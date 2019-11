Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szombatra hajnalra fagypont közelébe csökkenhet a hőmérséklet.","shortLead":"Szombatra hajnalra fagypont közelébe csökkenhet a hőmérséklet.","id":"20191121_Szaraz_napos_de_csipos_lesz_a_hetvege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81bb4cd-b7d6-4093-8f7b-81f417626b6b","keywords":null,"link":"/elet/20191121_Szaraz_napos_de_csipos_lesz_a_hetvege","timestamp":"2019. november. 21. 16:50","title":"Száraz, napos, de csípős lesz a hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) fellebbviteli fóruma, a Nagykamara is úgy látta, a magyar állam megsértette a menekülők jogait, 5000 eurós kártérítést ítélt meg két sértettnek fejenként, ezzel pont került a 2017-es ítélet végére. ","shortLead":"Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) fellebbviteli fóruma, a Nagykamara is úgy látta, a magyar állam megsértette...","id":"20191121_Vegleges_a_magyar_allam_karteritest_kell_fizessen_ket_tranzitzonaba_zart_ferfinek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739aaa1c-b4d0-4c96-b1fe-c5c45c7581e1","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Vegleges_a_magyar_allam_karteritest_kell_fizessen_ket_tranzitzonaba_zart_ferfinek","timestamp":"2019. november. 21. 14:34","title":"Végleges: a magyar állam kártérítést kell fizessen két tranzitzónába zárt férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73072cc4-d6e3-4a73-903f-6b42239cf988","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan eltemetett gyerekek maradványaira bukkantak Ecuador közelében a régészek, akik fejét más gyermekek koponyájából készült sisak borította. A szakértők egyelőre találgatnak.","shortLead":"Olyan eltemetett gyerekek maradványaira bukkantak Ecuador közelében a régészek, akik fejét más gyermekek koponyájából...","id":"20191122_temetkezes_koponya_sisak_gyermekek_foldi_maradvany_ecuador_salango_regesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73072cc4-d6e3-4a73-903f-6b42239cf988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e55c3a-fe4b-46b4-9407-52b589ce2c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_temetkezes_koponya_sisak_gyermekek_foldi_maradvany_ecuador_salango_regesz","timestamp":"2019. november. 22. 20:03","title":"Bizarr gyerektemetkezési szokásra bukkantak a régészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70f220a-ade6-4502-8e37-ea31081ea812","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szokásos országjelentést készítik, húszan érkeztek, már tájékozódnak.","shortLead":"A szokásos országjelentést készítik, húszan érkeztek, már tájékozódnak.","id":"20191121_tenyfeltaro_csoport_brusszel_orszagjelentes_legfobb_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e70f220a-ade6-4502-8e37-ea31081ea812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c5510c-872c-46a6-b844-755f46d2c3ab","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_tenyfeltaro_csoport_brusszel_orszagjelentes_legfobb_ugyeszseg","timestamp":"2019. november. 21. 21:53","title":"Tényfeltáró csoport érkezett Brüsszelből Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a7cf17-be8c-4de5-9425-23eb08292ac9","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Egy legendás pszichiáter, Goldschmidt Dénes olyan demokratikus intézményt működtetett 1958-tól a nyugati határnál, amelyben mindenki szabadon létezett, gyógyult, alkotott, és kimondhatott bármit. Nemrég azonban kiderült, hogy a mikrodemokráciának ára volt: az intézményvezető a betegekről, orvosokról rendszeresen jelentett az állambiztonságnak. \r

\r

","shortLead":"Egy legendás pszichiáter, Goldschmidt Dénes olyan demokratikus intézményt működtetett 1958-tól a nyugati határnál...","id":"20191121_Racsok_mogott_mukodott_a_Kadarkor_legszabadabb_helye__igaz_a_vezetoje_besugo_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26a7cf17-be8c-4de5-9425-23eb08292ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8474843e-fcd3-42e7-808d-8ab325e861d5","keywords":null,"link":"/kultura/20191121_Racsok_mogott_mukodott_a_Kadarkor_legszabadabb_helye__igaz_a_vezetoje_besugo_volt","timestamp":"2019. november. 21. 20:00","title":"Rácsok mögött működött a Kádár-kor legszabadabb helye – a vezetője besúgó volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Kockázatos, sőt potenciálisan komoly veszteséget hordozó eszközként tartják számon Mészáros Lőrinc tőzsdei holdingjában a Mátrai Erőművet – amelynek megvásárlásáról épp most kezdett tárgyalni a magyar állam. Mészárosék amúgy bagóért vették a céget anno, az árát pedig már kamatostul kivették a tartalékból.","shortLead":"Kockázatos, sőt potenciálisan komoly veszteséget hordozó eszközként tartják számon Mészáros Lőrinc tőzsdei holdingjában...","id":"20191122_matrai_eromu_opus_meszaros_mvm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1e9a4a-5189-4325-8823-8b09526ff248","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_matrai_eromu_opus_meszaros_mvm","timestamp":"2019. november. 22. 13:15","title":"Mátrai Erőmű: az állam sokat veszíthet, de Mészáros Lőrinc már biztosan nyert rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de20b4ab-5fc3-49bc-a618-0eab43b689c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szlovák hatóságok körözték a járművet.","shortLead":"A szlovák hatóságok körözték a járművet.","id":"20191123_Lopott_luxus_Mercedes_akadt_fenn_Beregsuranynal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de20b4ab-5fc3-49bc-a618-0eab43b689c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ecb73d-79f4-48e5-a892-99927c11ab82","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Lopott_luxus_Mercedes_akadt_fenn_Beregsuranynal","timestamp":"2019. november. 23. 09:42","title":"Lopott luxus Mercedes akadt fenn Beregsuránynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd6f453-50c8-486f-910c-28639d77a34a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az incidensben szerencsére senki sem sérült meg.","shortLead":"Az incidensben szerencsére senki sem sérült meg.","id":"20191122_repulo_robbanas_hajtomu_philippine_airlines_kenyszerleszallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bd6f453-50c8-486f-910c-28639d77a34a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16fe47f-d326-4e45-9842-3793b7f2efd7","keywords":null,"link":"/elet/20191122_repulo_robbanas_hajtomu_philippine_airlines_kenyszerleszallas","timestamp":"2019. november. 22. 17:45","title":"„Lángnyelvek csaptak ki a hajtóműből” – rémisztő videó készült a Philippine Airlines gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]