[{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És a befektetés egy év alatt majdnem meg is térült.","shortLead":"És a befektetés egy év alatt majdnem meg is térült.","id":"20191202_matrai_eromu_meszaros_lorinc_opus_mvm_reszvenycsomag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2855920-c51c-453f-8709-ffc9b1a00cd1","keywords":null,"link":"/kkv/20191202_matrai_eromu_meszaros_lorinc_opus_mvm_reszvenycsomag","timestamp":"2019. december. 02. 07:45","title":"11 milliárd forintért kerülhetett Mészároshoz a Mátrai Erőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c050a9-a49b-438f-a511-7217b532fa64","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokat pletykáltak a koncertről, végül júliusban láthatja őket a magyar közönség. \r

","shortLead":"Sokat pletykáltak a koncertről, végül júliusban láthatja őket a magyar közönség. \r

","id":"20191202_Jon_a_Pearl_Jam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36c050a9-a49b-438f-a511-7217b532fa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e03ab1d-721f-4220-abf8-5535ee513b21","keywords":null,"link":"/kultura/20191202_Jon_a_Pearl_Jam","timestamp":"2019. december. 02. 11:07","title":"Jön a Pearl Jam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e1e604-e761-429f-af61-b0f8e9d412e5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az új év kezdetétől már csak a bankokban és a postákban lehet beváltani a régi 10 ezer forintosokat, aztán már ott sem.","shortLead":"Az új év kezdetétől már csak a bankokban és a postákban lehet beváltani a régi 10 ezer forintosokat, aztán már ott sem.","id":"20191203_Van_meg_regi_tizezrese_Gyorsan_koltse_el_januartol_nem_fizethet_vele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05e1e604-e761-429f-af61-b0f8e9d412e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8654000d-744b-450c-96a7-f06d28d7f9da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_Van_meg_regi_tizezrese_Gyorsan_koltse_el_januartol_nem_fizethet_vele","timestamp":"2019. december. 03. 11:43","title":"Van még régi tízezrese? Gyorsan költse el, januártól nem fizethet vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8bd9a49-181f-4990-aada-42a9b54f59f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német juhászt egy másfél méteres lánccal kötötték ki egy fához. A kutya napokig vonyított és többször összeesett.","shortLead":"A német juhászt egy másfél méteres lánccal kötötték ki egy fához. A kutya napokig vonyított és többször összeesett.","id":"20191203_veszprem_kutya_allatkinzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8bd9a49-181f-4990-aada-42a9b54f59f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6108deca-0fdd-4ad8-81e7-f4aec54a584f","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_veszprem_kutya_allatkinzas","timestamp":"2019. december. 03. 16:05","title":"Szörnyű körülmények közül mentettek ki egy kutyát a veszprémi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15cfb76e-f514-4d44-87bd-fa1c54078503","c_author":"HVG","category":"360","description":"Rövidfilmjeivel hiába nyert már egy sor díjat, a Filmalaptól nem kapott egy fillért sem első nagyjátékfilmjére az Erdélyben született költő és rendező, Szőcs Petra. A velencei Biennale College támogatásával elkészült Déva című dokumentumfikciójával az árvaság és a magárahagyatottság élményét akarta bemutatni.","shortLead":"Rövidfilmjeivel hiába nyert már egy sor díjat, a Filmalaptól nem kapott egy fillért sem első nagyjátékfilmjére...","id":"201948__szocs_petra_filmrendezo__aroman_uj_hullamrol_arvasagrol__elarultan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15cfb76e-f514-4d44-87bd-fa1c54078503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4546388b-e720-4d5e-9268-9808d721866b","keywords":null,"link":"/360/201948__szocs_petra_filmrendezo__aroman_uj_hullamrol_arvasagrol__elarultan","timestamp":"2019. december. 02. 15:00","title":"Egy albínó lány a főszereplő az erdélyi kisebbségi létről szóló filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd5ef34-9da0-4c95-9017-aca5160b78f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csennai tengerpartján több kilométer hosszan fehér hab jelent meg, amiről egyelőre nem tudják, pontosan miből van.","shortLead":"Csennai tengerpartján több kilométer hosszan fehér hab jelent meg, amiről egyelőre nem tudják, pontosan miből van.","id":"20191202_india_csennai_tengerpart_hab_kornyezetszennyezes_mergezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acd5ef34-9da0-4c95-9017-aca5160b78f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1f367d-e0b0-4fc2-8e9e-6b987a13ee42","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_india_csennai_tengerpart_hab_kornyezetszennyezes_mergezes","timestamp":"2019. december. 02. 16:03","title":"Bűzös hab borította be India leghíresebb tengerpartját, súlyos környezetszennyezés lehet az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cbb740-7a76-4aaf-9fdc-dd7f2bea76f0","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Dés László korábbi szövegírója nem vállalta el 1995-ben A dzsungel könyvét, helyette ugrott be Geszti Péter megírni a dalszövegeket. Ebből a véletlenből egy több mint két évtizedes barátság lett, és számos közös munka. Az alig két évig létező és iszonyú sikereket elérő Jazz+Az zenekart január 17-én egy koncert erejéig újra összerántják. Interjú a szerzőpárossal.","shortLead":"Dés László korábbi szövegírója nem vállalta el 1995-ben A dzsungel könyvét, helyette ugrott be Geszti Péter megírni...","id":"20191202_DesGeszti_Ez_nem_olyan_mint_egy_rossz_kapcsolat_ez_egy_nyitott_hazassag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66cbb740-7a76-4aaf-9fdc-dd7f2bea76f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66a4304-4ce7-4e25-b550-e18ee14b8ebf","keywords":null,"link":"/kultura/20191202_DesGeszti_Ez_nem_olyan_mint_egy_rossz_kapcsolat_ez_egy_nyitott_hazassag","timestamp":"2019. december. 02. 14:40","title":"Dés-Geszti: „Ez nem olyan, mint egy rossz kapcsolat, ez egy nyitott házasság”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66841912-1786-4e58-8e49-2c8a6c145314","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkészült azoknak az embereknek a listája, akik a leginkább meghatározhatják, mi vár Európára 2020-ban.","shortLead":"Elkészült azoknak az embereknek a listája, akik a leginkább meghatározhatják, mi vár Európára 2020-ban.","id":"20191203_politico_2020_orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66841912-1786-4e58-8e49-2c8a6c145314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f30e611-d212-467b-b934-4208820d8e42","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_politico_2020_orban","timestamp":"2019. december. 03. 06:14","title":"Csak Greta Thunberg előzte meg Orbán Viktort a legnagyobb álmodozók listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]