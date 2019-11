Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b4a04a4-f1a6-4d46-bb66-4590943554e9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az álompár szakítása után a Duma Aktuál stand-uposai áttekintik, hogyan jutottak el a válásig Rogánék. Mit tett a miniszter, ami durvább, mint Borkai yachtozása, ha tőle elváltak, a győri polgármestertől nem? ","shortLead":"Az álompár szakítása után a Duma Aktuál stand-uposai áttekintik, hogyan jutottak el a válásig Rogánék. Mit tett...","id":"20191122_Igy_tette_a_hazassag_Harry_Potterbol_Voldemortta_Rogan_Antalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b4a04a4-f1a6-4d46-bb66-4590943554e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5fb2ff-7427-4097-8b77-0989f051ece0","keywords":null,"link":"/360/20191122_Igy_tette_a_hazassag_Harry_Potterbol_Voldemortta_Rogan_Antalt","timestamp":"2019. november. 22. 13:00","title":"12 év házasság: Így lett Harry Potterből Voldemort Rogán Antal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A mentő árokba rohant, a teherautó pedig felfordult az úton.","shortLead":"A mentő árokba rohant, a teherautó pedig felfordult az úton.","id":"20191122_Mentoauto_es_teherauto_szenvedett_kozos_balesetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600db883-3fba-4a40-8ab6-5d45eb908b6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191122_Mentoauto_es_teherauto_szenvedett_kozos_balesetet","timestamp":"2019. november. 22. 16:22","title":"Mentőautó és teherautó szenvedett közös balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402afff0-fc1d-4b5b-a14a-b139592a1ecb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Vásárhelyi János éveken át molesztálta a rá bízott gyerekeket, amiért jogerősen 8 év fegyházat kapott 2019-ben. Budapest 2015-ben kitüntette őt a Bárczy István díjjal, amit most Karácsony Gergely főpolgármester elvenne tőle a következő testületi ülésre beterjesztett javaslatával - tudta meg a hvg.hu. ","shortLead":"Vásárhelyi János éveken át molesztálta a rá bízott gyerekeket, amiért jogerősen 8 év fegyházat kapott 2019-ben...","id":"20191122_Karacsony_megfosztana_fovarosi_kituntetesetol_a_bicskei_gyermekotthon_molesztalo_igazgatojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=402afff0-fc1d-4b5b-a14a-b139592a1ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7fb93d-dfb0-4f17-ac2e-f89c9a3fa386","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Karacsony_megfosztana_fovarosi_kituntetesetol_a_bicskei_gyermekotthon_molesztalo_igazgatojat","timestamp":"2019. november. 22. 19:11","title":"Karácsony megfosztaná kitüntetésétől a bicskei gyermekotthon elítélt igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google és a Twitter után a Facebook is szigorítani készül a politikai hirdetésekre vonatkozó szabályzatát. Igaz, minimálisan.","shortLead":"A Google és a Twitter után a Facebook is szigorítani készül a politikai hirdetésekre vonatkozó szabályzatát. Igaz...","id":"20191122_facebook_politikai_hirdetes_google_twitter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4accea1-fb4d-4727-ae67-7e3e6446b746","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_facebook_politikai_hirdetes_google_twitter","timestamp":"2019. november. 22. 17:03","title":"Egy picit mégis beintene a politikusoknak a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c896d92-0d08-4391-ac7b-cc395125857c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szekrény mögé rejtett ajtó titkát a kerület alpolgármestere árulta el.","shortLead":"A szekrény mögé rejtett ajtó titkát a kerület alpolgármestere árulta el.","id":"20191122_Kiderult_mire_szolgal_a_IX_keruleti_polgarmesteri_iroda_atjaroja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c896d92-0d08-4391-ac7b-cc395125857c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e2d3c0-67c3-46f2-b383-e353c0f99288","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Kiderult_mire_szolgal_a_IX_keruleti_polgarmesteri_iroda_atjaroja","timestamp":"2019. november. 22. 18:05","title":"Kiderült, mire szolgál a IX. kerületi polgármesteri iroda átjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a73e629-5670-4138-bfa2-376dc9129d19","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Great Wall kínai és a BMW német cég közösen gyárt autókat Kínában.","shortLead":"A Great Wall kínai és a BMW német cég közösen gyárt autókat Kínában.","id":"20191123_Mostantol_kinai_a_Mini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a73e629-5670-4138-bfa2-376dc9129d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcea94f-d9cb-4100-81ad-29238895a0d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Mostantol_kinai_a_Mini","timestamp":"2019. november. 23. 08:55","title":"Mostantól kínai is a Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0176e56-20dd-42c3-b9c1-3345acbc7477","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Napok óta fodrozza a hazai közélet amúgy sem tükörsima vízfelületét egy popdal. Pontosabban egy rockballada. Még pontosabban: egy rockballada és annak a megítélése. Az mellékkérdés, de valójában egyáltalán nem mellékes, hogy kellene-e, szabadna-e ilyen köröket futni egy dal körül, mármint olyanokat, amilyeneket a hazai közélet fut az Ismerős Arcok együttes Nélküled című száma miatt.","shortLead":"Napok óta fodrozza a hazai közélet amúgy sem tükörsima vízfelületét egy popdal. Pontosabban egy rockballada. Még...","id":"201947_stadiongiccs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0176e56-20dd-42c3-b9c1-3345acbc7477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e696f44f-058c-459d-8a2b-4ff0084ccaf5","keywords":null,"link":"/360/201947_stadiongiccs","timestamp":"2019. november. 22. 09:30","title":"Németh Róbert: Mi a baj tehát a Nélküleddel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A telefonbeszélgetéseket az RTL mutatta be. Az egyiken 10 millió forintról beszélnek, amit a képekért kér valaki.","shortLead":"A telefonbeszélgetéseket az RTL mutatta be. Az egyiken 10 millió forintról beszélnek, amit a képekért kér valaki.","id":"20191123_borkai_zsolt_szexbotrany_rakosfalvy_zoltan_hangfelvetel_poczik_jozsef","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048446c6-aec6-4d6f-a83b-3e414b91d043","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_borkai_zsolt_szexbotrany_rakosfalvy_zoltan_hangfelvetel_poczik_jozsef","timestamp":"2019. november. 23. 20:50","title":"Tovább gyűrűzik a Borkai-botrány, érdekes hangfelvételek kerültek elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]