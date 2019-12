Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Balázs ismét véleményt fűzött egy hírhez, ezúttal Hadházy Ákos akciójához.","shortLead":"Németh Balázs ismét véleményt fűzött egy hírhez, ezúttal Hadházy Ákos akciójához.","id":"20191205_m1_nemeth_balazs_hirado_komment_velemeny_hadhazy_akos_tabla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee78c1e-ca34-45f4-94ba-7235697e7e4a","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_m1_nemeth_balazs_hirado_komment_velemeny_hadhazy_akos_tabla","timestamp":"2019. december. 05. 13:15","title":"Megint eljárás indult az M1 kommentáló bemondója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855daa76-7505-4424-8c20-38eac1ac1482","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon sok kérdést felvet a fővárosi színházak jövőjéről az Emberi Erőforrások Minisztériumának terve.","shortLead":"Nagyon sok kérdést felvet a fővárosi színházak jövőjéről az Emberi Erőforrások Minisztériumának terve.","id":"20191204_Kalman_Olga_Ez_a_kormany_piti_bosszuja_Budapest_elveszteert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=855daa76-7505-4424-8c20-38eac1ac1482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cdb3a5d-972a-4b3d-ac55-07587b3c028b","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Kalman_Olga_Ez_a_kormany_piti_bosszuja_Budapest_elveszteert","timestamp":"2019. december. 04. 22:29","title":"Kálmán Olga: Ez a kormány piti bosszúja Budapest elvesztéséért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3a16ed-ff14-4f45-acb0-73724a6925e6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lesz értelme a Nemzetek Ligájának az Eb után is, a világbajnokságra is ki lehet jutni majd onnan.","shortLead":"Lesz értelme a Nemzetek Ligájának az Eb után is, a világbajnokságra is ki lehet jutni majd onnan.","id":"20191204_Atalakitjak_a_2022es_vbre_az_europai_selejtezok_rendszeret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c3a16ed-ff14-4f45-acb0-73724a6925e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a3d33c-5ebd-461f-ab5f-609891162713","keywords":null,"link":"/sport/20191204_Atalakitjak_a_2022es_vbre_az_europai_selejtezok_rendszeret","timestamp":"2019. december. 04. 17:31","title":"Átalakítják a 2022-es vb-re az európai selejtezők rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa82526e-a642-4126-b172-26e58df5af7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan napvilágot lát a Mercedes CLA és a BMW 2 Gran Coupé ingolstadti riválisa. ","shortLead":"Hamarosan napvilágot lát a Mercedes CLA és a BMW 2 Gran Coupé ingolstadti riválisa. ","id":"20191205_osszement_a_mosasban_az_audi_a4_ime_az_uj_a3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa82526e-a642-4126-b172-26e58df5af7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72e0150-b944-449b-8dfe-1d8d13bfb584","keywords":null,"link":"/cegauto/20191205_osszement_a_mosasban_az_audi_a4_ime_az_uj_a3","timestamp":"2019. december. 05. 07:59","title":"Összement a mosásban az Audi A4: íme az új A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88e45c9-22f6-4ecf-ba45-2e97fbd32efd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha magatehetetlenül hever a kerékpáros, akkor a biciklije hív segítséget a baleset utáni percben. Ami Európában az új autóknál tavaly óta kötelező – az eCall vészhívó –, ahhoz hasonlót ajánlanak biztosítótársaságok és más cégek a kerekezőknek. ","shortLead":"Ha magatehetetlenül hever a kerékpáros, akkor a biciklije hív segítséget a baleset utáni percben. Ami Európában az új...","id":"201949_veszhivo_biciklistaknak_riaszto_fejlemenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e88e45c9-22f6-4ecf-ba45-2e97fbd32efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bc40e1-7bc0-4e04-82e0-498a75fc2eea","keywords":null,"link":"/360/201949_veszhivo_biciklistaknak_riaszto_fejlemenyek","timestamp":"2019. december. 05. 16:00","title":"Minden kerékpárra jó lenne felszerelni egy ilyen vészhívót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brian Krebs kiberbiztonsági szakértő egy igen aggasztó problémát szúrt ki az iOS 13-at futtató iPhone 11 Pro használatakor: a telefon akkor is követi a felhasználó “mozgását”, ha az nem akarja.","shortLead":"Brian Krebs kiberbiztonsági szakértő egy igen aggasztó problémát szúrt ki az iOS 13-at futtató iPhone 11 Pro...","id":"20191204_apple_ios_13_iphone_11_pro_nyomonkovetes_helymeghatarozas_kikapcsolasa_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a1a7aa-68ce-43a6-bb51-c9265b93e765","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_apple_ios_13_iphone_11_pro_nyomonkovetes_helymeghatarozas_kikapcsolasa_hiba","timestamp":"2019. december. 04. 16:03","title":"Aggasztó hibát találtak az iOS 13-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37efa2e8-1fea-42ab-9f7a-ff7461dc06b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump személyi ügyvédje, Rudolph Giuliani Budapesten és Kijevben olyan egykori ukrán tisztségviselőkkel találkozik ezen a héten, akik segíthetnek az amerikai elnöknek az őt fenyegető alkotmányos vádemelés következményeinek az elhárításában. Budapesten Giuliani azzal a Jurij Lucenko volt ukrán főügyésszel tárgyalt, aki ellen hazájában hatalommal való visszaélés vádjával indítottak eljárást.","shortLead":"Donald Trump személyi ügyvédje, Rudolph Giuliani Budapesten és Kijevben olyan egykori ukrán tisztségviselőkkel...","id":"20191205_Budapesti_es_kijevi_talalkozokkal_akarja_megmenteni_Trumpot_Rudolph_Giuliani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37efa2e8-1fea-42ab-9f7a-ff7461dc06b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f2be40-ddbb-4c59-9056-740caa053692","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Budapesti_es_kijevi_talalkozokkal_akarja_megmenteni_Trumpot_Rudolph_Giuliani","timestamp":"2019. december. 05. 13:10","title":"Rudolph Giuliani budapesti és kijevi találkozókkal akarja megmenteni Trumpot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23647c14-3b33-46c2-9df2-271c999a7b5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerű streaming zeneszolgáltató, a Spotify minden évben elkészíti a felhasználók személyre szabott toplistáját.","shortLead":"A népszerű streaming zeneszolgáltató, a Spotify minden évben elkészíti a felhasználók személyre szabott toplistáját.","id":"20191205_spotify_premium_toplista_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23647c14-3b33-46c2-9df2-271c999a7b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024954ff-09e0-4945-92d3-4a24fa5c1750","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_spotify_premium_toplista_2019","timestamp":"2019. december. 05. 14:03","title":"Önnél mi dübörgött idén? Megjött a Spotify 2019-es összefoglalója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]