztek, akik a Hableányon haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel 500 főt fogott el a rendőrség a hétvégi összesítés szerint.\r

\r

","shortLead":"Közel 500 főt fogott el a rendőrség a hétvégi összesítés szerint.\r

\r

","id":"20191111_Ot_ember_halt_meg_balesetben_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c3a049-f9f2-4dd5-ac4b-be8f7294bef6","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Ot_ember_halt_meg_balesetben_a_hetvegen","timestamp":"2019. november. 11. 06:09","title":"Öt ember halt meg balesetben a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6a4446-e4d4-4189-8e6f-c25be000d035","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schmidt Mária, Takaró Mihály, Ákos és Reviczky Gábor nevét is megemlítik a Népszava szerint.","shortLead":"Schmidt Mária, Takaró Mihály, Ákos és Reviczky Gábor nevét is megemlítik a Népszava szerint.","id":"20191111_Listazta_a_kormany_kiket_ajanlott_meghivni_a_rendszervaltas_megunneplesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e6a4446-e4d4-4189-8e6f-c25be000d035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf49eb9-48af-4878-9e3f-b8ac2b2eae7e","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Listazta_a_kormany_kiket_ajanlott_meghivni_a_rendszervaltas_megunneplesere","timestamp":"2019. november. 11. 08:52","title":"Listázta a kormány, kiket ajánlott meghívni a rendszerváltás megünneplésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321ed006-72d8-4e1b-bd3f-bb002a921479","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael visszaszolgáltat Jordániának két bérelt területet, miután Ammán nem hosszabbította meg - a két ország közötti béke jelképének számító - 25 évre szóló bérlet hatályát.","shortLead":"Izrael visszaszolgáltat Jordániának két bérelt területet, miután Ammán nem hosszabbította meg - a két ország közötti...","id":"20191109_Izrael_visszaszolgaltat_Jordanianak_ket_berelt_teruletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=321ed006-72d8-4e1b-bd3f-bb002a921479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a0e5b1-18e5-4048-84db-afbbb8916b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Izrael_visszaszolgaltat_Jordanianak_ket_berelt_teruletet","timestamp":"2019. november. 09. 20:55","title":"Izrael visszaad Jordániának két bérelt területet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb44f48e-ce7c-41f5-9394-a1f39763cf22","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az osztrák Zöld párt kész tárgyalni közös kormányalakításról a konzervatív Néppárttal – jelentette be vasárnap Werner Kogler pártelnök.","shortLead":"Az osztrák Zöld párt kész tárgyalni közös kormányalakításról a konzervatív Néppárttal – jelentette be vasárnap Werner...","id":"20191110_sebastian_kurz_werner_kogler_zoltek_koalicios_megallapodas_osztrak_kormanyalakitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb44f48e-ce7c-41f5-9394-a1f39763cf22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59aceb0a-61d2-4e75-9141-7e7b20626db7","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_sebastian_kurz_werner_kogler_zoltek_koalicios_megallapodas_osztrak_kormanyalakitas","timestamp":"2019. november. 10. 19:35","title":"A zöldek segíthetnek kormányt alakítani Kurznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab057287-20af-4ff4-8436-9b9ec15696c2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Izraeli Műszaki Egyetem (Technion) diákjai kifejlesztettek egy új technológiát, amellyel méhek közreműködése nélkül készítettek mézet egy genetikailag módosított baktérium felhasználásával.","shortLead":"Az Izraeli Műszaki Egyetem (Technion) diákjai kifejlesztettek egy új technológiát, amellyel méhek közreműködése nélkül...","id":"20191109_vegan_mez_mehek_nelkul_technion_izrael_igem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab057287-20af-4ff4-8436-9b9ec15696c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f11627-18b3-4f31-906a-88332f802d8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_vegan_mez_mehek_nelkul_technion_izrael_igem","timestamp":"2019. november. 09. 17:03","title":"Néhány egyetemista rájött, hogyan lehet mézet készíteni méhek nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mi győzte meg a befektetőket a Facebook korai növekedése idején? Eric Ries Szilícium-völgyi vállalkozó és író eszmefuttatása a legfontosabb nem bizonyított feltételezésekről.","shortLead":"Mi győzte meg a befektetőket a Facebook korai növekedése idején? Eric Ries Szilícium-völgyi vállalkozó és író...","id":"20191110_Hogyan_tudott_a_Facebook_annyi_penzt_osszekanalazni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7133f7-066f-4f0d-b1b7-eae16a1be320","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191110_Hogyan_tudott_a_Facebook_annyi_penzt_osszekanalazni","timestamp":"2019. november. 10. 19:15","title":"Hogyan tudott a Facebook annyi pénzt összekanalazni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagy pénzt nyert játékosok kitölthetnek egy önkéntes kérdőívet, amiben elmondhatják, hogyan nyertek. Sok érdekesség van válaszokban. ","shortLead":"A nagy pénzt nyert játékosok kitölthetnek egy önkéntes kérdőívet, amiben elmondhatják, hogyan nyertek. Sok érdekesség...","id":"20191109_Ilyen_a_legutobb_lotto_otos_nyertesenek_profilkepe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cab5c75-13b8-4d98-91d6-eff8a444be1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191109_Ilyen_a_legutobb_lotto_otos_nyertesenek_profilkepe","timestamp":"2019. november. 09. 15:14","title":"Ilyen a legutóbbi lottó ötös nyertesének profilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]