Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68bc3d2d-3961-4d4f-8b16-228ae73e7384","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Political Capital elemzése szerint könnyen lehet, hogy a korábbi változtatások most már nem a kormánypártnak kedveznek.","shortLead":"A Political Capital elemzése szerint könnyen lehet, hogy a korábbi változtatások most már nem a kormánypártnak...","id":"20191122_Akkor_valtoztatjak_meg_a_valasztasi_rendszert_ha_az_nem_kedvez_a_Fidesznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68bc3d2d-3961-4d4f-8b16-228ae73e7384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fd96cc-fd74-4e59-8873-74f1e835e3bb","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Akkor_valtoztatjak_meg_a_valasztasi_rendszert_ha_az_nem_kedvez_a_Fidesznek","timestamp":"2019. november. 22. 16:16","title":"Akkor változtatják meg a választási rendszert, ha az nem kedvez a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor visszavont biztosjelöltje a Twitteren adott hangot örömének az EJEB ítéletének egy része miatt.\r

\r

","shortLead":"Orbán Viktor visszavont biztosjelöltje a Twitteren adott hangot örömének az EJEB ítéletének egy része miatt.\r

\r

","id":"20191121_Trocsanyi_orul_a_magyar_kormanyt_elitelo_strasbourgi_iteletnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5d4ccf-355d-41a4-8de9-e19622b9da84","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Trocsanyi_orul_a_magyar_kormanyt_elitelo_strasbourgi_iteletnek","timestamp":"2019. november. 21. 14:59","title":"Trócsányi megtalálta, minek lehet örülni a magyar kormányt elítélő strasbourgi ítéletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14e5174-4c33-47d6-8acf-8e8fdda9baad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hibernált állapotba kerülve műtöttek meg egy élő embert egy kísérleti beavatkozás részeként. A hibernáció révén – elviekben – olyan sérülések is kezelhetők, melyek más esetben valószínűleg halállal végződnének.","shortLead":"Hibernált állapotba kerülve műtöttek meg egy élő embert egy kísérleti beavatkozás részeként. A hibernáció révén –...","id":"20191122_operacio_mutat_hibernacio_testhomerseklet_lehutese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a14e5174-4c33-47d6-8acf-8e8fdda9baad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a453324b-f3d7-47d4-8699-57ddb4adb52f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_operacio_mutat_hibernacio_testhomerseklet_lehutese","timestamp":"2019. november. 22. 08:33","title":"Először történt olyan, hogy egy beteget hibernáltak műtét közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Százezer forint pénzbüntetésre ítélték Kovács Gergelyt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnökét, a párt Sorospénz-sorozatának készítése és birtoklása miatt.","shortLead":"Százezer forint pénzbüntetésre ítélték Kovács Gergelyt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnökét, a párt...","id":"20191121_Megbuntette_a_NAV_a_Ketfarku_Kutya_Part_elnoket_a_Sorospenzek_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"653f4bb7-8c08-4eeb-8795-51f23e47af2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Megbuntette_a_NAV_a_Ketfarku_Kutya_Part_elnoket_a_Sorospenzek_miatt","timestamp":"2019. november. 21. 13:52","title":"Megbüntette a NAV a Kétfarkú Kutya Párt elnökét a \"Sorospénzek\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hóhérok már meghirdetett előadásai elmaradnak, de más változásokat is bejelentett a színház.","shortLead":"A Hóhérok már meghirdetett előadásai elmaradnak, de más változásokat is bejelentett a színház.","id":"20191121_gothar_peter_katona_jozsef_szinhaz_musor_hoherok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70901333-2371-4505-ae5f-6e90234dd8ce","keywords":null,"link":"/kultura/20191121_gothar_peter_katona_jozsef_szinhaz_musor_hoherok","timestamp":"2019. november. 21. 13:58","title":"Leveszi Gothár rendezését a Katona a műsoráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e767346-ed78-464a-8fe1-f1ad30f6957c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a balesetet is csak a videó miatt lehet elhinni.","shortLead":"Ezt a balesetet is csak a videó miatt lehet elhinni.","id":"20191121_Video_Beszakadt_az_ut_a_teherauto_alatt_a_kovetkezo_kocsit_meg_elnyelte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e767346-ed78-464a-8fe1-f1ad30f6957c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882022be-7995-4e86-9e90-92de6c5a2507","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_Video_Beszakadt_az_ut_a_teherauto_alatt_a_kovetkezo_kocsit_meg_elnyelte","timestamp":"2019. november. 21. 16:24","title":"Videó: Beszakadt az út a teherautó alatt, el is nyelte a következő kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f943e5-4651-40d8-b8c0-1e775548c636","c_author":"Domány András","category":"360","description":"A magyar országgyűlés e heti programját végignézve komolyan kételkedem abban, hogy parlamentnek lehet-e még nevezni. Inkább olyan törvénygyár, amelyben senki nem figyel oda, mi jön ki a folyamat végén.","shortLead":"A magyar országgyűlés e heti programját végignézve komolyan kételkedem abban, hogy parlamentnek lehet-e még nevezni...","id":"20191122_parlamenti_munka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58f943e5-4651-40d8-b8c0-1e775548c636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429e7562-1ac1-4d98-b749-07f4522706d4","keywords":null,"link":"/360/20191122_parlamenti_munka","timestamp":"2019. november. 22. 15:10","title":"Csoda lenne, ha a parlamenti képviselők tudnák, hogy mit csinálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Változik a menetrend december 15-től. Éjszakai vonat jár hétvégente Budapest és Esztergom között, Győrből félórával gyorsabban lehet eljutni a Balatonra, lesz olyan vonat, amely nem áll meg sehol Szeged és Budapest között, egy megállóhelyet megszüntetnek, máshol pedig buszokat is indít a MÁV.","shortLead":"Változik a menetrend december 15-től. Éjszakai vonat jár hétvégente Budapest és Esztergom között, Győrből félórával...","id":"20191122_mav_menetrend_vonatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2526fff6-3946-4840-b7a7-8ad353fa084d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_mav_menetrend_vonatok","timestamp":"2019. november. 22. 11:06","title":"Éjszakai vonatokat és buszokat is indít a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]