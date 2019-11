Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"355f4f70-bb47-4b97-9516-a7da3dcc4fbf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A három nagy prémiumgyártó közül kettő tavalyhoz képest javítani tudott az idei eladási mutatóin.","shortLead":"A három nagy prémiumgyártó közül kettő tavalyhoz képest javítani tudott az idei eladási mutatóin.","id":"20191114_hogy_all_az_audi_a_bmw_es_a_mercedes_csataja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=355f4f70-bb47-4b97-9516-a7da3dcc4fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1cb907-391f-4636-9311-e7d47f3366f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_hogy_all_az_audi_a_bmw_es_a_mercedes_csataja","timestamp":"2019. november. 14. 11:21","title":"Hogy áll az Audi, a BMW és a Mercedes csatája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38fdaa5-27f0-4fdd-b59f-a1cd8321c516","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárják a Puskás Aréna környékét péntek délután 3-tól, az Erzsébet híd és a Nagykörút is beállhat emiatt. ","shortLead":"Lezárják a Puskás Aréna környékét péntek délután 3-tól, az Erzsébet híd és a Nagykörút is beállhat emiatt. ","id":"20191114_Ujabb_apokalipszis_Budapesten_most_a_Puskas_Arena_megnyitasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a38fdaa5-27f0-4fdd-b59f-a1cd8321c516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc23192-e60a-4b53-aef4-96cbcbe4fd3a","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Ujabb_apokalipszis_Budapesten_most_a_Puskas_Arena_megnyitasa_miatt","timestamp":"2019. november. 14. 17:07","title":"Újabb apokalipszis jön Budapesten, most a Puskás Aréna megnyitása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8560c57a-d46e-4bca-bd49-c72d789cfd15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Régi jó barátjának\" nevezte a török államfőt Donald Trump amerikai elnök, aki szerda délután a Fehér Házban fogadta Recep Tayyip Erdogant.","shortLead":"\"Régi jó barátjának\" nevezte a török államfőt Donald Trump amerikai elnök, aki szerda délután a Fehér Házban fogadta...","id":"20191113_Trump_Erdogannak_Regi_jo_baratom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8560c57a-d46e-4bca-bd49-c72d789cfd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a234c62f-3969-4ef0-80ee-9c9e6f2d3262","keywords":null,"link":"/vilag/20191113_Trump_Erdogannak_Regi_jo_baratom","timestamp":"2019. november. 13. 20:51","title":"Trump Erdogannak: Régi jó barátom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Váradi József szerint a hagyományos légitársaságok felelősek a környezetszennyezésért, a nyugat-európaiak pedig arrogánsak a kérdésben. ","shortLead":"Váradi József szerint a hagyományos légitársaságok felelősek a környezetszennyezésért, a nyugat-európaiak pedig...","id":"20191114_wizz_air_varadi_jozsef_lufthansa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f760f4c0-96c8-4c0a-b964-dd67e3caa053","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_wizz_air_varadi_jozsef_lufthansa","timestamp":"2019. november. 14. 14:44","title":"Keményen nekiment a Wizz Air vezérigazgatója a Lufthansának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d978f5-29dc-4d6f-8eff-eac4e7d3e1bf","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol, a francia és a cseh labdarúgó-válogatott kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra.\r

","shortLead":"Az angol, a francia és a cseh labdarúgó-válogatott kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra.\r

","id":"20191115_foci_eb_selejtezok_ujabb_kijuto_valogatottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06d978f5-29dc-4d6f-8eff-eac4e7d3e1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818c0603-61ea-4c7a-a786-9b44ffb948b0","keywords":null,"link":"/sport/20191115_foci_eb_selejtezok_ujabb_kijuto_valogatottak","timestamp":"2019. november. 15. 07:38","title":"Mészároltak az angolok és a portugálok – megvannak az újabb Eb-résztvevők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb15aedc-0f73-4872-b015-ff66945e4c08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új tulajdonossal gyarapodott a Mészáros Lőrinc tőzsdén kívüli cégeinek jelentős részét összefogó Talentis Group Zrt.","shortLead":"Új tulajdonossal gyarapodott a Mészáros Lőrinc tőzsdén kívüli cégeinek jelentős részét összefogó Talentis Group Zrt.","id":"20191115_Uj_tarsa_van_Meszaroseknak_be_is_szallt_a_csaladi_vallalkozasba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb15aedc-0f73-4872-b015-ff66945e4c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fe33cb-69b2-4f32-abad-1d762a721f04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_Uj_tarsa_van_Meszaroseknak_be_is_szallt_a_csaladi_vallalkozasba","timestamp":"2019. november. 15. 16:42","title":"Új társa van Mészároséknak, be is szállt a családi vállalkozásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37decf98-557b-479e-9507-125f5b9f0d5b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi húsklopfolóval verte fejbe a lányt, majd egy sátorban többször is megerőszakolta. Az ítélet nem jogerős. ","shortLead":"A férfi húsklopfolóval verte fejbe a lányt, majd egy sátorban többször is megerőszakolta. Az ítélet nem jogerős. ","id":"20191114_13_ev_fegyhazat_kapott_egy_ferfi_aki_tobbszor_megeroszakolt_egy_lanyt_Oroszlany_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37decf98-557b-479e-9507-125f5b9f0d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e41cab-dc8c-4582-b514-54d00114e5e9","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_13_ev_fegyhazat_kapott_egy_ferfi_aki_tobbszor_megeroszakolt_egy_lanyt_Oroszlany_mellett","timestamp":"2019. november. 14. 18:33","title":"13 év fegyházat kapott egy férfi, aki többször megerőszakolt egy lányt Oroszlány mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24250fe-2705-46fb-aeb1-e00c85110b42","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tévén fogja követni a Puskás Aréna megnyitását Vitray Tamás, aki reméli, az új létesítmény hozzájárul ahhoz, hogy a magyar válogatott ismét emelkedő pályára álljon. Ki volt a legnagyobb zseni, akit a pályán látott, milyen volt élőben látni Puskást? A legendás tévést kérdeztük a megnyitó előtti órákban.","shortLead":"Tévén fogja követni a Puskás Aréna megnyitását Vitray Tamás, aki reméli, az új létesítmény hozzájárul ahhoz...","id":"20191115_Vitray_Tamas_a_stadionavatorol_Haza_akkor_ter_a_magyar_valogatott_ha_elkezd_nyerni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f24250fe-2705-46fb-aeb1-e00c85110b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e43f4b-495b-4902-87da-b75e18ef425a","keywords":null,"link":"/360/20191115_Vitray_Tamas_a_stadionavatorol_Haza_akkor_ter_a_magyar_valogatott_ha_elkezd_nyerni","timestamp":"2019. november. 15. 14:10","title":"Vitray Tamás a stadionavatóról: Haza akkor tér a magyar válogatott, ha elkezd nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]