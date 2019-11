Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfe8b933-63fd-411e-8d7f-35172268d4b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy apára és a fiára csaptak le a budapesti rendőrök, a gyanú szerint kábítószert adtak el több embernek. A nyomozók 19,5 millió értékű marihuánát foglaltak le a lakásukon.","shortLead":"Egy apára és a fiára csaptak le a budapesti rendőrök, a gyanú szerint kábítószert adtak el több embernek. A nyomozók...","id":"20191122_Apa_es_fia_arulta_a_drogot_a_lakasukrol_65_kilo_marihuanat_talaltak_naluk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfe8b933-63fd-411e-8d7f-35172268d4b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2743e4de-65a3-4120-8f76-cf70488b76ae","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Apa_es_fia_arulta_a_drogot_a_lakasukrol_65_kilo_marihuanat_talaltak_naluk","timestamp":"2019. november. 22. 10:57","title":"Egy apa és a fia otthon árulták a drogot, 6,5 kiló fűvel buktak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf4c0f0-2562-43bd-afb2-d46dd63a68ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest 2023-ban rendezne atlétikai világbajnokságot. A rendezés jogát elnyerte a város, stadion még nincs. A kerület új, ellenzéki polgármestere, Baranyi Krisztina elmondta, mi kell ahhoz, hogy Ferencváros megadja az engedélyt a stadion megépítésére.","shortLead":"Budapest 2023-ban rendezne atlétikai világbajnokságot. A rendezés jogát elnyerte a város, stadion még nincs. A kerület...","id":"20191122_Baranyi_Krisztina_elmondta_milyen_feltetelekkel_tamogatja_az_atletikai_stadion_epiteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abf4c0f0-2562-43bd-afb2-d46dd63a68ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17f8bdd-3817-494b-9210-89a805f8498c","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Baranyi_Krisztina_elmondta_milyen_feltetelekkel_tamogatja_az_atletikai_stadion_epiteset","timestamp":"2019. november. 22. 12:23","title":"Baranyi Krisztina elmondta, milyen feltételekkel támogatja az atlétikai stadion építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős torlódás alakult ki a Budapestre vezető oldalon. ","shortLead":"Jelentős torlódás alakult ki a Budapestre vezető oldalon. ","id":"20191121_m7_tomegkarambol_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c581e189-7e52-4f04-9e12-00c500aa91a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_m7_tomegkarambol_baleset","timestamp":"2019. november. 21. 07:24","title":"Tömegkarambol az M7-es bevezetőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb stadionépítésről szóló népszavazást kezdeményezne a Momentum, Putyin újabb EU-tagállam kilépéséről elmélkedik, felszámolják a tüntetést a hongkongi egyetemnél. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újabb stadionépítésről szóló népszavazást kezdeményezne a Momentum, Putyin újabb EU-tagállam kilépéséről elmélkedik...","id":"20191121_Radar360_Karacsony_nem_fel_a_haborutol_Tusk_kizarassal_fenyeget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96eaa157-1ce7-442a-b44c-51b160b1d61c","keywords":null,"link":"/360/20191121_Radar360_Karacsony_nem_fel_a_haborutol_Tusk_kizarassal_fenyeget","timestamp":"2019. november. 21. 08:00","title":"Radar360: Karácsony nem fél a háborútól, Tusk kizárással fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b7401f-2f53-4514-9c42-89c1c667a275","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatói és az oktatói kiválósági rangsorban is első lett az ELTE. ","shortLead":"A hallgatói és az oktatói kiválósági rangsorban is első lett az ELTE. ","id":"20191122_Megint_az_ELTE_vezeti_a_HVG_egyetemi_rangsorat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7b7401f-2f53-4514-9c42-89c1c667a275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691c7b5a-fdd1-4634-850d-11ec8aab5e06","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Megint_az_ELTE_vezeti_a_HVG_egyetemi_rangsorat","timestamp":"2019. november. 22. 04:00","title":"Megint az ELTE vezeti a HVG egyetemi rangsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcadd08f-71a4-41bb-9c47-76254798e520","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orbán Viktor vejének eliosbeli üzlettársa is közreműködött abban az üzletben, amellyel hongkongi kézbe került a pesti Belváros egy nagyon különleges épülete.","shortLead":"Orbán Viktor vejének eliosbeli üzlettársa is közreműködött abban az üzletben, amellyel hongkongi kézbe került a pesti...","id":"20191120_STNDL12_Ingatlan_Rakosibunker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcadd08f-71a4-41bb-9c47-76254798e520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6179bf2c-5a20-4a58-814f-5e135ce46b98","keywords":null,"link":"/360/20191120_STNDL12_Ingatlan_Rakosibunker","timestamp":"2019. november. 20. 14:01","title":"A hongkongiak már Rákosi atombunkerében vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a377d0-2a07-4761-baf7-1a6bd8af2811","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre biztosabb, hogy az űrből jött az élet.","shortLead":"Egyre biztosabb, hogy az űrből jött az élet.","id":"20191122_Cukrot_talalt_a_NASA_osi_meteoritokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71a377d0-2a07-4761-baf7-1a6bd8af2811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0472657e-1d08-43cc-a897-b2da554d6ff0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_Cukrot_talalt_a_NASA_osi_meteoritokban","timestamp":"2019. november. 22. 09:31","title":"Cukrot talált a NASA ősi meteoritokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e3d8976-0837-4d0a-829a-1a9dbba53132","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki megtűr néhány reklámot, az mobilján és számítógépén is ingyenesen használhatja az Amazon online zenehallgatós szolgáltatását.","shortLead":"Aki megtűr néhány reklámot, az mobilján és számítógépén is ingyenesen használhatja az Amazon online zenehallgatós...","id":"20191120_amazon_music_streaming_zeneszolgaltas_ingyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e3d8976-0837-4d0a-829a-1a9dbba53132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a2177f-9261-4d81-ba07-4f163977af76","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_amazon_music_streaming_zeneszolgaltas_ingyen","timestamp":"2019. november. 20. 19:03","title":"Ingyen hallgathat zenét számítógépén és telefonján, csak be kell regisztrálnia az Amazonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]