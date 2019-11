Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt a bíróság három férfit egy rablógyilkosság miatt.","shortLead":"Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt a bíróság három férfit egy rablógyilkosság miatt.","id":"20191120_tata_rablas_gyilkossag_birosag_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd401753-24ae-4b6d-8a16-e70a65dde4a0","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_tata_rablas_gyilkossag_birosag_itelet","timestamp":"2019. november. 20. 11:42","title":"Tényleges életfogytiglant kapott egy rablógyilkos, két társa legkorábban 25-30 év múlva szabadulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ac6434-9ea0-4949-816d-a9039930d68f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagykarácsonyi Mikulásházban csaptak fel a lángok.","shortLead":"A nagykarácsonyi Mikulásházban csaptak fel a lángok.","id":"20191119_Kigyulladt_a_telapo_dolgozoszobaja_a_sarbogardi_tuzoltok_oltottak_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4ac6434-9ea0-4949-816d-a9039930d68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5366ce63-f869-4bde-8419-2b70308fd59f","keywords":null,"link":"/elet/20191119_Kigyulladt_a_telapo_dolgozoszobaja_a_sarbogardi_tuzoltok_oltottak_el","timestamp":"2019. november. 19. 17:31","title":"Kigyulladt a télapó dolgozószobája, a sárbogárdi tűzoltók oltották el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711b39a2-661a-464f-87ef-1ddf0b4303d8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A repülő, ásó, kúszó, mászó bogarak rendkívüli sokszínűségüket és elterjedésüket nagyrészt génjeiknek köszönhetik, melyeket egykor mikrobáktól \"loptak\" – tájékoztatott egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"A repülő, ásó, kúszó, mászó bogarak rendkívüli sokszínűségüket és elterjedésüket nagyrészt génjeiknek köszönhetik...","id":"20191121_bogarak_elterjedese_sokfeleseg_genetika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=711b39a2-661a-464f-87ef-1ddf0b4303d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef6c7c3-cd17-44b4-8fce-6df535e99f90","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_bogarak_elterjedese_sokfeleseg_genetika","timestamp":"2019. november. 21. 14:03","title":"Lopott génekkel váltak a bogarak az állatvilág sztárjaivá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0970ebd1-4707-4c1a-93af-acd679a86065","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A válogatott játékosai önkritikusan értékeltek az Eb-selejtező után.","shortLead":"A válogatott játékosai önkritikusan értékeltek az Eb-selejtező után.","id":"20191120_Sallai_ot_pontos_passzunk_nem_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0970ebd1-4707-4c1a-93af-acd679a86065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e5d69d-1762-4f81-918f-1dc6d037dd98","keywords":null,"link":"/sport/20191120_Sallai_ot_pontos_passzunk_nem_volt","timestamp":"2019. november. 20. 05:13","title":"Sallai: öt pontos passzunk nem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf4d890-0067-478b-9002-8d69a3c4286f","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Sokszor hallható üzleti körökben, hogy az EU egyik legkedveltebb helyszínei adózás szempontjából Málta és Ciprus – de vajon miben is különböznek a szigetországok a magyar szabályozástól? 